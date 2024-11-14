¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖWellness Tokyo2024¡×¤Ë¥á¥Ç¥£¥í¥àÂåÉ½¤¬ÅÐÃÅ

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³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥í¥à[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16099/219/resize/d16099-219-d02808c34fe6ff22dc47-0.png ]¡Ú¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡Û³«ºÅÆü»þ¡§2024.11.27¡¡15:45 - 16:30²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅìÅ¸¼¨Åï ÆâÍÆ¡§¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤È¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡Ê³ô¡Ë¥á¥Ç¥£¥í¥à ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ ÆüËÜ¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶È¶¨²ñ Íý»ö¹¾¸ý ¹¯Æó ¡Ê³ô¡Ë¥ê¥¯¥ëー¥È ¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー ¥¢¥«¥Ç¥ßーÄ¹¡¡ÆüËÜ¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶È¶¨²ñ Íý»öÀéÍÕ ÃÒÇ· »á¡Ê³ô¡Ë¥¥à¥é39 ¼èÄùÌò¡¡ ÆüËÜ¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶È¶¨²ñ Íý»ö±ÊµÈ Î´¹¨ »áÅö¥»¥ß¥Êー¤ÏÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢£Wellness Tokyo2024 ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆWellness Tokyo(WT)¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇµÞ³ÈÂç¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»º¶È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¡Ø¿©¡Ù¤È¡Ø¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£8¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢±¿Æ°¤ä¿çÌ²¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥±¥¢¡¢µ¡Ç½À¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä·ò¹¯·Ï¥ª¥¤¥ëÀ½ÉÊ¡¢´¶À÷¾É¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐºöÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ¼±¼Ô¤äÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤âÂ¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·ò¹¯¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤äÀ½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾¦ÃÌ¸«ËÜ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£URL¡§https://wellnesstokyo.com/¢£¥á¥Ç¥£¥í¥à¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16099/219/resize/d16099-219-4c9f8b170d4a70cad229-1.png ]¥á¥Ç¥£¥í¥à¥°¥ëー¥×¤Ï·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖRe.Ra.Ku(R)︎¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ 308 Å¹ÊÞ(2024 Ç¯ 9 ·îËö¸½ºß)¤Î¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015 Ç¯¤è¤ê¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖLav(R)︎¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡ÖÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¡×¤äÂÎ¼Á²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ 2020 Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤ÎÌµ½¼ÅÅ¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖMOTHER Bracelet(R)︎¡×¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤·¡¢2023 Ç¯¤è¤ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸«¼é¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖREMONY¡×¤ò BtoB ¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ð¸î¡¦±¿Á÷¡¦·úÃÛ¡¦À½Â¤¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç¼õÃí¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÃßÀÑ¤·¤¿À¸³è½¬´·¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥Çー¥¿²òÀÏ»ö¶È¤Ø¤â»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥í¥à¡Ê±ÑÊ¸Ì¾ MEDIROM Healthcare Technologies Inc.¡Ë¾å¾ì»Ô¾ì¡§ NASDAQ¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡ÊÊÆ¹ñ¾Ú·ô¥³ー¥É) ¡§ MRM (Nasdaq CM)ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì16FÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸ý ¹¯ÆóURL¡§https://medirom.co.jp/¢£¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªRe.Ra.Ku ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16099/219/resize/d16099-219-eb1609f6ff8500163050-2.png ]¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÈèÏ«·âÂà¡ªRe.Ra.Ku ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ØÅì·÷¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£Re.Ra.Ku ¤Ç¤Ï¡¢ÈèÏ«·âÂà¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢Re.Ra.Ku ÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÉô°Ì¤Î°ì¤Ä¤Ï¸ª¹Ã¹ü¤Ç¤¹¡£17¼ïÎà¤Î¶ÚÆù¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤¤¡¢½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²÷Å¬¤Ê¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤¬Ä¹´üÅª¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ÈèÏ«¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ü½Ñ¸å¤Ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤´ÍèÅ¹»þ°Ê³°¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤¬¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£URL¡§https://reraku.jp/brand/reraku