¿·Ï¢ºÜ¡ª¡ØÀ»µ³»Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎæ¤Î»°À»½÷¤ÎÃ¯¤«¤ò¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤ÇÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤¬¡¢WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¤×¤é¤¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È!!
³ô¼°²ñ¼ÒÃÝ½ñË¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§µÜÅÄ½ã¹§¡Ë¤Ï¡¢11·î15Æü¤è¤ê¡¢ ¡ØÀ»µ³»Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎæ¤Î»°À»½÷¤ÎÃ¯¤«¤ò¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤ÇÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤òWeb¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥ó¥Þ¤×¤é¤¹¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Æ´¤ì¤ÎÀ»½÷µ³»Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Í§¤äÀ»½÷¸õÊä3¿Í¤¿¤Á¤È¸·¤·¤¤¸«½¬¤¤À¸³è¤ò¤³¤Ê¤¹¡Ú¥Ö¥ì¥¤¥É¡Û¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÌÜ»Ø¤¹À»½÷µ³»Î¤Ë¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÀäÂÐÅªµ¬Â§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¦¶µ²ñ¤¬À»½÷¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢·ë¤Ð¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¡¢Ç§Äê¤òÆÀ¤º¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ç½ÎÏ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤Î¾å¡¢½üÌ¾¤È¤Ê¤ë¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¥Ö¥ì¥¤¥É¤Î²¼Ê¢¤Ë¤¢¤ëÀ»¹ï¤¬¡¢Ã¯¤«¤òÀ»½÷¤È¤·¤¿¾Ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¡Û¡Ú¥Á¥Ê¡Û¡Ú¥Æ¥ì¥¸¥¢¡Û¤Î3¿Í¡£
À»¹ï¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ì¥¤¥É¤Ï·ë¤Ð¤ì¤¿Áê¼ê¤òÃµ¤·¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¢£¤ß¤É¤³¤í
¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀ»½÷¤µ¤Þ¤È¡¢¤½¤Î¸î±Òµ³»Î¡£ºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤¬Êª¸ì¡Ä¤Ê¤Î¤À¤±¤É¡¢»É·ã¶¯¤á¤ÎÀßÄê¤¬ÃË½÷¤Î¿´¤Ë²Ð¤òÅô¤¹¡ª
°ÛÀ¤³¦¤Î³Ø±àÀ¸³è¤Ï¥Ð¥È¥ë¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¢¤ê¤ÎÇÈÍð¤Þ¤ß¤ì¡£
°ì¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êーÍ×ÁÇ¤¬¸÷¤ë¡¢°ÛÀ¤³¦ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤¹¡£
¢£ºî²È¾Ò²ð
¢§¸¶ºî¡§¹âÌî¥±¥¤
Ãø¼ÔX¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://twitter.com/zerosaki1011
¢§Ì¡²è¡§º´Æ£Ãã²Û»Ò
Ãø¼ÔX¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://twitter.com/chagashi
¢£»î¤·ÆÉ¤ß
▶︎¥Þ¥ó¥¬¤ÎÂ³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡ªhttps://gammaplus.takeshobo.co.jp/
¢£WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¤×¤é¤¹
¡Ô²ÐÍË¡¦¶âÍË¤ªÃë12»þ¹¹¿·¡ÕÃÝ½ñË¼¡ÖWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¤×¤é¤¹¡×ÊÔ½¸Éô¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÌµÎÁWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
https://gammaplus.takeshobo.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÃÝ½ñË¼
1972Ç¯ÀßÎ©¡£Ëã¿ýÌ¡²èÀìÌç»ï¡Ø¶áÂåËã¿ý¡Ù¤ä¡¢4¥³¥ÞÌ¡²èÅù¤ÎÀìÌç»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¼Ì¿¿½¸¡¢DVD ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£
https://www.takeshobo.co.jp/