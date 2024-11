Á´50¼ï¡ªº£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤Î¡Ö¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£ 50TH ANNIVERSARY¥é¥Ðー¥­ー¥Û¥ë¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óPart1¡¦2¡×¤¬Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ç2024Ç¯11·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä

ベネリック株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-c751a28e3a3f6034ec16-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-53e3bbd231a8c2d7c9c1-0.jpg ]■「ハローキティ 50TH ANNIVERSARY ラバーキーホルダーコレクションPart1・2」について 2024年に50周年を迎えたハローキティ。50年間のさまざまな時代を彩る歴代のハローキティのデザインが詰まったラバーキーホルダーコレクションが登場します。種類はPart1とPart2それぞれ25種ずつ、あわせて全50種のデザインがラインアップ。Part1はハローキティ登場から1990年代まで、Part2は2000年代から現在までのデザインがメインとなっています。Part1とPart2共通の50thデザインのラバーチャームも付属し、50周年のお祝いにふさわしいアイテムとなっています。懐かしいデザインから、新しいデザインまで、お気に入りのものを探してみてください。■商品詳細[画像3: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-84c63a277031321e5088-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-f44d008431f0bf24d1cd-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-1ee8ac0a0dddd4e8be58-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-aa7aea33ab3640997d93-0.jpg ]商品名 :ハローキティ 50TH ANNIVERSARY ラバーキーホルダーコレクションPart1(全25種)発売日 :2024年11月中旬より順次価格 :1回300円(税込)対象年齢:15歳以上サイズ :約W45×H55×D2mm素材 :ラバー・鉄取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー[画像7: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-2234129b6622ee30b91d-0.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-1f054d05418919b2072a-0.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/22901/1708/resize/d22901-1708-0236a5a7dda804ca4d17-0.jpg ]商品名 :ハローキティ 50TH ANNIVERSARY ラバーキーホルダーコレクションPart2(全25種)発売日 :2024年11月中旬より順次価格 :1回300円(税込)対象年齢:15歳以上サイズ :約W45×H55×D2mm素材 :ラバー・鉄取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184■「ベネリック カプセルトイ」公式情報カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。そんなモノづくりをしています。最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。公式ページ :https://benelic.com/capsuletoy/公式X(旧Twitter):https://x.com/capsuletoybu公式Instagram:https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/