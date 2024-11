¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µー¥«¥¹15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥ÈOPEN

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「センチメンタルサーカス」が来年2025年に15周年を迎え、きたる15周年を目前に本日、センチメンタルサーカス15周年アニバーサリーティザーサイトをオープンすることをお知らせします。

これまでの歴史を振り返るセンチメンタルサーカスヒストリーや、15周年を記念したアートの公開など、センチメンタルサーカス15周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトを1年通して作っていきます。アニバーサリーサイトの中で15周年にむけて何か変化が起こっていくかも…!?今後、様々なコンテンツが更新されていく予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。

ずっと見守ってくれたアナタへ

ガラクタたちから、15年分のありがとう

センチメンタルサーカス15周年アニバーサリーサイト▽

https://www.san-x.co.jp/sentimental_15th_anniversary/

■センチメンタルサーカスとは ~2025年に15周年を迎えます~

主人公は捨てられていたぬいぐるみのシャッポ。

街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、

夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。

今夜も不思議な仲間が集まって、ショータイムのはじまり はじまり。

詳しくは、https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=SEC

●センチメンタルサーカス公式X:https://twitter.com/Senti_official

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.