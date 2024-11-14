¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢LOFT¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ª¥º¥âー¥ë²ñ°÷¤¬ÅêÉ¼¡ª¡¡±É¤¨¤¢¤ëBEST3¤Ï¡©
¥¹¥¿ー¥Ä½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/607/1877/resize/d607-1877-7f113d557724a83c5fbe-0.jpg ]OZmall¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¢¥¤¥Æ¥àÁíÁªµó¡×ÃøÌ¾¿Í¡¢¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Áª¤ó¤ÀNEXT¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬¿Ü¥¨¥ó¥È¥êー62¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥æー¥¶ーÅêÉ¼¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë"¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹ÁíÁªµó"¡£¼¡¥³¥ìÍß¤·¤¤¡ª¡Ö¿çÌ²²þÁ±¡×¡ÖÄ²ÂÐºö¡×¡ÖÎä¤¨ÂÐºö¡×¡Ö¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡×4ÉôÌç¤Ë¥ª¥º¥âー¥ë²ñ°÷1031Ì¾¤¬ÅêÉ¼¡£±É¤¨¤¢¤ë³Æ¥¸¥ã¥ó¥ëBEST3¤òÈ¯É½¡£·ë²Ì¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿É½¾´¼°¤òÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«6F BASE Q¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊÝ·ò¼¼¡×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¡ã¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡äÅêÉ¼¿Í¿ô¡§¥ª¥º¥âー¥ë²ñ°÷ 1031Ì¾¡¢ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2024/9/17¡Ê²Ð¡Ë～9/30¡Ê·î¡Ë·ë²ÌÈ¯É½¡§11/14¡ÊÌÚ¡Ë¡¢É½¾´¼°¡§11/15¡Ê¶â¡Ë¡Ú¥ì¥³¥á¥ó¥ÉÃøÌ¾¿Í¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡Û[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/607/1877/resize/d607-1877-cf64e4f7bf715c6c8aef-10.jpg ]¡Ú¿çÌ²²þÁ±ÉôÌç¡Û¥¨¥ó¥È¥êー¾¦ÉÊ¡§19¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡ÃíÌÜ¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¹âµ¡Ç½¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿Íµ¤¡ªhttps://www.ozmall.co.jp/beauty/feature/40574/[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/607/1877/resize/d607-1877-d094737fb297885f0124-0.jpg ]¡ãÅêÉ¼·ë²Ì¡ä1°Ì¡¡¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¡BAKUNE Dry ¾å²¼¥»¥Ã¥È2°Ì¡¡NOLL ¥ª¥êー¥ÖÃå°µ¥ªー¥Ðー¥Ëー¡Î°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Ï3°Ì¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥¢ー¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥ãー¡¡EW-RA150¡¡¡Ö¤Í¤ë¤Þ¤¨¤Û¤Ã¤È¥ê¥Õ¥ì¡×¢£¤½¤Î¤Û¤«¥¨¥ó¥È¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥áー¥«ーI¡¾ne/¤«¤é¤Þ¤ÄÀºÌý/¥¯¥é¥·¥¨/»ñÀ¸Æ²/gibier skincare/¥½¥Õ¥£/¥É¥¯¥¿ー¥¨¥¢/¥Ê¥¤¥È¥ß¥ó/nishikawa/Biople/¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë/¿¹±ÊÆý¶È/¥ï¥³ー¥ë¡ÚÄ²ÂÐºö¡Û ¥¨¥ó¥È¥êー¾¦ÉÊ¡§16¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡ËèÆüÀÝ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæhttps://www.ozmall.co.jp/beauty/feature/40488/[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/607/1877/resize/d607-1877-d891c585cf28a8a86b86-11.png ]¡ãÅêÉ¼·ë²Ì¡ä1°Ì¡¡¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¡È¯²êÊÆ2°Ì¡¡Åìµþ¥Õー¥É¡¡É¹²¹¡ÊR¡Ë½ÏÀ® Èé¤Ä¤´³¤·°ò3°Ì¡¡¿®Ç»²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¡ÌÚ²³»Å¹þ¤ß¾ßÌý¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê160g¡Ë¢£¤½¤Î¤Û¤«¥¨¥ó¥È¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥áー¥«ー¤¢¤ª¤Ä¤Ö/¥ª¥Ï¥èー /»ñÀ¸Æ²/¥·¥ã¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó/¥Ó¥ª¥¹¥êー/¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£/¥Ù¥¸¥¨¥Ê¥Á¥å¥é/¿¹±ÊÆý¶È/¤ï¤«¤â¤ÈÀ½Ìô¡¡¡ÚÎä¤¨ÉôÌç¡Û¡¡¥¨¥ó¥È¥êー¾¦ÉÊ¡§7¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¿·ÈÇ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾¦ÉÊ¤ËÅêÉ¼·¹¸þ¡ªhttps://www.ozmall.co.jp/beauty/feature/40575/[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/607/1877/resize/d607-1877-d91392d48b8853ac39ee-0.jpg ]¡ãÅêÉ¼·ë²Ì¡ä1°Ì¡¡¥µー¥â¥¹¡¡&ONDO µ¯ÌÓ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¥ëー¥à¥½¥Ã¥¯¥¹ ¥ß¥É¥ë¾æ2°Ì¡¡¥¦¥£¥º¥Õ¥§¥à ¤è¤â¤®²¹ºÂ¥Ñ¥Ã¥È ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ Äã²¹¥¿¥¤¥×3°Ì¡¡I¡¾ne¡¡SALONIA¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥¯¥ê¥¢¢£¤½¤Î¤Û¤«¥¨¥ó¥È¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥áー¥«ーi.D/»ñÀ¸Æ²/SUPPIN/¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡Ú¥Õ¥§¥à¥±¥¢ÉôÌç¡Û¥¨¥ó¥È¥êー¾¦ÉÊ¡§20¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¤ª¼ê·Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿Íµ¤¡ªhttps://www.ozmall.co.jp/beauty/feature/40576/[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/607/1877/resize/d607-1877-b8df6a578528c6446fb9-0.jpg ]¡ãÅêÉ¼·ë²Ì¡ä1°Ì¡¡ÌÀ¼£¥Õ¥§¥à¥Ë¥±¥¢¥Õー¥É ¦Á-LunA¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ë¥Ê¡Ë ¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È2°Ì¡¡femme CHEERS tea3°Ì¡¡¥ë¥Ê¥Þ¥¤¥ó¡¡¥¢¥í¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¢£¤½¤Î¤Û¤«¥¨¥ó¥È¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥áー¥«ー¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×/ÂçÄÍÀ½Ìô/nishikawa/¥Ô¥Ã¥×/Biople/¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë/ VVV/¥â¥¢¥Ç¥£ー¥Æ/¥ë¥Ê¥ë¥Ê/¤ï¤«¤â¤ÈÀ½Ìô¡¡¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¢¥¤¥Æ¥àÁíÁªµóÉ½¾´¼°@¤ï¤¿¤·¤ÎÊÝ·ò¼¼³«ºÅÆü»þ:2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë15:30~16:30²ñ¾ì:BASE Q ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1ÃúÌÜ1-2 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«6F¡ËÉ½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°ËÆ£Àé¹¸¤µ¤ó¡¢Ä²³è¥â¥Ç¥ë¡¦²Ã¼£¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡£É½¾´¼°¸å¤Ë¤Ï3¿Í¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤â³«ºÅ¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/607/1877/resize/d607-1877-eea548a430a157585c0b-0.jpg ]¢¡¡ÚOZmall¤ï¤¿¤·¤ÎÊÝ·ò¼¼2024Autumn¡Û2DAYS¸ÂÄê¡ª¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥Èhttps://www.ozmall.co.jp/healthcare/feature/25240/¢¡¡Ö¥ª¥º¥âー¥ë¡×¤È¤Ï¡©¡¡ https://www.ozmall.co.jp¥ª¥º¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎWEBÈÇ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£ÆÃ½¸µ»ö¤ä¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¸·Áª¥×¥é¥ó¤¬WEBÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÇºÜ¡£²ñ°÷450Ëü¿Í¡£¡Ú¼èºà¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û¥¹¥¿ー¥Ä½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó º´¡¹ÌÚ¡¡TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp