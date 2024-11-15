NTT¥Çー¥¿¥°¥ëー¥×¤ÇIT¡ß²òÀÏµ»½Ñ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡ÚJIP¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Û¤¬¿·À½ÉÊ¡ØJTSTAR¡Ù(AR¤Ë¤è¤ëFEM²òÀÏ·ë²ÌÉ½¼¨¥¢¥×¥ê) ¤ò¥ê¥êー¥¹
AR¤Ë¤è¤ëFEM²òÀÏ·ë²ÌÉ½¼¨¥¢¥×¥ê¡ØJTSTAR¡Ù
JIP¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÈÆþ ÀµÎ´¡¡¢¨¥¸¥Ã¥×¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËiPad¤ò»È¤Ã¤ÆDIANA¤Ç²òÀÏ¤·¤¿FEM²òÀÏ·ë²Ì¤ò¡¢AR(³ÈÄ¥¸½¼Â)µ»½Ñ¤Ç¼Â¸³¶¡»îÂÎ¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖJTSTAR¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢AR(³ÈÄ¥¸½¼Â)µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢iPad¤ò»È¤Ã¤ÆDIANA¤Ç²òÀÏ¤·¤¿FEM²òÀÏ·ë²Ì¤ò¼Â¸³¶¡»îÂÎ¤ä½Ì¾®ÌÏ·¿¡¢¼Â¹½Â¤Êª¤ËÅê±Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²òÀÏ·ë²Ì¤È¼Â¸³·ë²Ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¡¢»î¸³ÂÎÆâÉô¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤äÅ´¶Ú±þÎÏ¡¢ÇË²õ¥âー¥É¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤»¤óÃÇ±þÎÏ¤äÂ»½ý»ØÉ¸¤Ê¤É¡¢¤Ò¤º¤ß¥²ー¥¸¤Ç¤Ï·×Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ç¤Êµ¡Ç½¡¦ÆÃÄ§
¢£²òÀÏ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤Ë³Æ¼ï·ë²Ì¤òÉ½¼¨
¢£²òÀÏ·ë²Ì¤È¼Â¸³·ë²Ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈæ³Ó
¢£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¶¡»îÂÎÆâÉô¤ò²Ä»ë²½
¢£Â¿ÍÍ¤Ê´ÊÃ±É½¼¨µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òÇÄ°®
¢¡¥ê¥êー¥¹Æü
2024Ç¯10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¡À½ÉÊ¾ðÊó¥µ¥¤¥È
¡ØJTSTAR¡ÙÀ½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡Êhttps://www.jip-ts.co.jp/product_service/jtstar/¡Ë
¢¡¾Ò²ðÆ°²è¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/XMF_KJXU2aw
¢¡¥«¥¿¥í¥°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ê¥¤¥×¥í¥¹¡Ë
https://kensetsu.ipros.jp/product/detail/2001476932
¢¡¤ªÌä¹ç¤»Àè
¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Ê£É£Ð¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
²òÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô Åìµþµ»½Ñ±Ä¶ÈÉô
Ã´Åö¡§»³Àî ÁÏ
TEL¡§03-6272-8236
E-Mail¡§fem_sales@cm.jip-ts.co.jp