¡Ú±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤ÊýÉ¬¸«¡Û±Ñ¸ì¥³ー¥Á¥ó¥°À®²ÌÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó¿·ÅÐ¾ìµÇ° Black Friday¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡Ë³«ºÅ·èÄê¡ª - ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä- 2024Ç¯11·î22Æü(¶â)～11·î30Æü(ÅÚ)
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ýÈ»Ìé¡Ë¤Ï¡¢11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢±Ñ¸ì¥³ー¥Á¥ó¥°¡ÖÀ®²ÌÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó¡×¤Î¿·ÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖÀ®²ÌÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó¡×¤ò50¡óOFF¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô·¿±Ñ²ñÏÃ¤Î´ðËÜ¼õ¹ÖÎÁ¤È¥È¥ìー¥Êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â30¡óOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÇØ·Ê
ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇË¡¿Í´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢Ã»´ü½¸Ãæ·¿¤Ç³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹±Ñ¸ì¸¦½¤¤ò¿ôÂ¿¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤ä¹ñºÝ²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬½¾¶È°÷¤Î±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤òµÞÌ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¸¦½¤¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¤Î°éÀ®¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤È¤Î¤ªÀ¼¤òÂ¿¿ôÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¸Ä¿Í¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÃ»´ü½¸Ãæ·¿±Ñ¸ì¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤òÃ»´ü´Ö¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ë¡¿Í¸¦½¤¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò±Ñ¸ìÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤à°ì½õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Black Friday¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡Ë³«ºÅ³µÍ×
º£Ç¯¤ÎBlack Friday¤Ï¡¢2ÂçÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
- ¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖÀ®²ÌÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó¡×¤ò50¡óOFF¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô·¿±Ñ²ñÏÃ¤Î´ðËÜ¼õ¹ÖÎÁ¤È¥È¥ìー¥Êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â30¡óOFF¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î22Æü(¶â) ～ 2024Ç¯11·î30Æü(ÅÚ) ¤Þ¤Ç
¢£ ÆÃÅµÅ¬ÍÑÊýË¡¡§
£±. ¡ÖÀ®²ÌÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô·¿±Ñ²ñÏÃ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À®²ÌÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.polyglots.net/personal-recipe-rg/
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô·¿±Ñ²ñÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.polyglots.net/personal-recipe/
£². ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³ー¥É¤È¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Black FridayÆÃÅµ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£³. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³ー¥É¤ÎÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯11·î22Æü(¶â) ～ 2024Ç¯11·î30Æü(ÅÚ)¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÆþ¶â¤È¤´·ÀÌó¤Þ¤Ç´°Î»¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À®²ÌÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
12½µ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤ÇÈôÌöÅª¤Ë±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò³Î¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡¢À®²ÌÊÝ¾ÚÀ©ÅÙÉÕ¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
À®²ÌÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡§
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢CEFR¡Ê¥»¥Õ¥¡ー¥ë¡Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×ÊÝ¾Ú¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ìÌÜÉ¸¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1¥ö·î´Ö¤ÎÌµ½þ±äÄ¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ®²ÌÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÍ×·ï¡ä
¡¡¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó½ÐÀÊÎ¨¡ÊÁ´36²ó¡Ë¡§100¡ó
¡¡¡¦¸ú²ÌÂ¬Äê¥Æ¥¹¥È¡ÊÁ´4²ó¡Ë¤Î¼õ¸³Î¨¡§100¡ó
¡¡¡¦¥¢¥×¥ê²ÝÂê¤Î´°¿ëÎ¨¡§3¥ö·îÊ¿¶Ñ90¡ó°Ê¾å
¡¡¡¦È¯ÏÃ²ÝÂê¤Î´°¿ëÎ¨¡§3¥ö·îÊ¿¶Ñ90¡ó°Ê¾å
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ:
- ½µ2²ó45Ê¬´Ö¤È½µ1²ó25Ê¬¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¬ÆÀ²ÄÇ½¡£
- AI±Ñ¸ì¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Ôー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼ñÌ£¡¦¶½Ì£¡¦¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆAI¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿³Ø½¬¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ½µ1²ó¤ÎÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー¤È¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¿ÊÄ½¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·î1²ó¤Î¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡ÊE-CAT¡Ë¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î±Ñ²ñÏÃÎÏ¤Î¸þ¾å¤òµÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡Ê¥¢¥×¥ê³Ø½¬¡Ë
¥ì¥·¥Ôー¤Ï±Ñ¸ì¤¬¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î±Ñ¸ì¥Ë¥åー¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¥ÔーºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖAI¤¬±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ì¥·¥Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ì¥·¥Ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤È¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÇÃ»¤ÇºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
App Store ¡§ https://itunes.apple.com/jp/app/ying-yuridinguapuripolyglots/id877494771(https://itunes.apple.com/jp/app/ying-yuridinguapuripolyglots/id877494771)
Google Play¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=net.polyglots&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.polyglots&hl=ja)
¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ë
º£¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤ëËÉÙ¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Î±Ñ²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎPDF¶µºà¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤³Ø½¬ÊýË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ìÎÏ¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤È¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©:
ÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー¤ÏÁ´°÷ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ä¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ì³Ø³Ø½¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥³ー¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡§
½é²ó¤ÎÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î¤ªÇº¤ß¤äÌÜÅª¡¢±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î³Ø½¬¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡ªÆþ²ñ¸å¤Î³Ø½¬¥¤¥áー¥¸¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤´Æþ²ñ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³Ø½¬·×²è¥·ー¥È¤ÏÌÌÃÌ¸å¤Ë¥áー¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü´Ö¤Ç³Î¼Â¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä¤È¤Ï
¡Ö ¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤òÁý¤ä¤¹ ¡×»ö¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸ì³Ø³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥ó¥×¥È¤Î¡Ö "¹¥¤"¤ò"³Ø¤Ó¤Ë" ¡×¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤ì¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î»ö¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤é¤ÐÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
https://www.polyglots.net/
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³¸ý È»Ìé¤ÎÎ¬Îò
¶å½£Âç³Ø¸¶»ÒÎÏ¹©³Ø²ÊÂ´¡£ºß³ØÃæ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿½üÀ÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸¦µæ¡£¥ー¥¨¥ó¥¹»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¤¥×¥í¥¹¤Ç¤ÏCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿´ØÏ¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£±ÑÊ¸¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ºÇ¿·¤Îµ»½ÑÊ¸¸¥¤òÆÉ¤ß¤³¤Ê¤¹±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£²þ¤á¤Æ±Ñ¸ì¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¡Ø±Ñ¸ì¤òÄ°¤¤Þ¤¯¤ì¤Ð¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦º¬ÀÏÀ¡×¡ÖÂà¶þ¤Ç²è°ìÅª¤Ê³Ø½¬¶µºà¡×¡Ö°ìÉô¤ÎÂç´ë¶È¥¨¥êー¥È¼Ò°÷¤·¤«»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¹â³Û¤Ê¸ÄÊÌ»ØÆ³¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂêÅÀ¤òÄË´¶¡£¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬´Ä¶¤ò¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä¤òµ¯¶È¡£
´ë¶È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.polyglots.net/company/