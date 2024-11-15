À¤³¦Åª¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¡ß¥Ùー¥«¥êー¡Ö¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬11/15¡Ê¶â¡Ë¿·È¯Çä¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¡ß¡Ö¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡×
¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¡ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ßÀÇ¸Ä¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥àー¥ß¥ó¤Î¤ª¤·¤ê¡×¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¥Á¥ç¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡×ÌÚ¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î3ÉÊ¤ò2024Ç¯11·î15Æü(¶â)¤«¤éÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ö¥àー¥ß¥ó¤Î¤ª¤·¤ê¡×¥Ñ¥ó
¡Ö¥àー¥ß¥ó¤Î¤ª¤·¤ê¡×¥Ñ¥ó
ËÜÂÎ²Á³Ê¡§360±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡§388±ß¡Ë
¥àー¥ß¥ó¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î£±¥³¥ÞÌÜ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥àー¥ß¥ó¤Î¤ª¤·¤ê¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥àー¥ß¥ó¤Î¤ª¤·¤ê¤ò¥Ñ¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥½¥Õ¥È¤ÇÇò¤¤¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ËÎýÆý¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢¥àー¥ß¥ó¤Î¥«¥éー¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¥Á¥ç¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¥Á¥ç¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
ËÜÂÎ²Á³Ê¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡§324±ß¡Ë
¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¤Ê¿©´¶¤ÇÂç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÌ£¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Î·²¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿Æ»Ò¡¦²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤ê¡¢¸«¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡×ÌÚ¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¡Ö¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡×ÌÚ¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
ËÜÂÎ²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡§432±ß¡Ë
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÌÚ¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¤Ç¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤È¡¢ÌÚ¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¡Ê°ìÉô¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÈÎÇäµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡Û
ÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢
¥àー¥ß¥ó¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò£±²ó¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢
MOOMIN'S FIRST SNOW¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
MOOMIN'S FIRST SNOW¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
1970Ç¯¤è¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¥Ñ¥óÍÒ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥Ö¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ùー¥«¥êー¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁÏ¶È¡£
¥¿¥ó¥É¥ì¥¹¡Ê¿´¤¯¤Ð¤ê¤ÎÀº¿À¡Ë¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯¤Ê¥Ñ¥ó¤ò°Â¿´¤·¤Æ¾¤¤·¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÃúÇ«¤Ê¾¦ÉÊºî¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤´Äó¶¡¡¢ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¢Å°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï70¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ó¤ò¼è°·¤¤¡¢¹ñÆâ¤Ë50Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó
»ö¶È³µÍ×¡§¥Ñ¥ó¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·±©Ä®688
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡ÊÂåÉ½¡Ë045-716-8501
HP:https://www.saint-germain.co.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/saintgermain_official_bread/