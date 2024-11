±Ç²è¡Ø¤³¤Î¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡Ù2025/3/5È¯Çä·èÄê¡ª

株式会社ハピネット

●百想芸術大賞4 部門ノミネート、カンヌ国際映画祭&釜山国際映画祭にも公式出品!

第76回 カンヌ国際映画祭「ある視点」部門正式出品

第28回 釜山国際映画祭「Korean Cinema Today - Special Premiere」

第60回 百想芸術大賞 映画部門 受賞〈新人演技賞(女性)〉:キム・ヒョンソ

●「ヴィンチェンツォ」『ロ・ギワン』でのソン・ジュンギが脚本に惚れ込み、裏社会で生きる孤独な男を熱演!

救いようのない現実から義理の妹ハヤンを守り抜くために暴発するヨンギュを漲るエネルギーで体現したのは、映画初主演のホン・サビン。本作の脚本に惚れ込み、チゴン役を熱望したのは、「ヴィンチェンツォ」『ロ・ギワン』等の主演作を誇るソン・ジュンギ。大きく作り上げた体躯になまなましい傷を全身に刻み、虚無感と悲哀を纏った悪の男に成り切った。芯の強いハヤン役には本作で百想芸術大賞の新人演技賞に輝いた、“BIBI”として広く知られる人気シンガーのキム・ヒョンソ。

●監督、脚本を手掛けたのは、本作が初長編作品となるキム・チャンフン。

社会格差の闇を描き続ける韓国映画界から新たな才能が発掘されたキム・チャンフン監督。身体的痛みと心の叫びが渾然一体となったデッドエンド(行き止まり)のクライム・ドラマを創出し、長編デビュー作にしてカンヌ国際映画祭へ導いた。

商品情報『このろくでもない世界で』DVD

【発売日】2025年3月5日(水)

【価格】4,400円(税込)

【特典】

■映像特典

予告集

作品情報

【キャスト】

ホン・サビン

ソン・ジュンギ

キム・ヒョンソ(BIBI)

【スタッフ】

監督・脚本:キム・チャンフン(初長編監督作品)

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳:本田恵子

【ストーリー】

継父のDVに怯える18歳のヨンギュ(ホン・サビン)は、義理の妹ハヤン(キム・ヒョンソ)を守るために暴力沙汰を起こして高校を停学、その上、示談金を求められる。行き止まりの現実に苦しむ彼の夢は、いつの日かオランダへ移住すること。その願いも空しくバイト先をクビになったヨンギュは、地元の犯罪組織のリーダー、チゴン(ソン・ジュンギ)の門戸を叩くほかなかった。仕事という名の“盗み”を働き、徐々に憧れのチゴンに認められていくヨンギュだったが、ある日、組織の非情な掟に背いてしまう。荒んだ日常の中で互いに寄り添ったハヤンをも巻き込み、意を決してチゴンのもとへ駆けつけるが……。

予告編[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nUP-LLImVXo ]

