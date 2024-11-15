¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ÛXR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥³ー¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¥Ã¥×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À¤È¶¦Æ±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ

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SOLO¡Ê¥Ö¥¤¥é¥¤¥Àー¡¦¥½¥í¡Ë¡×Ä¾¶áÌ¤ÍèÍ½Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óFuture Learning¡Ê¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://www.alphacode.co.jp/news-events/20240222100055.html[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/33753/116/resize/d33753-116-61863301457cb546d1ca-1.png ]Ä¾¶áÌ¤ÍèÍ½Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó Future Learning¡Ê¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡ËÂçµ¬ÌÏVR¥é¥¤¥Ö¡¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¡ÈÄ¶ÂÎ´¶¡É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¡ÖBlinky¡Ê¥Ö¥ê¥ó¥ー¡Ë¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://blinky.jp/[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/33753/116/resize/d33753-116-49a4beb1c55b43dea1a1-1.png ]Âçµ¬ÌÏVR¥é¥¤¥Ö¡¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿® ¡ÈÄ¶ÂÎ´¶¡É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¡ÖBlinky¡Ê¥Ö¥ê¥ó¥ー¡Ë¡×¢£²ñ¼Ò³µÍ×Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥³ー¥É ¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡§Alpha Code Inc.¡Ë½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-18-19 UD¿ÀÃ«Ä®¥Ó¥ë 12FÂåÉ½¼Ô¡§Éð»Ô ÃÒ¹Ô»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§VR/MR 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