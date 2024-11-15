¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Á´50¼ï¡ªº£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ 50TH ANNIVERSARY¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óPart1¡¦2¡×¤¬Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ç2024Ç¯11·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-c751a28e3a3f6034ec16-0.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-53e3bbd231a8c2d7c9c1-0.jpg ]¢£¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ 50TH ANNIVERSARY ¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óPart1¡¦2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡2024Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡£50Ç¯´Ö¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤òºÌ¤ëÎòÂå¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼ïÎà¤ÏPart1¤ÈPart2¤½¤ì¤¾¤ì25¼ï¤º¤Ä¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´50¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Part1¤Ï¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ÅÐ¾ì¤«¤é1990Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢Part2¤Ï2000Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Part1¤ÈPart2¶¦ÄÌ¤Î50th¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à¤âÉÕÂ°¤·¡¢50¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-84c63a277031321e5088-0.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-f44d008431f0bf24d1cd-0.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-1ee8ac0a0dddd4e8be58-0.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-aa7aea33ab3640997d93-0.jpg ]¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ 50TH ANNIVERSARY ¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óPart1¡ÊÁ´25¼ï¡ËÈ¯ÇäÆü¡¡¡§2024Ç¯11·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡²Á³Ê¡¡¡¡¡§1²ó300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å¥µ¥¤¥º¡¡¡§ÌóW45¡ßH55¡ßD2mmÁÇºà¡¡¡¡¡§¥é¥Ðー¡¦Å´¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-2234129b6622ee30b91d-0.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-1f054d05418919b2072a-0.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-0236a5a7dda804ca4d17-0.jpg ]¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ 50TH ANNIVERSARY ¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óPart2¡ÊÁ´25¼ï¡ËÈ¯ÇäÆü¡¡¡§2024Ç¯11·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡²Á³Ê¡¡¡¡¡§1²ó300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å¥µ¥¤¥º¡¡¡§Ìó£×45¡ß£È55¡ßD2mmÁÇºà¡¡¡¡¡§¥é¥Ðー¡¦Å´¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184¢£¡Ö¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯ ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡×¸ø¼°¾ðÊó¥«¥×¥»¥ë¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¡¦¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤¬½Ð²ñ¤¦»þ¡£¥«¥×¥»¥ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢³Æ¼ïSNS¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥Úー¥¸ ¡§https://benelic.com/capsuletoy/¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://x.com/capsuletoybu¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/