Octa Robotics ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÀßÈ÷Ï¢·È¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖLCI¡×¤¬¡ÖSTATION Ai¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒOcta Robotics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ ÂåÉ½¡§ÆéÖº ¸üÂÀ¡Ë¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÀßÈ÷Ï¢·È¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖLCI¡×¤¬¡¢STATION Ai³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§º´¶¶ ¹¨Î´¡Ë¤¬2024Ç¯10·î¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÄáÉñ¤Ë³«¶È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡ÖSTATION Ai(https://stationai.co.jp/)¡×¡Ê¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Octa Robotics¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÂ¥¤·¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥Ó¥ë¤ò·Ò¤°¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¡ÖLCI¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡ÖLCI¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢STATION Ai¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー´Ä¶¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢STATION Ai¤ËÆþµï¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾ãÊÉ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿¤ä¼«Æ°ÈâÅù¤Î·úÊªÀßÈ÷¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢STATION Ai¤«¤éÀßÈ÷Ï¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Octa Robotics¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー»ÜÀß¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊRFA¡Ë¤¬È¯¹Ô¤·¤¿µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯·úÊªÀßÈ÷Ï¢·È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÜÀß¤ò¤µ¤é¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Octa Robotics¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒOcta Robotics¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Octa Robotics¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢»Ô¾ì¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²¼»Ù¤¨¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÀßÈ÷Ï¢·È¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖLCI¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÂÁ´±¿ÍÑ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ëー¥ëºî¤ê¤Ç¤¢¤ëÉ¸½à²½¤È¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿³«È¯¡¦¼ÂÁõ¡¦Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤Î´ë¶È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¸¦µæ³«È¯¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡Ê¾¦¹æ¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒOcta Robotics ¡Ê±ÑÊ¸: Octa Robotics, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ÆéÖº ¸üÂÀ
ÀßÎ©Æü¡¡2021Ç¯5·î6Æü
»ñËÜ¶â¡¡2,960,785±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.octa8.jp
½êºßÃÏ
¡¡ËÜ¼Ò¡§ ¢©113-0023 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ2-3-10 ÅìÂçÁ°HiRAKU GATE
¡¡¤Ä¤¯¤Ð¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©305-0031°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ2-5-1¡Ê¤Ä¤¯¤Ð¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥¯¡ËÆâ
¡¡¤Ä¤¯¤Ð¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¡§¢©305-0841°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸æ¹¬¤¬µÖ34¡Ê¥×¥í¥í¥¸¥¹¥Ñー¥¯¤Ä¤¯¤Ð3¡Öinno-base TSUKUBA¡×¡ËÆâ
¢¡ É½¾´Îò Åù
ÅìµþÂç³Ø FoundX Founders Program ºÎÂò¡Ê2021¡Ë
ÅìµþÂç³Ø IPC Âè6²ó1st Round ºÎÂò¡Ê2021¡Ë
ÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ»º¶ÈÉ¸½à²½»ö¶ÈÉ½¾´¡Ê·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿ÃÉ½¾´¡Ë¼õ¾Þ¡Ê2021¡Ë
ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ Âè19²óÉ¸½à»ö¶ÈÉ½¾´¡Ê¹ñºÝ¸ùÀÓ¾Þ¡Ë¡¡¼õ¾Þ¡Ê2023¡Ë
ÆüËÜ¥í¥Ü¥Ã¥È³Ø²ñ Âè28²ó ¼ÂÍÑ²½µ»½Ñ¾Þ¡Êµ»½Ñ¾Þ¡Ë¡¡¼õ¾Þ¡Ê2023¡Ë
Âè£´²ó¤¤¤Ð¤é¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¡ÊÍ¥½¨¾Þ¡Ë¼õ¾Þ¡Ê2023¡Ë
Âè£´²óTCI¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¢¥ïー¥É¡ÊÂç¾Þ¡Ë¼õ¾Þ¡Ê2024¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àècontact@octa8.jp