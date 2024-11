¡Úgrove¡Û²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÅ¹Æ¬È¯Çä

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「grove(グローブ)」は、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボアイテムを、オンラインストアでは11月15日(金)より先行発売、店頭(一部を除く)では11月18日(月)より発売いたします。

全国のショッピングセンターを中心に、オフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove(グローブ)」は、幅広い女性に支持される着回し力の高いトレンドアイテムを多数ご提案しております。

今回のコラボレーションでは、1970年代のデビュー当時のハローキティデザインをモチーフにした絵柄を使用し、ミルクや金魚などのイラストを散りばめた懐かしさを感じるレトロなデザインに仕上げました。

さらに、前回のコラボでご好評をいただいた商品の追加入荷もございます。ぜひこの機会にグローブ店舗およびオンラインストアをチェックしてください。

オリジナルコラボタグオリジナルコラボ裏地(バッグ)ハローキティリボンチャーム

ハローキティコラボアイテム:商品詳細

◆リボンハンドルショルダーバッグ【画像左】

・価格:\4,397(税込)

・サイズ:高さ14.5cm×幅(下部)17.5cm×マチ6cm

・カラー展開:アイボリー/レッド

フラップに付いたリボンモチーフが大人かわいいミニサイズのショルダーバッグ。

リボンの下に手を入れてクラッチ風に持っていただいてもおしゃれです。

◆人間工学 ベルト付きショルダーバッグ【画像右】

・価格:\4,397(税込)

・サイズ:高さ19cm×幅(下部)24cm×マチ9.5cm

・カラー展開:アイボリー

日本女子大学監修の人間工学に基づいて企画したショルダーバッグ。本体の中心は中が見えにくいファスナー仕様で、取り外し可能なエコファーのチャームが可愛いアクセントになっています。

◆フロッキープリントトートバッグ

・価格:\3,627(税込)

・サイズ:高さ36cm×幅(下部)31.5cm×マチ1cm

・カラー展開:チャコールグレーチェック(画像左)/ブラックヘリンボーン(画像右)/モカブラウン

1970年代のデビュー当時のおすわりポーズのハローキティを、秋冬らしいフロッキープリントで大きくデザインしたトートバッグです。長めのハンドルで肩掛けもしやすく、縦にA4サイズがすっぽり入るのでサブバッグにもおすすめ。

◆Lee別注 スクエア型2WAYボアトートバッグ【画像左】

・価格:\4,947(税込)

・サイズ:高さ21cm×幅(下部)29cm×マチ9.5cm

・カラー展開:アイボリー/ブラック

Lee別注シリーズの中で一番人気のスクエア型トートバッグがボア素材になりました。本体開閉は中が見えにくいファスナータイプになっており、ショルダー付きの2WAY仕様。絶妙なサイズ感でシーンを問わずお使いいただけます。

◆Lee別注 ボアサークルショルダーバッグ【画像右】

・価格:\4,397(税込み)

・サイズ:高さ17.5cm×幅(下部)23cm×マチ14cm

・カラー展開:アイボリー/ブラック

丸みのあるフォルムがかわいい、カジュアルなショルダーバッグがボア素材で登場。しっかりマチがあるので容量もたっぷりです。

◆ラウンドリボンポーチ【画像手前】

・価格:\2,747(税込)

・サイズ:高さ10.5cm×幅(下部)17.5cm×マチ5.5cm

・カラー展開:グレー(画像左)/アイボリー(画像右)/ブラック

groveで定番人気のシェル型ポーチを、バッグ裏地に使用している総柄デザインでお作りしました。

内装に仕切りのファスナー収納と、ゴム入りのポケットがついています。

◆スクエアジップポーチ【画像奥】

・価格:\2,197(税込)

・サイズ:高さ13.5cm×幅(下部)18.5cm×マチ1cm

・カラー展開:ブラック(画像左)/アイボリー(画像右)/グレー

前面にファスナー収納が付いたスクエア型ポーチ。リップやハンカチなど小物の収納に便利です。

追加入荷アイテム(ハローキティコラボ):商品詳細

◆チェーン巾着ショルダーバッグ

・価格:\4,947(税込)

・サイズ:高さ20.5cm×幅(下部)20cm×マチ12.5cm

・カラー展開:ブラック/オフホワイト

◆Lee別注 コーデュロイトートバッグ

・価格:\4,947(税込)

・サイズ:高さ21cm×幅(下部)28.5cm×マチ10cm

・カラー展開:ブラック(画像左)/アイボリー(画像右)/ライトグレー

商品詳細ページはこちら! :https://store.world.co.jp/s/brand/grove/topics/sanrio/hellokitty/

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L 652883



【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/grove/

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768)

【 Social media 】

■ Instagram @grove_jp

■ X(旧Twitter) @grove_jp

【 Brand Concept 】

“My Feminity My Life”

日常をちょっぴり可愛く上品に。きっとすぐに私らしさが見つかります。

<会社概要>

・名称:株式会社アルカスインターナショナル (株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:阪本 敏之

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

(ワールド 企業サイト):https://corp.world.co.jp/

(ワールドグループ 公式通販サイト):https://store.world.co.jp/