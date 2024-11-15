¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¢½é¤Î¥Ô¥¢¥Î¡¦¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥¹¡Ù¡¡11·î15Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª

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Jon Batiste - Für Elise - Batiste (Official Music Video)
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=-5YRhvH6Uys ]
Jon Batiste - 5th Symphony In Congo Square (Official Music Video)
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=WpN7oVEwyEg ]
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Jon Batiste / BEETHOVEN BLUES
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https://www.universal-music.co.jp/jon-batiste/news/2024-10-10-2/
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