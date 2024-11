¥é¥¤¥« ¥¸¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢½ªÆüÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Â¬ÎÌ¤¬¤Ç¤­¤ë·¹¤­ÊäÀµµ¡Ç½ÉÕ¤­·ÚÎÌGNSS¥¹¥Þー¥È¥¢¥ó¥Æ¥ÊLeica GS05¤òÈ¯É½

ライカ ジオシステムズ株式会社

【2024年11月14日 東京】 計測テクノロジー業界のリーダーであるライカジオシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:日比孝典)は本日、キャリブレーション不要の傾斜補正機能を搭載した小型・軽量のGNSSスマートアンテナ、Leica GS05(以下、GS05)を発表し、受注を開始しました。

GS05はバッテリーを含む重量はわずか0.75kgであるため、長時間の測量におけるオペレーターの疲労を大幅に軽減します。堅牢な設計により、測量やマッピングから建設やユーティリティの杭打ちまで、さまざまな用途で現場での耐久性と信頼性を保証します。最大30度までの傾き補正機能により、測量ポールが完全に垂直でない場合でも正確にポイントを測定できるため、特に厳しい環境や手の届きにくい場所でも、より迅速で便利なデータ収集が可能になります。

ライカ ジオシステムズ株式会社 ジオマティクス事業部 事業部長の内田雅之は次のように述べています。「ライカ ジオシステムズの革新的な技術をひとつにまとめたこの製品は、実用性と使い心地を向上させながら、精度と多用途性を保証します。」



GS05 は、Leica Captivate フィールドソフトウェアなど、ライカ ジオシステムズの幅広い製品ラインアップとシームレスな互換性があります。また、効率的なスマートポールとして、ライカジオシステムズのトータルステーションと一緒に使用することもできます。ユーザーの所有するライカジオシステムズ機器やワークフローと統合することで、効率を最大化し、追加投資を避けることができます。

GS05はコンパクトなサイズでありながら、4Gモデム、WLAN、Bluetooth、内蔵メモリーが搭載され、NMEA(最大10Hz)メッセージ出力など、包括的な機能を備えています。基地局またはRTK移動局として使用できます。移動局として、単一の基地局またはライカジオシステムズSmartNetのようなRTKネットワークで機能します。

Leica GS05の特徴

- 重量750g 小型・軽量の扱いやすいデザイン- 信頼性の高い最新のRTKテクノロジーによる高速な初期化- Leica Captivateフィールドコントローラーを使用した幅広い機能に対応- 傾き補正機能を搭載- オリジナルアルゴリズムによる高精度測量を実現- e-SIMを使用したインターネット環境に対応

【Leica GS05 製品ページ】

https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/gnss-systems/smart-antennas/leica-gs05

Leica Geosystems - when it has to be right

およそ200年にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生んできたHexagon のグループカンパニーであるライカジオシステムズは、世界中のプロフェッショナルに向けてトータルソリューションを開発しています。革新的な製品とソリューションの開発で知られているライカジオシステムズは、地理空間情報の利活用において、航空宇宙、防衛、安全、セキュリティ、建設、製造など、実に多岐にわたる業界のプロフェッショナルから信頼を得ています。ライカジオシステムズは高精度で正確な機器、洗練されたソフトウェア、そして信頼できるサービスで、社会の発展に貢献していきます。

Hexagonは、センサー、ソフトウェア、自律型テクノロジーを組み合わせたデジタルリアリティソリューションの世界的リーダーで、世界50ヶ国におよそ24,500人の従業員を擁し、総売上高は約54億ユーロです。

詳細については hexagon.comをご覧ください。Twitterで @HexagonABをフォローしてください。