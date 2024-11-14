Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¼Ô¤Î»Å»ö¤È¥³¥¹¥È´¶³Ð¤¬³Ø¤Ù¤ë¡¡¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥²ー¥àÂÎ¸³²ñ¡Ê11/20 ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ë
¡Ú¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡Û2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～18:00¡¡¡Ú¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¹ÖºÂ¡Û·Ð±Ä¤ÈºâÌ³¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀïÎ¬MG¡ÊÎ®ÄÌÈÇ¡Ë1ÆüÂÎ¸³²ñ
Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é·Ð±ÄÀïÎ¬»×¹Í¤È²ñ·×»×¹Í¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ÖÀïÎ¬¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥²ー¥à¡ÊMG¡Ë¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³²ñ¤Ç¤¹¡£µ¯¶È¤·¤¿¤¤Êý¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß :
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/179476
¹ÖºÂ³µÍ×
ÀïÎ¬MG¤È¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ¡¦ºÎÍÑ¡¦ÀëÅÁ¹¹ð¡¦¸¦µæ³«È¯¡¦¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¼±·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä¡¦¥³¥¹¥È´¶³Ð¤òÍÜ¤¦Í·¤Ó¤Ç¤¹¡£½ÐÇ¼Ä¢¤Î»Ä¹â¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥íー´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬»×¹Í¤È¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä²ñ·×»×¹Í¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥²ー¥à¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊý
- ·Ð±Ä¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¡Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤·¤¿¤¤Êý
- ¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥íー´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤Êý
- ·Ð±ÄÀïÎ¬»×¹Í¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤Êý
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂÆâÍÆ
Î®ÄÌ¶ÈÈÇÀïÎ¬MG¤ÎÎ®¤ì
1.²ñ¼ÒÀßÎ©
4～6¿Í¤Ç1¥°¥ëー¥×¤òºî¤ê¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âî¤ò°Ï¤ß¡¢Â¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ·Ð±Ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¿ÍºàºÎÍÑ¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ¡¦¾¦ÉÊ»ÅÆþ¡¦ÉÊ½Ð¤·¡¦¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ê¤É¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
3.·è»»½ñ¤ÎºîÀ®
1´ü¡Ê50Ê¬Á°¸å¡Ë½ªÎ»¤´¤È¤Ë·è»»¤ò¹Ô¤¤¡¢ºâÌ³½ôÉ½¡ÊB/S¡¢P/L¡Ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
4.·Ð±Ä¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¦·Ð±Ä·×²è¤ÎºîÀ®
Âè2´ü°Ê¹ß¤Ï¡¢Á°´ü¤Î·è»»¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ·Ð±Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡´ü¤Î·Ð±Ä·×²è¤òÀïÎ¬Åª¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
2～4¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½ã»ñ»º¤ÎºÇÂç²½¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¦Ãí°Õ»ö¹à
- ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Î°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹ÖºÂ¤ÏZoom¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤´¼«¿È¤Ç½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼õ¹Ö¼Ô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÀÜÂ³ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæÃÇ¤»¤º¤Ë¹ÖºÂ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÆ°ºî¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÆ°ºîÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤ä¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö»Õ
¹¾¿¬½Ó¾Ï
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡¡¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー
2000Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£¶È³¦¤Ç¤ÏºÇ¤âÁá¤¤»þ´ü¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏASP¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹·º»öPro¡×¡¢¡Ö¥·¥Ó¥é¡×¤ò¼«¼Ò³«È¯¡¢±¿±Ä¡¢¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤«¤é¥¨¥ê¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¨¥ê¥¢¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ
¡Ø²Ô¤°¥Ûー¥à¥Úー¥¸Â»¤Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸―¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤Ç°ìÈ¯È½ÌÀ¡ª¡Ù¡ØÈËÀ¹¤¹¤ëWeb¤ÎÈë·í¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏÆþÌç¡×~WebÃ´Åö¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤KPI¤Î³èÍÑ¤È¼ÂÁ©¡Ù
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～18:00
²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
ÈñÍÑ¡§WACA²ñ°÷¡¡5000±ß¡¿°ìÈÌ¤ÎÊý¡¡1Ëü±ß ¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¡§https://web-mining.doorkeeper.jp/events/179476
¤ªÃÇ¤ê¡§»²²Ã¼Ô2¿Í°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï³«ºÅ¤òÃæ»ß¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡¡¥¨¥¥¹¥Ñー¥È°Ñ°÷²ñ¡ÊÃ´Åö¡§º´¡¹ÌÚ¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢É¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.waca.or.jp/