¡Ú¿À¸Í»Ô¡ßBe Next KOBE¡Û¡Ø´±Ì±Ï¢·È²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSo-I¡×¡Ê¥½ー¥¤¡Ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡Ù¿À¸Í»ÔÆâ´ë¶È4¼Ò¤Î¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ò·èÄê¡ª
¡¡Be Next KOBE¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥¢¥È¥¨¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿À¸Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¿À¸Í»ÔÆâ´ë¶È¤È»ÔÆâ¡¦Á´¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø´±Ì±Ï¢·È²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSo-I¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë¿À¸Í»ÔÆâ´ë¶È4¼Ò¤Î²ÝÂê¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦ÁÏÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Ï¢·ÈÀè¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://so-iii.com/information/20241115/(https://so-iii.com/information/202411**/)
¢£¡ØSo-I¡Ù¥ªー¥×¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶È¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSo-I¡×¡£¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¼Ò¤ò¤è¤êÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥³ー¥¹¡£
º£´ü¤Ï¡¢»ÔÆâÃæ¾®´ë¶È¤Î4¼Ò¤¬¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(1) ¥¨¥à¡¦¥·ー¥·ー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ú¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡Û
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥¹¥¿ー¥¿ー¥¥Ã¥È¤ÎÁÏÂ¤
(2) °°¸÷ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡Ú¥»¥ó¥µ¡Û
¡¡¥»¥ó¥µ¡Ê¥â¥Î¡Ë¡ß¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥³¥È¡Ë¤ÎÎÏ¤Ç°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥
(3) ÆüËÜ¥¸¥Ã¥Ñー¥Á¥åー¥Ó¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÚÈô¤Ó½Ð¤¹ÉÛ³¨ËÜ¡Û
¡¡¡ÖÈô¤Ó½Ð¤¹ÉÛ³¨ËÜ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥
(4) ¥Ú¥¿¥Ó¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ú¥Ñ¥Ö¥ê¥Æ¥Ã¥¯¡Û
¡¡ÃÏ¸µ´ë¶È´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ëEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¢£¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡9·î25Æü¤è¤ê¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë¿À¸Í»ÔÆâ´ë¶È4¼Ò¤Î²ÝÂê¥Æー¥Þ¤òÈ¯É½¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê»ö¶È³«È¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¡¢10·î28Æü¤Ë±þÊç¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤Î½ñÎàÁª¹Í¡¦ÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(1) ¥¨¥à¡¦¥·ー¥·ー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÊç½¸¥Æー¥Þ¡Û
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥¹¥¿ー¥¿ー¥¥Ã¥È¤ÎÁÏÂ¤
¡ÚºÎÂò´ë¶È¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒPLAST(https://plast-project.jp/)¡Ê¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¡Ë¡§°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Î»ö¶È½ê±¿±Ä¤«¤é³«¶È¡¦·Ð±Ä¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò´Þ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¡£ÃÏ°è¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢¹¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î²ò·è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ê¥Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó(https://nano-kobe.co.jp/)¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡§º§Îé¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀÁÉé¡¢¥×¥é¥ó¥ÊーÂå¹Ô¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë¤È¤·¤¿¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¡£²ñ¼Ò¤ÎCONCEPT¤Ï¡Ø¿Í¡Ù¡£¡Ø¿Í¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¥µ¥Ýー¥È¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Íºà°éÀ®¤â¹Ô¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄó°Æ»ö¶È¤Î³µÍ×¡Û
¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤¬¹½ÁÛ¤¹¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー»ö¶È
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒPLAST¡§¿À¸Í»Ô¤Î¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡¢¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¥¢ー¥È³èÍÑ»ö¶È¡Ö¿À¸Í¥Õ¥©¥ó¥È¡×(https://plast-project.jp/service/kobefont)¤Ë¤è¤ëPR¥Äー¥ë¤È¥¹¥Èー¥êーÀ©ºî
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡§¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢°û¿©»ö¶È¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー±¿±Ä¤Î°¶Àû¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î²ÔÆ¯Î¨¥¢¥Ã¥×¤È°û¿©»ö¶È¼Ô¤ÎÃë´Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Î³èÍÑ¤ÎÁÐÊý¤ò»Ù±ç¡£
¡ÚºÎÂò´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒPLAST¡§¿À¸Í¥Õ¥©¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥¢ー¥È¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¤òÃÏ°è¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾ã¤¬¤¤¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡§¥¨¥à¡¦¥·ー¥·ー¿©ÉÊÍÍ¤«¤éº£²ó¤Î´ë²è¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò´ë¶È¤È´ë¶È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î²ÄÇ½À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ë¤«¡£¤½¤³¤ËÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥à¡¦¥·ー¥·ー¿©ÉÊÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡¢¡ÖÈÎÂ¥Êª¡×¡Ö¿Íºà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸Í¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯2´ë¶È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤¥¤¥é¥¹¥È³èÍÑ¤·¤¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥êーÀ©ºî¤·¡¢ÈÎÂ¥Êª¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëµÒÂÊÑ²½¤ÎÄ´ºº¤äKOBEFONT¤ÎÇ§ÃÎÅÙÄ´ººÅù¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë°û¿©Å¹¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¡¢Ãë´ÖMCC¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤Î½¢¶Èµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー±¿±Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¡Ö°û¿©¤ËÄ¹¤±¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー±¿±Ä¿Íºà¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í»Ô¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³·ë²Ì¤ò´ð¼´¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿©¥·ー¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Î°Ù¡¢°ú¤Â³¤¥Áー¥à¿À¸Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
https://www.mccfoods.co.jp/
(2) °°¸÷ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÊç½¸¥Æー¥Þ¡Û
¥»¥ó¥µ¡Ê¥â¥Î¡Ë¡ß¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥³¥È¡Ë¤ÎÎÏ¤Ç°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥
¡ÚºÎÂò´ë¶È¡Û
³ô¼°²ñ¼Òeftax(https://eftax.co.jp/)¡ÊÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¡Ë¡§¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢AI¡¦IoT¥·¥¹¥Æ¥à¡¦Web¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¢ÆâÀ½²½¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¹âÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤ä¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÄó°Æ»ö¶È¤Î³µÍ×¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ç¡¢Ãæ¾®¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ¸»º´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤ò¤á¤¶¤·ÃÏ°è´ë¶È¤ÎÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹
¡ÚºÎÂò´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
Æ±¤¸Ê¼¸Ë¸©²¼¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢°°¸÷ÅÅµ¡ÍÍ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥»¥ó¥µ(¥â¥Î)¤È¥µー¥Ó¥¹(¥³¥È)¤ÎÎÏ¤ÇÃÏ°è¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°°¸÷ÅÅµ¡Ã´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¥â¥Î¡Ü¥³¥È¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Î¶áÂå²½¤äDX¿ä¿Ê¤Ë¤ÏÃúÇ«¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æ±¸©Æâ¤ÎeftaxÍÍ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ø¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.kyokko.co.jp/
(3) ÆüËÜ¥¸¥Ã¥Ñー¥Á¥åー¥Ó¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÊç½¸¥Æー¥Þ¡Û¡¡
¡ÖÈô¤Ó½Ð¤¹ÉÛ³¨ËÜ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥
¡ÚºÎÂò´ë¶È¡Û
¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.enoden.co.jp/)¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡Ë¡§Å´Æ»»ö¶È¡¢¼«Æ°¼Ö¡Ê¥Ð¥¹¡Ë»ö¶È¡¢¥ì¥¸¥ãー¡¦¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¡ÊÊªÈÎ¡¦¹¹ð¡¦·ÙÈ÷¡¦À¶ÁÝ¡¦ÃóÎØ¡¦Ãó¼Ö¤Ê¤É¡Ë»ö¶È¤ò¡¢¾ÅÆîÆ£Âô¡¦¸ÅÅÔ³ùÁÒ¡¦¹ÁÄ®²£ÉÍ¤Ë½¸¤¦¿Í¡¹¤Î¡¢¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¡×¡¢¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¿´¡×¡¢¡Ö¤æ¤¿¤«¤Ê¤¯¤é¤·¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¡ÚÄó°Æ»ö¶È¤Î³µÍ×¡Û
³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø¡Ê»ùÆ¸³ØÉô»ùÆ¸³Ø²Ê¡Ë¤È¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é2024Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢±èÀþ¤Ë½»¤à»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤¨¤Î¤Ç¤ó¡¦¤¨¤Û¤ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×(https://www.instagram.com/enoden_ehon_projects/)¤È¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Ë¤è¤ë¡¢¹¹¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¡×¤òÁÏ¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¡¢¡ÖÈô¤Ó½Ð¤¹ÉÛ³¨ËÜ¡×¤ÎÇ§ÃÎ¤äÈÎÏ©³ÈÂç¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¡Ê¼ý±×²½¡Ë¤Ê¤É¤ò¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â»Ü¡£
¡ÚºÎÂò´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¤³¤³¤Þ¤Ç¸«»ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Î¾¼Ò¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È¶¦ÁÏ¤¬¥¹¥¿ー¥È½ÐÍè¤ë¤³¤È´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë³¨ËÜ¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¡¢Èô¤Ó½Ð¤¹ÉÛ³¨ËÜ¤Ç³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.ztj.co.jp/
(4) ¥Ú¥¿¥Ó¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÊç½¸¥Æー¥Þ¡Û
ÃÏ¸µ´ë¶È´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ëEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡ÚºÎÂò´ë¶È¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¿¥ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹(https://tettaodesign.com/)¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¿Ê¼¸Ë¸©À¾ÏÆ»Ô¡Ë¡§¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äWEB¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¶¹µÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢UXÀß·×¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëPMO¤Ê¤É¡¢¹µÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÈ¼Áö¡£À¾ÏÆ»Ô¤ÎÃÏ¾ì»º¶È¤Ç¤¢¤ëÇÅ½£¿¥¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÃÏ°èÊª»º¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄó°Æ»ö¶È¤Î³µÍ×¡Û
Á´¹ñ¤Î¾¦¶È¹â¹»¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÃÏ°è´ë¶È¡¦Êª»ºÈ¯·¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓËÌÇÅËáÃÏ°è¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡ÚºÎÂò´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
Â¿¤¯¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Ø¸þ¤±¤Æ¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ú¥¿¥Ó¥Ã¥ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
ËÜ»ö¶È¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ®¸ù¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.petabit.co.jp/
¢£º£Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¤òÌÜÉ¸¤Ë°Ê²¼¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2024Ç¯11·î～¡¡È¼Áö»Ù±ç¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡¡§¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³Åù¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡À®²ÌÈ¯É½²ñ
¢£Ï¢·ÈÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
KOBE BUSINESS PROGRAM¡ÖSo-I¡×±¿±Ä»öÌ³¶É¡ÊBe Next KOBE¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎÆâ¡Ë
Email¡§contact@be-next-kobe.jp