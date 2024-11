¥¢¥¹¥¨¥Í¡¢¥¿¥¤¤Î³¤³°Ë¡¿Í¡ÖASUENE¡ÊTHAILAND¡ËLtd.¡×¤òÀßÎ©¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¿¥¤ ¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡×¤Ë¡ÖASUENE¡×¤òÆ³Æþ

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:西和田 浩平、以下「当社」)は、タイにおける脱炭素の取り組み支援を強化するため、現地法人「ASUENE(THAILAND)Ltd.」を設立し、現地企業に向けたCO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」の提供を開始しました。

これに伴い、THAI BRIDGESTONE CO.,LTD.(本社:タイ・バンコク、Managing Director:Akihito Ishii、以下 「タイ ブリヂストン」)に、CO2排出量見える化・削減クラウドサービス「ASUENE」を提供します。

「ASUENE(THAILAND)Ltd.」設立の背景

当社は、「次世代によりよい世界を。」をミッションに掲げるクライメートテック企業で、グローバルにネットゼロ達成を目指し、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」やESG評価サービス「ASUENE ESG」など、サステナビリティ領域のソリューションをワンストップで提供しています。「ASUENE」では10,000社、「ASUENE ESG」では14,000社を超える多くの企業の脱炭素・ESG経営を推進しており、日本国内、アジアにおいて業界No.1*の実績を誇ります。

タイでは、2050年までにCO2排出量ゼロ(カーボンニュートラル)、2065年までに正味のGHG排出量ゼロ(ネットゼロ)を達成することを目標としています。脱炭素目標を達成するため、上場企業へのサステナビリティレポート提出義務化、「Climate Change Act(気候変動法)」法令の改正、2025年には炭素税の導入を予定するなど、国の制度として脱炭素の取り組みを積極的に行っています。

またタイは、自動車業界などの製造業のサプライチェーンが多く集まっています。世界的な潮流として、大型メーカーからサプライヤーに対して排出量削減を要求されることからも、今後は一層、企業の脱炭素に関する透明性や報告の信頼性がますます重要となることが見込まれます。

今後の展開とタイ ブリヂストンへの導入

そこで当社は、タイにおける脱炭素化を担う存在となるべく、タイの首都バンコク中心部に現地法人を設立しました。タイに拠点を置く全ての企業に向けたCO2見える化・削減クラウド「ASUENE」、ESG評価クラウド「ASUENE ESG」の提供を開始しました。これに伴い、タイ事業におけるカントリーマネジャーを配置し、営業やカスタマーサクセスなどの採用を本格化していきます。

Green Frog Innovation (アスエネパートナー) Managing Director Thanes Rajatapiti / アスエネ 代表取締役CEO 西和田 浩平 / タイ ブリヂストン サステナビリティ ディレクター Attapon Phraephrewngarm

また、株式会社ブリヂストンのタイ現地法人「タイ ブリヂストン」に、「ASUENE」の導入を開始しました。タイ ブリヂストンにおいても、サプライヤーからの要請により、CO2排出量の見える化と削減が求められています。この度、製造業界でNo.1の導入実績を持つ点を決め手に、「ASUENE」の導入を決定いたしました。

当社は、タイにおけるCO2削減支援を通じて、現地企業の脱炭素経営の取り組み支援を加速し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

タイ ブリヂストンについて

ブリヂストンは、タイヤとゴムのグローバルリーダーであり、その専門知識を活かして、安全で持続可能なモビリティのためのソリューションを提供しています。タイでは、タイ・ブリヂストン社がタイ自動車業界をリードするメーカーです。ブリヂストンは、お客様、ディーラー、ビジネスパートナーから信頼されるブランドです。ブリヂストン、ファイアストン、デイトンブランドのプレミアムタイヤの多様な製品ポートフォリオと、革新的な技術に裏打ちされた先進的なソリューションを提供し、世界中の人々の移動、生活、仕事、遊びのあり方を改善しています。

会社名:THAI BRIDGESTONE CO., LTD.

代表者:Managing Director Mr. Akihito Ishii

設立:June 22, 1967

所在地:(Head office) Abdulrahim Place, 16th Fl., 990, Rama 4 Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500

URL:http://www.bridgestone.co.th

ASUENE (THAILAND) Ltd. 会社概要

会社名:ASUENE (THAILAND) Ltd.

サービス:Asuene, a carbon accounting platform ; Asuene ESG, a cloud service for ESG evaluation of supply chain procurement; and Carbon EX, a carbon credit exchange market for Net Zero.

所在地 : Unit 2901-2904, Level 29 388, Exchange Tower, Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

URL:https://asuene.com/th

アスエネ代表からのコメント

アスエネ株式会社 / Founder & 代表取締役CEO 西和田 浩平

「アジアにおける製造業サプライチェーンの中心的な市場であるタイでの脱炭素の取り組みは、2050年のネットゼロ達成において最重要課題と捉え、この度タイ進出の意思決定・設立を実行しました。シンガポールと米国に続き、グローバルなビジネス展開に基づくネットワーク効果を最大化し、日本を代表してGlobal No.1、次世代を変えるClimate Tech企業を目指して挑戦してまいります」

「ASUENE」について

「ASUENE」は、複雑だったCO2排出量算出業務をカンタンにサポートする、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービスです。温室効果ガス・CO2排出量の算出・可視化、削減・カーボンオフセット、Scope1-3* のサプライチェーン排出量の報告・情報開示を支援します。

<主な特長>

・請求書などをAI-OCRでスキャン、お客さまの業務工数を削減、カンタンにCO2見える化

・SX*コンサルティングの豊富な実績

・GHGプロトコル*に基づいた、各種イニシアチブ(CDP・TCFD・SBTなど)の報告支援

・製品別CFP*機能により、製品・サービス単位のCO2排出量の算定が可能

・CO2クレジットオフセット、クリーン電力調達などの脱炭素ワンストップソリューションを提供

・GHG排出量算定の国際規格ISO14064-3の第三者検証により、システムの妥当性を保証済み

アスエネサービスサイト:https://earthene.com/asuzero

「ASUENE ESG」について

「ASUENE ESG」は、企業のサプライチェーンのESG(E:環境、S:社会、G:ガバナンス)経営の取り組みを可視化できるESG評価プラットフォームです。

<主な特長>

・サプライチェーン企業に対し、信頼性の高いESG評価が可能

・サプライチェーン調達におけるESG評価の工数削減

・有価証券報告書の開示に対応したコンサルティング

・表彰・PRで認知と集客の最大化

アスエネ ESGサービスサイト:https://earthene.com/rating

「ASUENE CAREER」について

「ASUENE CAREER」は、GX・ESG人材特化型ダイレクトリクルーティングプラットフォームです。

<主な特長>

・GX・ESG関連領域において最大級の求人数

・即座に人事担当者から連絡やスカウトが来る

・業界理解を深めるセミナーや説明会が多数

アスエネキャリアサービスサイト:https://earthene.com/career

アスエネ 会社概要

会社名:アスエネ株式会社

事業内容:

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・ESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG」

・GX・ESG人材特化型ダイレクトリクルーティングプラットフォーム「アスエネキャリア」

グループ会社:

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

資本金:75億2,700万円(資本剰余金含む)

代表者:Founder&代表取締役CEO 西和田 浩平

株主:経営陣、インキュベイトファンド、環境エネルギー投資、STRIVE、Pavilion Capital、Salesforce Ventures、SBIインベストメント、GMO VenturePartners、Sony Innovation Fund、GLIN Impact Capital、Axiom Asia Private Capital、三井住友銀行、SPARX、イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ、村田製作所、RICOH Innovation Fund、NIPPON EXPRESSホールディングス、MetaProp、KDDI Green Partners Fund、脱炭素化支援機構、ニッセイ・ストラテジック1号投資事業有限責任組合、JERA 等

創業:2019年10月

住所:東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点:日本、シンガポール、米国、フィリピン

URL:https://corp.earthene.com/

<注釈補足>

* Scope1-3:以下のとおり、事業者によるCO2排出量の算定・報告対象範囲を区分

Scope1:自社の事業活動において直接排出したCO2排出量

Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用により発生する間接的なCO2排出量

Scope3:上記以外の事業活動に関わる上流・下流のサプライチェーンのCO2排出量

* CFP:Carbon Footprint of Products(カーボンフットプリント)の略称。商品やサービスがつくられてから捨てられるまでのライフサイクルの各過程における温室効果ガス排出量の合計をCO2排出量に換算して表示する仕組み

* SX:Sustainability Transformation(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の略。企業が持続可能性を重視した経営方針へと切り替える取り組み

* GHGプロトコル:温室効果ガスの排出量算定と報告の国際・世界基準

* LCA:Life Cycle Assessment(ライフサイクルアセスメント)の略。製品やサービスの生産から消費、廃棄に至るまでのライフサイクル全体における環境負荷を定量的に算出する手法