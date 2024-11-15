¡ãËÜÆüÈ¯Çä¡ä¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥Î¥Ù¥ë 11·îºÇ¿·´©ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥Î¥Ù¥ë¡Û¿·´©¤ò11·î15Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.es-novel.jp¡Ë ¤Ç¤Ï¿·ºî¤ä°ìÉô´û´©¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·ÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿®Ä¹¤Î²Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿ ～¥Ý¥ó¥³¥ÄËâ½÷¤ÎÀï¹ñÆâÀ¯ÅÁ～¡ÙÂè1´¬
Ãø¡§¶åÛêÍÕ·î¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§µ×²ì¥Õー¥Ê
¤¢¤Î¡¢Ã¶ÆáÍÍ¡Ä¡ÄÎò»Ë¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
µ¢Ä³¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤Î»à¤ä¹ÔÊý¤Ïº£¤âµÄÏÀ¤ÎÅª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë°ÛÀ¤³¦¡£
ËâË¡¤ò¶Ë¤á¤¿°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤Ï¸½ÂåÆüËÜ¤Øµ¢¤ë¤¿¤áÂçËâË¡¤òÈ¯Æ°――¤¹¤ë¤¬¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤«¤êÀï¹ñ»þÂå¤Ø¤ÈÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾¯½÷¤ÏÉÕ¶á¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç½êÂÓ¤òÎ¨¤¤¤ëÀº×û¤ÊÃË¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤¡¢µ¢Ä³¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¾¯½÷¤ÎÊÖ»ö¤Ë¤½¤ÎÃË――ºØÆ£Æ»»°¤ÏÎÞ¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¶äÈ±ÀÖÌÜ¤À¤·¡¢ËâË¡¤â»È¤¨¤ë»ä¤Ïµ®½Å¤À¤±¤É¡Ä¡Ä»ä¤¬¿®Ä¹¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡©
¿Í°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
»þ¤ÏÀï¹ñ»þÂå¡£¤À¤±¤ÉËâË¡¤¢¤ê¡¢Îø°¦¤¢¤ê¡£
°ÛÀ¤³¦µ¢¤ê¤ÎËâ½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ë´ª°ã¤¤¤À¤é¤±¤ÎÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/371_1_8d3a256cdfbf02a59cf0d2facefc35aa.jpg ]
¡ØÅ¾À¸¤·¤¿»ä¤ÏÍÄ¤¤½÷Çì¼ß ¸å¸«¿Í¤Î¸ø¼ß¤Ë±ÂÉÕ¤±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÎÃÏÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËËüÇ½ËâË¡¤Ç¿§¡¹ºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡ÙÂè1´¬
Ãø¡§¤âー¤ê¤ó¤â¤â¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§Òí¡¹±´¼·¤Ä
¸½ÂåÃÎ¼±¤È¥Áー¥ÈËâË¡¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
Á°À¤¤¬¥¢¥é¥µーOL¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£ー¥Ì¤Ï¡¢Éã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇì¼ß²È¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£ー¥Ì¤Ï¸å¸«¿Í¤òÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Îä¸·¤Ê¸ø¼ß¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡ª¡©
¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÎÎÃÏ¤â¡¢ÊüÆ¢¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¤Î¤»¤¤¤ÇÊø²õÀ£Á°¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡ª¡ª
¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥¢¥ì¤ò»È¤¦¤È¤¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£ー¥Ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤âÁÏ¤ê½Ð¤»¤ëÀ®·ÁËâË¡¤ò¶î»È¤·¡¢ÎÎÃÏ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸ø¼ß¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Þ¥ë¥Æ¥£ー¥Ì¤Î³«È¯¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ËÌ´Ãæ¤Î¤è¤¦¤Ç――
½ñ¤²¼¤í¤·ÈÖ³°ÊÔ¼ýÏ¿¡ª
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/371_2_dd61f0300ea726cad52e7e6864fcf5cb.jpg ]
¡Ø²¶¤ÏÁ´¤Æ¤ò¡Ú¥Ñ¥ê¥¤¡Û¤¹¤ë～µÕ´ª°ã¤¤¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÏËÁ¸±¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤～¡ÙÂè9´¬
Ãø¡§ÆéÉß¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¥«¥ï¥°¥Á
¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô100ËüÉôÆÍÇË¡ª¡ª
¥µ¥ì¥ó¥Ä¥¡²¦¹ñ¤Î¼óÅÔ¤ËÆþ¤ê¡¢ÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Î½Ã¿Í¤òµß¤¤½Ð¤·¤¿¥Îー¥ë°ì¹Ô¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï½Ã¿Í¤äËâÂ²¤¬ÅÛÎì¤È¤·¤ÆÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅÛÎìÇäÇã¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Îー¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÜ·â¤·¤¿¥êー¥ó¤Ï¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡Ä¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/371_3_f1ce6eb2d1e779cd3663ff70e4cb1a33.jpg ]
¡Ø¤â¤Õ¤â¤Õ¤È¤à¤¯¤à¤¯¤È°ÛÀ¤³¦ÉºÎ®À¸³è¡ÙÂè9´¬
Ãø¡§¤·¤Þ¤Í¤³¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¤ì¤ó¤¿
Ëâ½Ã»È¤¤¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡ª
ÊÌÁñ¤òÇã¤Ã¤¿¥±¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ï¥ó¥×ー¥ë¤Ç²á¤´¤½¤¦¤È·è¤á¤¿¡£
Áð¸¶¥¨¥ë¥Õ¤Î¥ê¥Ê¥é¥¤¥È¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¡¢¸å¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿É×¤Î¥¢¥ë¥Ç¥¢¡¢Â©»Ò¤Î¥¢ー¥±¥ë¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¥¢¥ë¥Ç¥¢¤«¤é¡¢É´Ç¯Á°¤Ë½¾Ëâ¤ò¼º¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤Æ¡¢¥ê¥Ê¥é¥¤¥È¤¬Ëâ½Ã»È¤¤¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ÈÍê¤ß»ö¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
½¾Ëâ¤È¤¤¤ë³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¨¡¨¡Æ±¤¸Ëâ½Ã»È¤¤¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¥±¥ó¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¥Æ¥¤¥à¤·¤è¤¦¤È¥ê¥Ê¥é¥¤¥È¤òÍ¶¤¦¡£
Ëâ½Ã»È¤¤¤ÎÎØ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ëÂè¶å´¬¡ª
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/371_4_48ae73f542020b7852772e086eb1ef28.jpg ]
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¡§https://comic-earthstar.com/¡¡¡ÊËè½µÌÚÍË18»þ¹¹¿·¡¦Ëè·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¡§https://www.es-novel.jp/¡¡¡ÊËè·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥ë¥Ê¡§https://www.es-luna.jp/¡¡¡ÊËè·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥êー¥à¡§https://www.utadori.com/
Êä¹ÖÃË»Ò¡§https://www.hokodan.com/
Toxic-a-Holic¡§https://toxicaholic.com
½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÖÌí¡ÊKAYA¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaya.bitfan.id/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.earthstar.co.jp/