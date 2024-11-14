KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¡ÖFuture of procurement ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ´Ã£¡×¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë¤òÈ¯É½

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¡ÖFuture of procurement(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2024/04/future-of-procurement-2024.pdf)¡×
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