¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¢½é¤Î¥Ô¥¢¥Î¡¦¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥¹¡Ù¡¡11·î15Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、作曲家・音楽プロデューサー・俳優としても活躍するピアニスト兼シンガーソングライターのジョン・バティステのニュー・アルバム『ベートーヴェン・ブルース』を11月15日(金)に発売します。

2020年の映画『ソウルフル・ワールド』でアカデミー賞とゴールデングローブ賞の作曲賞を受賞、第64回グラミー賞ではアルバム『ウィー・アー』と『ソウルフル・ワールド』で最多5部門を受賞するという快挙を達成。昨年はNewJeansやJ.I.Dとのコラボ曲「Be Who You Are (Real Magic)」がヒットするなど、作曲家・音楽プロデューサー・俳優としても活躍するピアニスト兼シンガーソングライターのジョン・バティステ。



新しいピアノ・ソロ・シリーズの第一弾となる今作は、ベートーヴェンの代表的な楽曲に、自身の経験や背景を反映させ、新たな命を吹き込んだ作品となっています。彼によって演奏されたベートーヴェンの名曲は、リズム、構造、メロディ、感情、作曲法の面で、ブルースの要素が色濃く反映され、見事な融合を見せています。

今作のインスピレーションは、2023年にCNNのクリス・ウォレスとのインタビューをきっかけに加速。その際、ジョン・バティステはベートーヴェンのバガテル第25番「エリーゼのために」をピアノで演奏し、ベートーヴェンの音楽をブルース、ゴスペルへと変換させました。このパフォーマンスに対するソーシャルメディアでの反響は大きく、「エリーゼのために」を弾いた際の動画はInstagramやTikTokでトータル4,000万回以上再生されています。

発売を記念して、日本盤購入者を対象に『ジョン・バティステ / ベートーヴェン・ブルース』プレゼント・キャンペーンを実施します。ジョン・バティステも愛用している楽器直筆サイン入りメロディオン(※透明なステッカーに直筆サインを書いたものを貼付)やオリジナル・トートバッグが抽選で当たります。

Jon Batiste - Für Elise - Batiste (Official Music Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-5YRhvH6Uys ]

Jon Batiste - 5th Symphony In Congo Square (Official Music Video)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=WpN7oVEwyEg ]

ジョン・バティステ 『ベートーヴェン・ブルース』

Jon Batiste / BEETHOVEN BLUES

2024年11月15日(金)発売

品番:UCCV-1209 \3,080 (税込)

https://umj.lnk.to/JonBatiste_BeethovenBluesPR

収録曲目:

01.エリーゼのために-バティステ

02.交響曲第5番-ストンプ

03.月光ソナタ-ブルース

04.ダスクライト・ムーヴメント

05.交響曲第7番-エレジー

06.アメリカン・シンフォニーのテーマ

07.歓喜の歌

08.交響曲第5番-イン・コンゴ・スクウェア

09.ヴァルトシュタイン-ウォブル

10.ライフ・オブ・ルートヴィヒ

11.エリーゼのために-レヴェリー

■発売記念プレゼント・キャンペーン情報

詳細は下記公式サイトでご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/jon-batiste/news/2024-10-10-2/

■ジョン・バティステ 各種リンク

UM公式: https://www.universal-music.co.jp/jon-batiste/

公式HP: https://www.jonbatiste.com/#/

Instagram: https://www.instagram.com/jonbatiste/

Facebook: https://www.facebook.com/JonBatisteMusic/

YouTube: https://www.youtube.com/@jonbatistemusic/

TikTok: https://www.tiktok.com/@iamjonbatiste