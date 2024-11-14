¥¢¥¹¥¨¥Í¡¢¥¿¥¤¤Î³¤³°Ë¡¿Í¡ÖASUENE¡ÊTHAILAND¡ËLtd.¡×¤òÀßÎ©¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¿¥¤ ¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡×¤Ë¡ÖASUENE¡×¤òÆ³Æþ

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ÂåÉ½¼Ô¡§Managing Director¡¡Mr. Akihito Ishii
ÀßÎ©¡§June 22, 1967
½êºßÃÏ¡§(Head office) Abdulrahim Place, 16th Fl., 990, Rama 4 Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
URL¡§http://www.bridgestone.co.th
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²ñ¼ÒÌ¾¡§ASUENE (THAILAND) Ltd.
¥µー¥Ó¥¹¡§Asuene, a carbon accounting platform ; Asuene ESG, a cloud service for ESG evaluation of supply chain procurement; and Carbon EX, a carbon credit exchange market for Net Zero.
½êºßÃÏ : Unit 2901-2904, Level 29 388, Exchange Tower, Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand
URL¡§https://asuene.com/th
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* CFP¡§Carbon Footprint of Products¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¡£¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³Æ²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¹ç·×¤òCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ë´¹»»¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
* SX¡§Sustainability Transformation¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÎ¬¡£´ë¶È¤¬»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò½Å»ë¤·¤¿·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
* GHG¥×¥í¥È¥³¥ë¡§²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤ÈÊó¹ð¤Î¹ñºÝ¡¦À¤³¦´ð½à
* LCA¡§Life Cycle Assessment¡Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÎ¬¡£À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ¸»º¤«¤é¾ÃÈñ¡¢ÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²Ù¤òÄêÎÌÅª¤Ë»»½Ð¤¹¤ë¼êË¡