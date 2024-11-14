¥¸ー¥ë¼Ò°÷¤¬¡ÖDatabricks Champion¡×¤ËÇ§Äê

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1. Determine track - Data Engineering / Data Science
2. Set bi-weekly sync cadence with your Databricks mentor
3. Plan & attend Databricks Academy course
4. Plan & attend Databricks architecture workshop
5. Setup Databricks workspace
6. Download & practice Databricks demos
7. Develop technical validation plan & execute a mock POC
8. Shadow/co-deliver a joint customer engagement
9. Become Databricks certified: Pass Certified Associate Developer exam
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