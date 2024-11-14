¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä³¦²£ÃÇ¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¤´¤ßºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØHEROs PLEDGE¡Ù¤ËÇë¸¶ÃÒ»Ò»á¤¬»²²è
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ ·Ð±Ä´ë²è¹ÊóÉô HEROs¥Áー¥àÇë¸¶»á¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä¹Ö±é³èÆ°¡¢¼çºÅÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿å±Ë¤ÎÉáµÚ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿å¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»Ò¤É¤âÃ£¤È¶¦Í¤·¡¢Èþ¤·¤¤¿å¤ò¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡Ö¿å¥±ー¥·¥ç¥ó～¿¹¤È¿å¤Î¼ø¶È～¡×¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤ò³è¤«¤·¹¤¯³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿HEROs¤Ë¤â¡¢2017Ç¯¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤é¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢Â¾¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢HEROs PLEDGE¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢´û¤Ë»²²è¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤ÓÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¥Ñー¥È¥Êー¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çë¸¶»á¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÇë¸¶ÃÒ»ÒÇÕ¿å±ËÂç²ñ¡×¤Ç¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤Þ¤¿»²²Ã¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤äÊÝ¸î¼Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î·¼È¯¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£2024Ç¯3·î28Æü¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿HEROs PLEDGE¤Ï¡¢´û¤Ë34Ì¾¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡¢18ÁÈ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤¬»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çë¸¶»á¤Ï35¿ÍÌÜ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çë¸¶»á¤Î½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/123524/17/resize/d123524-17-f4a1b63e1ffc0e779301-3.jpg ]¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¡£1980Ç¯»³Íü¸©À¸¤Þ¤ì¡£»³Íü³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¾®³Ø¹»£²Ç¯À¸¤«¤é¿å±Ë¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Î200mÇØ±Ë¤®¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2000Ç¯¥·¥É¥Ëー¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢200mÇØ±Ë¤®¤Ç£´°Ì¡¢200m¸Ä¿Í¥á¥É¥ìー¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎÅù¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä¹Ö±é³èÆ°Åù¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³Íü¸©¡¦Ê¡Åç¸©¡¦°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤ÇÇë¸¶ÃÒ»ÒÇÕ¿å±ËÂç²ñ¤ò³«ºÅ¡£¿å±Ë¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿å¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¿å¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î³¨ËÜ¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¤æ¤¦¤æ¡¡¤è¤ë¤Î¤¹¤¤¤¨¤¤¤¿¤¤¤«¤¤¡Ù¡ÊÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£1»ù¤ÎÊì¡£¡ÚÇë¸¶ ÃÒ»Ò»á ¥³¥á¥ó¥È¡Û¡Ö»ä¤Ï23Ç¯´Ö¡¢¿å±ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¦Ãæ¤Ç¡ØÂçÎÌ¤Î¿å¤ÎÃæ¤Ç±Ë¤²¤ë¿å±Ë¤ÏË¤«¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡Ù¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£°û¤ß¿å¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð±Ë¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×ー¥ë¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢¿å¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»Ò¤É¤âÃ£¤È¶¦Í¤·¡¢Èþ¤·¤¤¿å¤ò¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡Ø¿å¥±ー¥·¥ç¥ó～¿¹¤È¿å¤Î¼ø¶È～¡Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¿å¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ10Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿å¤ÏÃÏµå¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬³ÆÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤µ¤é¤ËÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢À¸Êª¤Î¸º¾¯¡¢¿©ÎÈÉÔÂ¡¢ÉÂµ¤¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£100Ç¯Àè¤òÀ¸¤¤ë¼¡À¤Âå¤Ë¤â¡¢Èþ¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¸þ¤²ñ¤¨¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Úº£¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ½Äê¡Û¡ü¡ÖÇë¸¶ÃÒ»ÒÇÕ¿å±ËÂç²ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¤Î»ÜºöÆü¡¡Äø¡§ 2024Ç¯12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¾ì¡¡½ê¡§ »³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¡»³Íü³Ø±¡¥·¥É¥ËーµÇ°¿å±Ë¾ìÆâ¡¡ÍÆ¡§ ¶¥µ»Ìò°÷°û¿©Êª¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë»ÈÍÑÄ´ººÅù¾Ü¡¡ºÙ¡§ Çë¸¶ÃÒ»ÒÇÕ | ¥Ï¥®¥È¥â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ü¡ÖÇë¸¶ÃÒ»ÒÇÕ¿å±ËÂç²ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¤Î»ÜºöÆü¡¡Äø¡§2025Ç¯1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¾ì¡¡½ê¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¡¡·´»³¤·¤ó¤¤ó³«À®»³¥×ー¥ëÆâ¡¡ÍÆ¡§¶¥µ»Ìò°÷°û¿©Êª¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¡¢´Ä¶ÌäÂê¥¯¥¤¥º¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë»ÈÍÑÄ´ºº¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ëÀë¸ÀÅù¾Ü¡¡ºÙ¡§ Çë¸¶ÃÒ»ÒÇÕ | ¥Ï¥®¥È¥â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ü¡ÖÇë¸¶ÃÒ»ÒÇÕ¿å±ËÂç²ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¤Î»ÜºöÆü¡¡Äø¡§2025Ç¯1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¾ì¡¡½ê¡§°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¡¡¥µ¥ó¥Õ¥í¥Ã¥°½ÕÆü°æ¡¡²¹¿å¥×ー¥ëÆâ¡¡ÍÆ¡§¶¥µ»Ìò°÷°û¿©Êª¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¡¢´Ä¶ÌäÂê¥¯¥¤¥º¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë»ÈÍÑÄ´ºº¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ëÀë¸ÀÅù¾Ü¡¡ºÙ¡§ Çë¸¶ÃÒ»ÒÇÕ | ¥Ï¥®¥È¥â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹Ã´Åö¡§Àô¡Êizumi@sportsbacks.com¡Ë¢£¡ÖHEROs PLEDGE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/123524/17/resize/d123524-17-c60a146dcea85fb5d3d6-2.jpg ]¡ÖHEROs PLEDGE¡×¤Ï¡¢³¤ÍÎ±øÀ÷¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ê¤É¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¶½¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æºï¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥Ýー¥Ä³¦²£ÃÇ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2027Ç¯ÅÙËö¤Ë¼çÍ×¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¶½¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤ÎÈ¾¸º¤òÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤È¤â¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¤´¤ßºï¸º¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂ¾¡¢HEROs PLEDGEÆÃÀß¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥¸¡ÊÀë¸À¡Ëµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Ø¤ÎÈ¯¿®¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¤´¤ßÌäÂê·¼È¯¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥Áー¥à¤«¤éÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤·¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë·Ò¤²¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°Â¿´¤·¤Æ¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬´Ä¶ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¡ÖHEROs PLEDE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.heros-pledge.jp/¡¦¡ÖHEROs PLEDE¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/herospledge/¢£¡ÖHEROs PLEDGE¡×»²²è¥¢¥¹¥êー¥È¡¦ÃÄÂÎ¡Ê2024Ç¯11·î14Æü»þÅÀ¡Ë¥¢¥¹¥êー¥È¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç ·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§¹Ó°æ dazeÁ±Àµ¡Ê¥¹¥Îー¥Üー¥É¡Ë¡¿°ÂÆ£ÈþÉ±¡Ê¥Õ¥£¥®¥¢¥¹¥±ー¥È¡Ë¡¿°ì¥ÎÀ¥¥á¥¤¡Ê¥Ñ¥é¶¥±Ë¡Ë¡¿°ËÆ£¤ß¤¡Ê¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥ー¡¦¥âー¥°¥ë¡Ë¡¿°æ¾å¹¯À¸¡Ê½ÀÆ»¡Ë¡¿°æËÜÄ¾Êâ»Ò¡Ê¶¥±Ë¡Ë¡¿´äºê¶³»Ò¡Ê¶¥±Ë¡Ë¡¿´ä²¼Ã£Ïº¡Ê3¡ß3¡Ë¡¿²¬ÅÄËã±û¡Ê3¡ß3¡Ë¡¿²ÃÆ£Í§Î¤·Ã¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡Ë¡¿¶á²ì¤æ¤«¤ê¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿¶û¶¶çýÍ³¡Ê¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡Ë¡¿µ×ÊÝÂç¼ù¡Ê¥Ñ¥é¶¥±Ë¡Ë¡¿·ª¸¶Ê¸²»¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ë¡¿¸ÞÏº´ÝÊâ¡Ê¥é¥°¥Óー¡Ë¡¿¿ùËÜ°ì¼ù¡Ê¶õ¼ê¡Ë¡¿¿ù»³Ê¸Ìî¡Ê¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡Ë¡¿¿ù»³Èþ¼Ó¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë¡¿¹âÍüº»Íå¡Ê¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¡¿ÉðÃÎ¼ÂÇÈ¡Ê¥µー¥Õ¥£¥ó¡Ë¡¿Ã«Àî¿¿Íý¡ÊÎ¦¾å¡Ë¡¿ÅÄÅÏÎ¿¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¡¿ÅÔÃÞÍÌ´Ï©¡Ê¥µー¥Õ¥£¥ó¡Ë¡¿¸ÍîµÄ¾¿Í¡ÊÎ¦¾å¡Ë¡¿Ä»Ã«·É¡ÊÌîµå¡Ë¡¿ÃæÀî¿¿°Í¡ÊÈô¤Ó¹þ¤ß¡Ë¡¿Ä¹ÅèËüµ¡Ê¥Üー¥È¥ìー¥¹¡Ë¡¿º¬ÌÚ¿µ»Ö¡Ê¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¡¿ÌîÃæÀ¸Ë¨¡Ê¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë¡¿Çë¸¶ÃÒ»Ò¡Ê¶¥±Ë¡Ë¡¿ËÙÍ³Èþ·Ã¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥É¡Ë¡¿¿¿ÊÉ¿Ìï¡Ê¥é¥°¥Óー¡Ë¡¿±×»ÒÄ¾Èþ¡Ê¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡Ë¡¿»³ÅÄÌÀµ¨¡Ê¥Û¥Ã¥±ー¡Ë¡¿ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê¥¹¥ー¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¡ËÃÄÂÎ¡Ê¢¨»²²è½ç¡Ë¡§B.LEAGUE¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¡¿J¥êー¥°¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¡¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ë¡¿FCÅìµþ¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿FCº£¼£¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿ÆüËÜ¥»ー¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡Ê¥»ー¥ê¥ó¥°¡Ë¡¿Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¡¿ÀÅ²¬¥Ö¥ëー¥ì¥ô¥º¡Ê¥é¥°¥Óー¡Ë¡¿Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¡¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿±º°ÂD-Rocks¡Ê¥é¥°¥Óー¡Ë¡¿Y.S.C.C.¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¿FCÂçºå¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/123524/17/resize/d123524-17-e89b1b33828da0c42b77-0.jpg ]¢£HEROs Sportsmanship for the future¡ÈHEROs Sportsmanship for the future¡É¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥ÈÃ£¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î´Ø¿´¤ä¹ÔÆ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¶¦´¶¤È¹ÔÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£https://sportsmanship-heros.jp/[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/123524/17/resize/d123524-17-3485bc9fccef05574ec3-1.jpg ]¢£ÆüËÜºâÃÄ¤È¤ÏÄË¤ß¤â¡¢´õË¾¤â¡¢Ì¤Íè¤â¡¢¶¦¤Ë¡£ÆüËÜºâÃÄ¤Ï1962Ç¯¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎºâÃÄ¤È¤·¤ÆÁÏÎ©°ÍÍê¡¢¿Í¼ï¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¡¦¾ã³²¼Ô¡¦ºÒ³²¡¦³¤ÍÎ¡¦¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î³èÆ°¤ò¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÇä¾å¶â¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤òºâ¸»¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.nippon-foundation.or.jp/