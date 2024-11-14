¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ ·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ò¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥ª¥Õ¥£¥¹Áª¤Ó¤òÄó°Æ¡ÚHATARABA¡Û¤¬È¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ò¶¯²½
¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢ÄÂÂß¥ª¥Õ¥£¥¹¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÚHATARABA¥ª¥Õ¥£¥¹¡Û¤Ê¤É¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì½ê¤ÎºÇÅ¬²½¡áHATARABA¡Ê¥Ï¥¿¥é¥Ð¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHATARABA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹Â¼ÂÙÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë½×¹©Í½Äê¤Î¡ÖÅìµþ±ØÁ°È¬½Å½§°ìÃúÌÜÅìBÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×(°Ê²¼¡ÖÈ¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³«È¯Ã´Åö»°±º¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£HATARABA¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¸ÜµÒÍ¶Ã×¤ò¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÌò³ä
¶áÇ¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÆ¯¤¯¤À¤±¤Î¾ì½ê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎ©ÃÏ¡×¡ÖÄÂÎÁ¡×¡Ö¹¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÍýÅªÍ×ÁÇ¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤âºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¡É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾ì¡É¤ä¡¢¡É¥Áー¥à¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ê¤É¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì¡×°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢HATARABA¤Ç¤Ï¡Øº£¸å¤è¤êÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤À¡Ù¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇHATARABA¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹Åù¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃç²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþµï¸å¤Î´ë¶È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤¿½ê¡¢ ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤¬·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë¡¢¶¦ÄÌ¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ä¿ÍºàºÎÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ï ¸½Âå¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹Áª¤Ó¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ¯¤¯¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡§È¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¼õ¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2026Ç¯½×¹©Í½Äê¤ÎÈ¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åìµþ±ØÁ°¤È¤¤¤¦°ìÅùÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·½¾Íè¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¼¡À¤Âå·¿¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò½Å»ë¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤ä¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ç¤¹¡£È¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃ±¤Ê¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÎã¡Ë
¡üRE:TREAT Room(¥ê¥È¥êー¥È¥ëー¥à)¡§¹âÁØ³¬¤Î¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤Ë¡¢âÔÁÛ¡¦²¾Ì²¡¦¹âÇ»ÅÙ¥ß¥Í¥é¥ë²¹Àô¥ß¥¹¥ÈÍáÅù¤¬²ÄÇ½¤ÊÀìÍÑ¶õ´Ö¡£¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤¤ë¸Ä¼¼¥¹¥Úー¥¹¤ò´°È÷¡£
µÊÀô¼¼
¡üWab.¡Ê¥ï¥Ü¡Ë¡§¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¸þ¤±¤Î¿©Æ²·ó¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡£¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ïー¥«ーÆ±»Ö¤Î¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹ÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¡£¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥óÅù¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸³Åª¤ËÆ³Æþ¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¾ì¡ÊWell-being ¡ßLab.¡Ë¤È¤·¤Æ¤âÍø³èÍÑ¤ò¼Â»Ü¡£
Wab.
¡üTeaching Kitchen¡§¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¸¦µæ¼Ô¤¬³«È¯¤·¤¿À¸³è½¬´·²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¡£·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Î¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤ò¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦Ä´ÍýÂÎ¸³¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜ»Ø¤¹¡£È¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±¤Ë·ò¾ï¼ÔÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¡¢Wab.¤ËÀßÃÖ¤Î¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Æ¥ïー¥«ーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÈ¼¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·ó¤Í¤Æ³«ºÅ¡£
Teaching Kitchen
¡üVIE POD¡§¡Ö½¸Ãæ¡×¤ä¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×Åù¤Î¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Öー¥¹¡£Ç¾ÇÈ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡¦±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸Ä¼¼´Ä¶¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¶¦ÍÑÉô¤ËÀ°È÷¤·¡¢¥ïー¥«ー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¡£
VIE POD
¤³¤¦¤·¤¿»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢È¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æþµï´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤òÅý¹çÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå·¿¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥×¥ê¤Ç¤â´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È
º£²ó¤ÎÈ¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥ïー¥«ー¥º¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ïー¥«ー¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¡¦²þÁ±ÅÀ¤òÃê½Ð¤·¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ó¥ëÂ¦¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤¬¤éÈ¼ÁÕ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¤Î¤âËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ãÊª·ï³µÍ×¡ä¡¡
»ö¶È¼çÂÎ¡§Åìµþ±ØÁ°È¬½Å½§°ìÃúÌÜÅìBÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç
½êºß¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§°ìÃúÌÜ300ÈÖ¡¢205ÈÖ6¡¢205ÈÖ7¤Î°ìÉô
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó10,600Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
±ä¤ÙÌÌÀÑ¡§Ìó225,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¼çÍ×ÍÑÅÓ¡§»öÌ³½ê¡¢Å¹ÊÞ¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢°åÎÅ»ÜÀß¡¢Ãó¼Ö¾ìÅù
³¬¿ô¡¿ºÇ¹â¹â¤µ¡§ÃÏ¾å51³¬¡¦ÃÏ²¼4³¬¡¿Ìó250m
½×¹©Í½Äê¡§2026Ç¯
¢¡HATARABA º£¸å¤ÎÆ°¤
1. ¶¦Æ±ÆâÍ÷²ñ¤ò¼Â»Ü
HATARABA¤Ï¡¢Åìµþ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÈ¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±ÆâÍ÷²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É´ë¶ÈÍ¶Ã×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Êª·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤òÄÌ¤¸¤¿·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡
£².ÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®
È¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«È¯Ã´Åö¤Î»°±º¤µ¤ó¤ÈÊÀ¼ÒÄÇÌ¾¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£È¬½Å½§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://corp.hataraba.com/column/tokyotatemono_yaesupj/
£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì½ê¤ÎºÇÅ¬²½¡×¥µー¥Ó¥¹
2024Ç¯4·î8Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHATARABA¤ÏÀßÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï2004Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Ãç²ð¤òÃæ¿´¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï¡¢Ç¯´Ö3,000·ï°Ê¾å¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÂÃ«ËÜ¼Ò¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¶¶¡¢¸×¥ÎÌç¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¤Ë¤âµòÅÀ¤òÀß¤±¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¡¦¤´Í×Ë¾¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì½ê¡Ù¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì½ê¡Ù¤òÄó°Æ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢HATARABA¤Ï¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì½ê¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤¹¤ë¡£¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHATARABA
Àß¡¡Î©¡§2004Ç¯4·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3ÃúÌÜ8-12 ½ÂÃ«Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹Â¼ÂÙÌÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
ÌÈµöÈÖ¹æ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê3¡ËÂè8169¹æ
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒHATARABA¡¡¹Êó¼¼¡§À¾Ûê·Ã
Ï¢ÍíÀè¡§070-3512-6896¡¿03-5464-1315¡¡E-Mail¡§info@office-b.com