カバー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/30268/1118/resize/d30268-1118-e5d4b52c64e3d68a3b3f-4.jpg ]2014年から開始したパルコのコーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」の10周年記念広告に、VTuberで初めて星街すいせいの出演が決定いたしました。CMでは、Giga & TeddyLoid描き下ろしで本日11月15日(金)にリリースされたばかりの星街すいせい最新楽曲『AWAKE』を起用。本広告は日本初のライブストリーミングスタジオとして、過去14年に渡り約7000番組以上を配信するSUPER DOMMUNE(渋谷PARCO 9F)を舞台に撮影されました。VTuberとして初めての野外フェスへの出演や、渋谷での路上ゲリラライブを実施するなど、新しい時代を作っていこうと挑戦を続ける彼女が語った、自分にとっての”スペシャル”とは?彼女の魅力に迫る”スペシャル”なインタビュー映像にもぜひご注目ください。▼「SPECIAL IN YOU.」 第23弾 星街すいせい編 キャンペーン展開内容【期間】2024年11月15日(金)~2025年5月18日(日)【SPECIAL IN YOU. 特設サイト】https://www.parco.co.jp/specialinyou/「SPECIAL IN YOU.」とは パルコは1969年の池袋PARCO誕生以来、ファッションを中心に、音楽、アート、演劇など、様々なカルチャーを積極的に紹介し、新しい才能の発見と、自信を持って未来を切り開いていく才能のある人たちを応援しています。新しい才能を応援するコーポレートメッセージ「LOVE HUMAN.」を2010年にスタートし、2014年からはコーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」を掲げ、若いデザイナーやクリエイターを発見・支援するインキュベーション活動を積極的に発信しています。スタッフクレジットクリエイティブディレクター/アートディレクター/プランナー/コピーライター:箭内 道彦 (風とロック)エグゼクティブプロデューサー:平井 真央 (風とロック)、デザイナー:高田 青二才 (すき あいたい ヤバい)プロデューサー:溝渕 浩司・渡部 亮介・青石 陽羽 (東北新社)、フォトグラファー:三浦 憲治 (ライトサム)ミキサー:塚本 啓介、スタイリスト:神田 百実、オフラインエディター:高田 青二才 (すき あいたい ヤバい)オンラインエディター:村山 修一(音響ハウス)星街すいせい クリエイティブディレクター : 大澤創太、クリエイティブプロデューサー : 高橋政記キャラクターデザイン : 浅野直之、作画監督 : ◯gaki、作画 : FYAN、色指定 : kawa、コンポジット : 安倉アニメーションプロデューサー : 葱びーだま、アシスタント:wanpocola、協力:カバー株式会社PARCO × SUPER DOMMUNE SPECIAL PROGRAM「SPECIAL IN YOU. 第23弾星街すいせい編」の公開を記念し、今回の広告撮影の舞台にもなった、宇川直宏氏主宰の 「SUPER DOMMUNE」にて「SPECIAL IN YOU.」の特別番組を配信が決定。星街すいせいが登場した10周年記念広告のお話も。詳細はSUPER DOMMUNE公式サイト( https://www.dommune.com/ )をチェック!■日時 :11月26日(⽕)19時~24時予定■配信URL:SUPER DOMMUNE公式WEB https://www.dommune.com/タイアップ楽曲『AWAKE』[画像2: https://prtimes.jp/i/30268/1118/resize/d30268-1118-869ac67570d1c3cac4b5-5.jpg ]楽曲名:AWAKEボーカル:星街すいせい作詞:草野華余子作曲編曲:Giga & TeddyLoid配信リンク:https://cover.lnk.to/ps914HMV:https://youtu.be/UYEZL13MUFk?si=uMF0cfgj9cLBEmx2タレント紹介[画像3: https://prtimes.jp/i/30268/1118/resize/d30268-1118-24eae6219cdcb1671973-1.png ]■星街すいせい歌を武器に圧倒的な存在感を放ち、ミュージックシーンを切り拓いているバーチャルアイドル。YouTubeチャンネル登録者は250万人を越え、24年3月にリリースした楽曲『ビビデバ』がスマッシュヒット。Billboard Hot 100では最高順位19位を記録した。24年11月から開催中の全国3都市ライブツアーで、3rdフルアルバムリリースと日本武道館でのソロライブを発表。バーチャルミュージックシーンの先駆者である彼女の描く新時代のシンデレラストーリーに今後も目が離せない。【公式YouTube】https://www.youtube.com/@HoshimachiSuisei【公式X】https://x.com/suisei_hosimati【ライブツアー特設サイト】https://spectraofnova.hololivepro.com/会社概要■ホロライブプロダクションについて[画像4: https://prtimes.jp/i/30268/1118/resize/d30268-1118-f0cf6cfdb3eef0361e52-2.jpg ]「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/・ホロライブプロダクション公式X:https://x.com/hololivetv・ホロライブプロダクション公式TikTok:https://www.tiktok.com/@hololive_official・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/■ホロライブについて[画像5: https://prtimes.jp/i/30268/1118/resize/d30268-1118-f86000a6ffcb9ef6ddae-2.jpg ]「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/・ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/@hololive/■カバー株式会社について[画像6: https://prtimes.jp/i/30268/1118/resize/d30268-1118-86d6362e19866b4a5f7e-2.jpg ]カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。・所在地:東京都港区・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭・コーポレートサイト:https://cover-corp.com・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp■本プレスリリースに関する画像をご掲載の際には必ず下記の(C)表示をご記載いただきますようお願い申し上げます。(C) 2016 COVER Corp.