IRÍ¥ÎÉ´ë¶È¾Þ2024¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¡È¶¦´¶¡ª¡ÉIR¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏÊÕ µ®À¸¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜIR¶¨µÄ²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëIRÍ¥ÎÉ´ë¶È¾Þ2024¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡È¶¦´¶¡ª¡ÉIR¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡È¶¦´¶¡ª¡ÉIR¾Þ¡×¤Ï¡¢IRÍ¥ÎÉ´ë¶È¾Þ¤Î³«ºÅ25²óÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£IRÍ¥ÎÉ´ë¶È¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿´ë¶È¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¾Þ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊIR³èÆ°¤ò¶¦Í¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ï¡Ö·Ð±ÄÁØ¤ÈÅê»ñ²È¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¡Ö¡È¶¦´¶¡ª¡ÉIR¾Þ¡×¤Ë±þÊç¤·¤¿220¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢Åö¼Ò¤ò´Þ¤à18¼Ò¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤ä¤´Í×Ë¾¤ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¿Ø¤È¶¦Í¤·¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò·Ð±Ä¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢IR³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤ÎÇä¾å¹â³«¼¨¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¹ç»»¤·¤¿¿ôÃÍ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬´ûÂ¸»Ô¾ì¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±°ì»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î³«¼¨ÊýË¡¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤Î¶ÈÀÓ³«¼¨¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê³«¼¨ÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬°ìÁØÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Åö¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼²½¤·¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÈÅê»ñ²È¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Åö¼Ò¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤¬Å¬Àµ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦IR³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖPLAY EARTH 2030¡×¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Î²ò·è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦¡¢´Ä¶¡¦»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë2¤Ä¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Goldwin Inc.
³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏÊÕ µ®À¸¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡¢¥³¥È¤Å¤¯¤ê¡¢´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î3¤Ä¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¿Í¡¹¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤äµ»½Ñ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢´Ä¶¤Î¸¦µæ¤òÆü¡¹¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¡¢ÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÎ·Ã¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¥´ー¥ë¥É¥¦¥¤¥óÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤«¤éÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Þ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¸º¤é¤·¡¢¿Í´Ö¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤¬Í·¤Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤¢¤ë¼«Á³¤ò¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Î¨Àè¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþËÜ¼Ò ½êºßÃÏ¡§¢©107-8570 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-6 ÀÄÊþ¥Ó¥ë¡¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://about.goldwin.co.jp/