IBMÎ®¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¤òÄ¾ÅÁ¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë±Ä¶ÈÉôÄ¹¥µー¥Ó¥¹¡×
N.K.¥Êー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£²ÆÈþ¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î1Æü¤è¤êB2B¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë±Ä¶ÈÉôÄ¹¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÀìÇ¤¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤¬ÉÔºß¡¢¤Þ¤¿¤Ï±Ä¶È¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë½½Ê¬¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤±¤Ê¤¤´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê±Ä¶È¥×¥é¥ó¤ÎÎ©°Æ¤ÈÄó°ÆÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¡¢¶¯¤¤±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£±. ¥ì¥ó¥¿¥ë±Ä¶ÈÉôÄ¹¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦ÇØ·Ê
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î2³ä¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËÇä¾å¤¬°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Â°¿Í²½¤·¤¿±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸²ºß¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¸æÍÑÊ¹¤±Ä¶È¤äÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥¦¥È±Ä¶È¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Èµ¡Ç½Èæ³Ó¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ®ÌóÎ¨¤ª¤è¤ÓÍø±×Î¨¤¬Äã²¼¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢±Ä¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¿Íºà°éÀ®¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¡¢±Ä¶È¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î±Ä¶È°éÀ®¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£N.K.¥Êー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë±Ä¶ÈÉôÄ¹¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¸Ä¡¹¤Î´ë¶È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢±Ä¶ÈÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î°éÀ®¡¢°Æ·ï´ÉÍý¡¢Äó°ÆÎÏ¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ÈÆÃÄ§
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë±Ä¶ÈÉôÄ¹¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í»öÉ¾²Á°Ê³°¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î´ðÈ×¶¯²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ÈÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¡¡À®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±Ä¶ÈÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°±¿±Ä
¡¡ ¸ÜµÒ¤´¤È¤ËÀïÎ¬Åª¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥é¥ó¤òºöÄê¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç·×²èÅª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤ÈÄó°Æ½ñ¥ì¥Ó¥åー
¡¡ Äó°ÆÎÏ¤òËá¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ª¤è¤Ó»öÁ°¤Î¥íー¥×¥ì¤Ë¤è¤ê³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¾¦ÃÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥»¥¹¤È¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó´ÉÍý
¡¡¡¡±Ä¶È³èÆ°¤Î¿ÊÄ½¤ä°Æ·ï¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¿ÊÄ½²ñµÄ¤ä´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê¥×¥í¥»¥¹±¿±Ä¤ò
¡¡¡¡¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªµÒÍÍË¬Ìä¤ÎÆ±¹Ô¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
Äó°Æ²ñµÄ¤ä¤ªµÒÍÍË¬Ìä¤ËÆ±¹Ô¤·Äó°Æ³èÆ°¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¬Ìä¸å¤Ë²þÁ±ÅÀ¤ò
¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤ÈÀ®ÌóÎ¨¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ¥µー¥Ó¥¹Æ³ÆþÁ°¤Î²ÝÂê(before)
Â°¿Í²½¤ÈÇä¾å¤ÎÊÐ¤ê¡§Çä¾å¤¬¥È¥Ã¥×±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î±Ä¶È¤Ë¤è¤êÀ®²Ì¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡£
¸æÍÑÊ¹¤±Ä¶È¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥¦¥È±Ä¶È¡§¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶È¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¸²ºß¥Ëー¥ºÂÐ±þ¡§Àøºß¥Ëー¥º¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥×¥Ã¥·¥å·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
²Á³Ê¤äµ¡Ç½¤Î¶¥Áè¡§Â¾¼Ò¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬²Á³Ê¤äµ¡Ç½¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Íø±×Î¨¤¬Äã²¼¤·¤¬¤Á¡£
»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¡§¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ä·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¼çÂÎÅª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
£´. ¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì¡Êafter¡Ë
ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÄó°ÆÎÏ¶¯²½¡§²¾Àâ¸¡¾Ú·¿±Ä¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àøºß¥Ëー¥º¤«¤é°Æ·ï¤òÁÏ½Ð¡£¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¿¼¤¯Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄó°Æ³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë
Íø±×Î¨¤Î¸þ¾å¤ÈLTV¤ÎºÇÂç²½¡§¤ªµÒÍÍ¤ÎÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯²ÁÃÍÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤°Æ·ï¤¬Áý²Ã¡£Ä¹´üÅª¤Ê¼è°ú¤ò¼Â¸½¤·¡¢LTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¤¬¸þ¾å¤¹¤ë
¼«È¯Åª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤Ø¤ÎÊÑ²½¡§¼«¤é¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ØÀ®Ä¹¡£
£µ. ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ËÅ¬¤·¤¿´ë¶È
ÀìÇ¤¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢±Ä¶È¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¤ß¤¬ÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
±Ä¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò¹Ô¤¨¤ë¿Íºà¤¬ÉÔºß¤Î´ë¶È
±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÄó°ÆÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤´ë¶È
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»ー¥ë¥¹¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥»ー¥ë¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤´ë¶È
£¶. »öÎã
¤¿¤Ã¤¿4²ó¤Î¸ÄÊÌ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÇä¾åÌÜÉ¸¤Î4ÇÜ¤ÎÇä¾åÃ£À®
¢£·ÐÎò
»³´Ý¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò(¸Ä¿Í¸þ¤±Èô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È2Ç¯)
ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò(Ë¡¿Í±Ä¶È25Ç¯)
¡¦Hundred Percent Club¤Ë10²ó°Ê¾åÁª½Ð
¡¦2020Ç¯¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ËÁª½Ð
¡¦ËÌ³¤Æ»¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃ´Åö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥êー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥»ー¥ë¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ë¥»ー¥ë¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ê¥Ïー¥É¥¦¥¨¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡Ë¥»ー¥ë¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥ì¥¯¥È(¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯1Ç¯)
N.K.¥Êー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò(2023/1·îÀßÎ©)
¢£³ØÎò
ÅìµþÅÔÎ©Ê¸¶µ¹â¹» Â´¶È
Ãæ±ûÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ³Ø²Ê Â´¶È
¥¦¥§ー¥ë¥º¹ñÎ©Âç³Ø ·Ð±Ä½¤»Î ¼èÆÀ(MBA/ÆüËÜ¸ì¥×¥í¥°¥é¥à)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
N.K.¥Êー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Î°éÀ®¡¦»Ù±ç¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£IBM¤Ç¤ÎË¡¿Í±Ä¶È·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¿Íºà°éÀ®¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§N.K.¥Êー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
HP: http://nknarts.com/
ÀßÎ©¡§2023Ç¯1·î6Æü
»ñËÜ¶â¡§1,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§²ÃÆ£¡¡²ÆÈþ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£´ÃúÌÜ£¸ÈÖ£±£¹¹æÀÖºä¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¦¥ó£³³¬
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§info@nknarts.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦IBMÎ®¡¡À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä»Ù±ç
¡¦IBMÎ®¡¡Äó°ÆÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°(¥»ー¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¡Ë
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë±Ä¶ÈÉôÄ¹
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë±Ä¶È´ë²è
¡¦¸¦½¤¹Ö»Õ