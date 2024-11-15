»°ãø·°¡¢±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤é¤¬³èÌö¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤ÎÎò»Ë¤ò1ºý¤Ë¡ª¡¡¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë»ê¹â¤Î¥×¥ì¥ß¥¢´ÑÀïËÜ¤¬ÃÂÀ¸¡ª

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³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA[²èÁü: https://prtimes.jp/i/7006/15610/resize/d7006-15610-7933b4703a82dfb3f08d-0.png ]¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡Ê1Éô¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤ØÁ÷¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢´ÑÀïËÜ¤¬ÃÂÀ¸¡ª¥Áー¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤äÁª¼ê¤Î³èÌö¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¡¢Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤äÌ¾¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢2010-2011¥·ー¥º¥ó¤«¤éºÇ¿·2023-2024¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤ò°ìµó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¤³¤ì¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¤º¤Ã¤È»ëÄ°¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥³¥¢ÁØ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀïÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¡¡¸µJ¥êー¥¬ー¡¦Âç¿Íµ¤²òÀâ¼Ô¤ÎÎÓÎÍÊ¿»á¤â¿äÁ¦¡ªËÜ½ñ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤äÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÎYouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢Ëè»þ1Ëü¿ÍÄ¶¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡×¤Î½éÃø½ñ¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー»¨»ï¡Ø¥¨¥ë¥´¥é¥Ã¥½¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥·¥Æ¥£¸ø¼°ÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹çÁ°¸å¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¡¢²¿¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤Î´ÑÀïÎÏ¡×¤â¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·î´Ö100»î¹ç°Ê¾å¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¿Íµ¤²òÀâ¼Ô¤ÎÎÓÎÍÊ¿»á¤¬ËÜ½ñ¤ò¿äÁ¦¡£¡Ø¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤Ïµæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤À¤È¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¡¢¥µ¥Ã¥«ー¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ»ï¾ðÊó½ñÌ¾¡§¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°Ç®¶¸ÂçÁ´Ãø¼Ô¡§¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¹½À®¡§ÆâÆ£½¨ÌÀÄê²Á¡§1,760±ß¡ÊËÜÂÎ1,600±ß¡ÜÀÇ¡ËÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë»ÅÍÍ¡§»ÍÏ»È½¡¢320ÊÇISBN¡§978-4-04-606695-4È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWAKADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸https://www.kadokawa.co.jp/product/322310000198/Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸https://www.amazon.co.jp/dp/4046066954½ÐÈÇ½ñ»ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ËÜ½ñ¥Úー¥¸https://www.books.or.jp/book-details/9784046066954Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ØÂ£¤ë¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£»î¹ç´ÑÀï¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦Åê¹Æ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡×¤Ë»î¹ç¤òÇ®ÎÌ¹â¤¯´Ñ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤â½¸¤Þ¤ë¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥µ¥Ã¥«ー¤Î½¸¹çÃÎ¡×¡£¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ê¤çー¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥·¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¤Î°ËÆ£¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤Ã¤×¤Î3¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@Prechan0918ÆâÆ£½¨ÌÀ(¤Ê¤¤¤È¤¦ ¤Ò¤Ç¤¢¤)¡§1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô½Ð¿È¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥Ñ¥Ö¡×ÂåÉ½¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¥¯¥é¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ñÄ¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Áー¥à¡ÖWINNER'S¡×¤ÎÊ¬ÀÏ´±¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø¼Ô¤Ë¡Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥Ñ¥Ö¡Ù¡ØÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° ´°Á´¥¬¥¤¥É¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â»°±É½ñË¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£