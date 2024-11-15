32Ç¯´Ö¡¢45,000ÁÈ°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤ò»Ù¤¨¤¿¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶ー½õ»º»Õ¤¬¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤Î¥®¥â¥ó¡×¤ò²ò·è¡ª¡¡¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤ª½õ¤±Q&A¥Ö¥Ã¥¯¡ÙÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤ª½õ¤±Q&A¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÃø¡§ÀîÅçÃÒÀ¤¡¢chiiko¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤ª½õ¤±Q&A¥Ö¥Ã¥¯¡Ù
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/405802349X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405802349X/)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/17944034/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17944034/)
ËèÆü¤Î°é»ù¤Ë¥É¥¥É¥¡¢¥Ø¥È¥Ø¥È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ä¡£
Æü¡¹µ¿Ìä¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢32Ç¯´Ö¡¢45,000ÁÈ°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶ー½õ»º»Õ¡×ÀîÅçÃÒÀ¤¤È¡¢Instagram°é»ù¥Þ¥ó¥¬¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤°¤Ã¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¡×¤³¤Èchiiko¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ºÙ¤«¤¤¤±¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤Î¥®¥â¥ó¡×175¸Ä¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È½é¤á¤ÆÀÜ¤¹¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢°é»ù¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤â¥ì¥¹¥¥åーËÜ¤Ç¤¹¡£
¢¥¤è¤¯¤¢¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤Î¥®¥â¥ó¡×¤¬Éâ¤«¤Ö¥·ー¥ó¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¾Ò²ð¡£
¢§¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦»º¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ
¡¦°é»ù½ñ¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¿´ÇÛ
¡¦Çº¤ß¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤«¤¨¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë
¡¦µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ü¡ÖºÙ¤«¤¹¤®¤ë°é»ù¤Î¥®¥â¥ó¡×175¸Ä¤ò¤¼～¤ó¤Ö¤ªÅú¤¨¡ª
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤ÎÀîÅçÃÒÀ¤¤¬¼ÂºÝ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¿¼ÁÌä¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¹¾ì¤ä°é»ùÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤ë¿Æ»Ò¤Î¤ªÇº¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Q&A·Á¼°¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤°é»ù¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¡£¤è¤¯¤¢¤ëµ¿Ìä¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£À¸¸å¤¹¤°¤«¤é2ºÐ»ù¤Þ¤Ç¤Î¡Ö°é»ù¤Î¤ªÇº¤ß¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÃ¯¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¤Ä¤¤»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ºÙ¤«¤¹¤®¤ë¤ªÇº¤ß¡£¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤Û¤É¡Ö°ìÈÌÏÀ¡×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡×¤Î°Õ¸«¤è¤êÃÎ¸«¤Èº¬µò¤¬¤¢¤ë¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÖÅú¤¨¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®ÍêÅÙ¤¬¹â¤¤Åú¤¨¤Ë¡¢¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¡¢ÊìÆý¤ä¥ß¥ë¥¯¡¢Î¥Æý¿©¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Îµ¿Ìä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö°é»ù½ñ¤É¤ª¤ê¤Ë°é»ù¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¡×¡¢¡ÖÊÝ°é±àÃµ¤·¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¾ðÊó¤âµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢100¿Í¤¤¤ì¤Ð100ÄÌ¤ê¡£²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç»Ò°é¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ö¤³¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¢¥Q&A¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ªÇº¤ß¥·ー¥ó¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß¤â¡¢ËÉÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£
¢£ÌÜ¼¡¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
Âè1¾Ï¡¡ÂÎ¤ÎÈ¯Ã£¤È·ò¹¯
Q.¡¡½çÄ´¤ËÈ¯°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¡¢ªA.¡¡²È¤Ç¤Ç¤¤ë¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¤ÎÂ¬¤êÊý¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ä¤¤Ç²òÀâ
Q.¡¡¾®¤µ¤á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¿´ÇÛ
Q.¡¡¿²ÊÖ¤ê¡¦¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤É¤¦¸«¼é¤ë¡©
Âè2¾Ï¡¡¿´¤È¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯Ã£
Q.¡¡Êú¤Ã¤³¤«¤é¤ª¤í¤¹¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¢ªA.¡¡¥Þ¥Þ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Î¤Ä¤¤¤¿¤ª¤¯¤ë¤ß¤ä¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¯¤ë¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
Q.¡¡¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ÇÄ¹»þ´ÖÆó¿Í¤¤ê¡£¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
Âè3¾Ï¡¡ÊìÆý¡õ¥ß¥ë¥¯
Q.¡¡ÊìÆý¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ëÌÜ°Â¤Ï¡©
¡¡¢ªA.¡¡¤ª¤·¤Ã¤³¡¢¤¦¤ó¤Á¡¢¼øÆý²ó¿ô¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤¹¤Î4¤Ä¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Q.¡¡¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤ë½¬´·¤ò¤ä¤á¤¿¤¤
Âè4¾Ï¡¡Î¥Æý¿©
Q.¡¡¡ÖÎ¥Æý¿©¤ÏÄ«¤Î10»þ¤Ë¡×¤ÈËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼é¤ë¤Ù¤¡©
¡¡¢ªA.¡¡³°½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÏÍ½Äê¤¬Í¥Àè¡£Î¥Æý¿©¤Ï¸á¸å¤Ç¤âok
Q.¡¡°Ø»Ò¤Ë¤¸¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
Âè5¾Ï¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
Q.¡¡´é¤òÀö¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ò¤¤¤ä¤¬¤ë
¡¡¢ªA.¡¡²Î¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤Ë¡£Àö¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¤â²òÀâ
Q.¡¡¿²¤ë¤Î¤¬23»þ¡£ÃÙ¤¤¡©
Âè6¾Ï¡¡¥Þ¥Þ¼«¿È¤Î¤³¤È
Q.¡¡°é»ù½ñ¤É¤ª¤ê¤Ë°é»ù¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤à
¡¡¢ªA.¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬·ò¤ä¤«¤Ê¤é¡¢°é»ù½ñ¤É¤ª¤ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×
Q.¡¡È´¤±ÌÓ¤¬¤Ò¤É¤¤¡¦ÂÎ½Å¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤
Q.¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢ÊÑ²½¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬¤Ä¤é¤¤
Âè7¾Ï¡¡¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÇº¤ß
Q.¡¡ÊÝ°é±àÃµ¤·¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¡¢ªA.¡¡¼«Âð¤«¤é¶á¤¯¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¶á¤¤±à¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
Q.¡¡Æþ±àÁ°¤ËÂ´Æý¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡©¡¡¤Û¤«
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÀîÅçÃÒÀ¤¡Ê¤«¤ï¤·¤Þ¡¦¤Á¤è¡Ë
½õ»º»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡£ÆÁÅç¸©Î©ÉÙ²¬Åì¹âÅù³Ø¹»Àì¹¶²Ê¡Ê´Ç¸î²ÊÂ´¡Ë¡£ÆÁÅçÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°½õ»ºÉØ³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÅÔÎ©ÃÛÃÏ»º±¡¤Ë¶ÐÌ³¡£Âè1»Ò½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¡¢À¸¸å¤¹¤°¤«¤é2ºÐ»ù¤Þ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¹ÖºÂ¡¦ÆýÍÄ»ù¤Î¿Æ»Ò¤Õ¤ì¤¢¤¤¶µ¼¼¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÊì»ÒÊÝ·ò³èÆ°¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç³èÆ°¤ò3»ù¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é32Ç¯´Ö¹Ô¤¦¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÎ¥Æý¿©¤ä¿©°é¡¢ÆýÍÄ»ù¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤Í·¤Ó¤Î¹Ö»Õ¤ä¡¢°é»ù»¨»ï¤Ç¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£2014Ç¯¤«¤é¤ÏÆýÍÄ»ù¤Î°é»ù»Ù±ç¼Ô¡¢ÊÝ°é»Î¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¹ÖºÂ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¡ÖÀ¸¸å¤¹¤°¤«¤é¤Ç¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥º¥àÂÎÁà¡×½¬ÆÀ¥»¥ß¥Êー¤â¼çºË¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·ÈÇ¡¡À¸¸å¤¹¤°¤«¤é¤Ç¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥º¥àÂÎÁà¡Ù¡ÊGakken¡Ë¡ØÀ¸¸å¤¹¤°¤«¤é¤Ç¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ú¥È¥ìÍ·¤Ó¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
chiiko¡Ê¤Á¤¤¤³¡Ë
Â©»Ò¤°¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¼¡ÃË¤â¤â¤Á¤ã¤ó2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤È°é»ù¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤°¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬2¤«·î¤Î¤³¤í¤«¤é¥Þ¥ó¥¬¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈ¯É½¤·¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£¡Ø¤°¤Ã¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡Ê¹â¶¶½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤ª½õ¤±£Ñ¡õ£Á¥Ö¥Ã¥¯¡Ù
Ãø¡§ÀîÅçÃÒÀ¤¡¢chiiko
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È½·¿¡§A5¡¿192¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê¡¡Æ±»þÇÛ¿®
ISBN¡§978-4-05-802349-5
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼ÒGakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/2380234900(https://hon.gakken.jp/book/2380234900)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/405802349X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405802349X/)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/17944034/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17944034/)
¡ãÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡¦Kindle¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK8TXR6M/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK8TXR6M/)
¡¦³ÚÅ·Kobo¡¡https://books.rakuten.co.jp/rk/53b73c18b6ec3360b581db87fe605139/(https://books.rakuten.co.jp/rk/53b73c18b6ec3360b581db87fe605139/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¡¦¼Ò²ñ¿Í»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,856²¯±ß¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò75¼Ò¡Ê2023Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾ðÊó¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«