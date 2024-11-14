¥«¥ß¥Ê¥·¡¢¡Ö¥Ó¥ë¥á¥ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¢¡õ¥¯¥êー¥óEXPO 2024¡×¤Ë½ÐÅ¸
¸½¾ìDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥·¡Ù¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥Ê¥·¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ô²¬ Íµ¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ß¥Ê¥·¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö ¥Ó¥ë¥á¥ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¢¡õ¥¯¥êー¥óEXPO 2024¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¡Ö¥Ó¥ë¥á¥ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¢¡õ¥¯¥êー¥óEXPO 2024¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¦µ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢ÀßÈ÷¡¦ÅÀ¸¡Ê¬Ìî¤Î½ÐÅ¸¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ß¥Ê¥·¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸½¾ì½¾¶È°÷´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ½¾¶È°÷¡Ù¤Ï¡¢¸½¾ì´ÉÍý¼Ô¡¦ÁíÌ³ÉôÌç¤È½¾¶È°÷´Ö¤Î¾ðÊó¤ä½ñÎà¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò1¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Î°ìÀÆÇÛ¿®¤ä´ûÆÉ´ÉÍý¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢µëÍ¿ÌÀºÙÇÛÉÛ¤Î¤Û¤«¡¢13¸À¸ì¤Ø¤ÎÂ¿¸À¸ìËÝÌõ¤Ë¤è¤êÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔÆÀ¼ê¤Ê³°¹ñ¿Í½¾¶È°÷¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â±ß³ê¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö³Æ½¾¶È°÷¤¬¥·¥Õ¥ÈÀ©¤Ç°Û¤Ê¤ë¸½¾ì¤Ç¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á´½¾¶È°÷¤Ø¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤äÃí°Õ»ö¹à¤Î¼þÃÎÅ°Äì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö³°¹ñ¿Í½¾¶È°÷¤¬Â¿¤¯¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ø½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¥Öー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ½¾¶È°÷¡Ù¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³èÍÑ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ó¥ë¥á¥ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¢¡õ¥¯¥êー¥óEXPO 2024
¡¦³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～¡¡11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë10:00-17:00¡¡
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËÅìÅ¸¼¨Åï
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.jma.or.jp/BMCL/
¡¦¥«¥ß¥Ê¥·¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§3-V12
¡¦¥«¥ß¥Ê¥·½ÐÅ¸À½ÉÊ¡§¸½¾ì½¾¶È°÷´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ½¾¶È°÷¡Ù¡¡
¸½¾ì½¾¶È°÷´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ½¾¶È°÷¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ½¾¶È°÷¡Ù¤Ï¡¢¸½¾ì´ÉÍý¼Ô¡¦ÁíÌ³ÉôÌç¤È½¾¶È°÷´Ö¤Î¾ðÊó¤ä½ñÎà¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò1¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³Ï¢Íí¤ä½ñÎà¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò»æ¡¦¸ýÆ¬Ãæ¿´¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëµ¯¤¤ë¡ÖÃ¯¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËÅÁ¤¨¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê³°¹ñ¿Í½¾¶È°÷¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò¤¹¤°¤ËÅÏ¤»¤Ê¤¤¡¢¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Î°ìÀÆÇÛ¿®¤ä´ûÆÉ´ÉÍý¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢µëÍ¿ÌÀºÙÇÛÉÛ¤Î¤Û¤«¡¢13¸À¸ì¤Ø¤ÎÂ¿¸À¸ìËÝÌõ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔÆÀ¼ê¤Ê³°¹ñ¿Í½¾¶È°÷¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â±ß³ê¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û²Ý¶âÀ©¤Ç¤¹¡£
https://employee.kaminashi.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥Ê¥·
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥Ê¥·
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃÃÌêÄ®3-7 ¿ÀÅÄ¥«¥É¥¦¥Á¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡½ô²¬ Íµ¿Í
ÀßÎ©¡§2016Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸½¾ìDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥·¡Ù¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÄó¶¡
URL¡§https://corp.kaminashi.jp