¡Ö¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¡×¡¢SMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ9Ç¯Ï¢Â³¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢1°Ì³ÍÆÀ
NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÍËÜÎÉ¹¾¡¢°Ê²¼NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥Æ¥£¡¦¥¢ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°±º ¸µÍµ¡¢°Ê²¼¡¢ITR¡ËÈ¯¹Ô¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ê¥Ýー¥È¡ÖITR Market View¡§EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¿CMS¡¿SMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¡¿ÅÅ»ÒÀÁµá½ñ¥µー¥Ó¥¹¡¿ ÅÅ»Ò·ÀÌó¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ9Ç¯Ï¢Â³¤ÇSMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¥·¥§¥¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ(¡ö)¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¡ö) Çä¾å¶â³Û¥Ùー¥¹¡¢2015～2023Ç¯ÅÙ¤Î9Ç¯´Ö
½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¿CMS¡¿SMSÁ÷¿® ¥µー¥Ó¥¹¡¿ÅÅ»ÒÀÁµá½ñ¥µー¥Ó¥¹¡¿ ÅÅ»Ò·ÀÌó¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì2024¡×
¶È³¦ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ45.0%¡¢ÄÌ¿®¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ29.8%¤Ç¥·¥§¥¢1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â9Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢1°Ì¡Ê*¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(¡ö) Çä¾å¶â³Û¥Ùー¥¹¡¢2015～2023Ç¯ÅÙ¤Î9Ç¯´Ö
SMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì-ÄÌ¿®¶È¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë
½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¿CMS¡¿SMSÁ÷¿® ¥µー¥Ó¥¹¡¿ÅÅ»ÒÀÁµá½ñ¥µー¥Ó¥¹¡¿ ÅÅ»Ò·ÀÌó¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì2024¡×
¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¤Î¶¯¤ß
¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¤ÏNTT¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê·ÈÂÓ4¥¥ã¥ê¥¢Ä¾ÀÜÀÜÂ³¡¢FISC°ÂÁ´ÂÐºö´ð½à½àµò¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹âÉÊ¼Á¡Ê99%¤ÎÅþÃ£Î¨¡¢¸íÁ÷¿®ËÉ»ßµ¡Ç½¡¢24»þ´Ö365ÆüÍ¿Í´Æ»ë¡¦Í¿ÍÅÅÏÃ¼õÉÕ¤Ê¤É¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¿®ÍêÀ¤ª¤è¤Ó¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¶âÍ»¶È¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®¶È¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤äISP¤Ê¤É¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âNTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢SMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤ä¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¶¯²½¤·¡¢SMSÁ÷¿®»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãSMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
99%¤ÎÅþÃ£Î¨¤ò¸Ø¤ëSMS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¤ß¤Ç´ÊÃ±¤Ë°ìÀÆ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤Ç¤¤ëASP¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖDM¡¢¥áー¥ë¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÜµÒ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¹Á÷Âå¡¢ÅÅÏÃÂå¤Ê¤ÉÏ¢Íí¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òºï¸º¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£Ãå¿®·ë²Ì³ÎÇ§¡¦·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¼«Æ°È½Äê¡¦Ä¹Ê¸Ê¬³ä¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÍ¤·¡¢PC¤«¤é¤Î°ìÀÆÁ÷¿®¡¦¸ÄÊÌÁ÷¿®¡¢API¤Ë¤è¤ëSMSÁ÷¿®¡¢IVR¤ÈÏ¢·È¤·¤¿SMSÁ÷¿®¡¢ÁÐÊý¸þSMS¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ¤Î´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿Á÷¿®ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://www.karaden.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=241114_Karaden_release
¡ãNTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¿Ê²½¤ò»Ù¤¨È´¤¯¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤ò¤´»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯È¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¦¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢SMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¡×¡¢SMS¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¥Äー¥ë¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥Èー¥¯¡×¤äÅÅ»ÒÄ¢É¼¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ê¥Ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤È¤Î¿×Â®¡¦±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢SMS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Ì¾¡¡¾Î¡§ NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ¢©141-0032 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ Âçºê¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÄÍËÜ ÎÉ¹¾
URL ¡§ https://www.nttcoms.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¦¥µー¥Ó¥¹Éô
info_kara_push@nttcoms.com
https://www.karaden.jp/