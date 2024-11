¡ÚBODUM¡Û»ý¤ÁÂØ¤¨ÉÔÍ×¡¢±ö¤â¸ÕÜ¥¤â¤É¤Á¤é¤âÈÔ¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê2WAY »ÅÍÍ¤Î¥°¥é¥¤¥ó¥Àー¡£¡ÖTWIN ¥½¥ë¥È¡õ¥Ú¥Ã¥Ñー¥°¥é¥¤¥ó¥Àー¡×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡ª

ボダムジャパン株式会社

北欧デンマーク生まれのキッチンウエアを販売するボダムジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区)は、【TWIN ソルト&ペッパーグラインダー】を公式オンラインショップで発売開始いたしました。

左に回すと塩、右に回すと胡椒、挽きたてのフレッシュな味と香りを楽しめる。

シンプルでありながら奥深い味わいを引き出す塩と胡椒。TWIN ソルト&ペッパーグラインダーは、そんな基本の調味料を使いやすく、効率的に楽しむための、洗練された一体型のグラインダー。

このユニークなグラインダーは、左に回せば塩、右に回せば胡椒が出てくるスマートな仕組みで、調理中でもテーブルの上でも抜群の操作性を発揮。しかも、場所を取らないコンパクトサイズなので、スペースを気にせず使えるのも魅力です。

ステンレス鋼とアクリル樹脂の丈夫な本体は、持ち運びやすく、ピクニックやキャンプ、バーベキューなどアウトドアシーンでも活躍。自然の中でもプロの味付けを実現し、料理のクオリティが一段と高まります。

プラスチックにゴムを吹き付けた滑りにくいグリップは、手にしっかりとフィットし、毎日の使用にも快適。キッチンやダイニングテーブルをスタイリッシュに彩る豊富なカラーバリエーションは、インテリアに合わせてお選びいただけます。

粗挽きから細挽きまで、好みに合わせて無段階に粒度を調節。

底面のつまみをひねるだけで、サラダやスープには軽やかな細挽きを、ステーキやパスタにはしっかりした粗挽きを自在に選べます。さまざまな料理の仕上げに適した挽き加減が楽しめるので、いつもの料理がさらに奥深い味わいに。

高品質なセラミック製の刃は、塩と胡椒をしっかりと捉え、風味を逃さず、常にフレッシュな状態をキープ、挽きたての塩と胡椒の香りが料理を一層引き立てます。耐久性が高く、長く切れ味を維持するため、何度使用しても満足感のある挽き心地が得られます。

シンプルな設計で、上部の蓋を外すだけで広めの充填口から、塩や胡椒を簡単に補充可能。さらに透明な容器を採用しているため、残量が一目で分かり、詰め替え時期も逃しません。手間なく、いつでも新鮮な塩と胡椒が楽しめます。

■ 商品名:TWIN ソルト&ペッパーグラインダー

■ カラー:ブラック / オフホワイト / レッド / マティス / フォレスト / ピンク

■ 価格:6,490円(税込)

■ サイズ:奥行6.8 × 幅6.8 × 高さ11.2cm

■ 素材:ステンレス鋼・シリコーンゴム・アクリル樹脂・セラミック・ABS 樹脂・ポリプロピレン・ポリアセタール・アルミニウム

■ 原産国:中国

販売店舗

■ ボダムオフィシャルオンラインショップ

https://www.bodum.com/jp/ja/search?q=TWIN

ABOUT BODUM(R)(ボダム)

デンマーク発祥のキッチンウエアブランド、ボダム。



MAKE TASTE NOT WASTE(R)

It’s not only how you drink it - it’s also how we make it.



一杯のコーヒーを淹れるときに、持続可能な淹れ方を採り入れるといった簡単なことからでも、環境に優しい生活に変えることができます。

“使いやすく、長持ちし、デザイン性に優れ、そして環境に優しい持続可能な製品”をこれからもボダムは作り続けていきます。

