¡ÚÌµÎÁ/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û¡ÖÀÇÍý»Î¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª´ë¶ÈÀ®Ä¹¡õºâÌ³²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·è»»½ñ¤ÎÆÉ¤ßÊý¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ
·ÐÍýÂå¹Ô¤Ë¶¯¤¤ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍÃæ±û²ñ·×¼Ò¡ÊËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÇÍý»Î¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª´ë¶ÈÀ®Ä¹¡õºâÌ³²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·è»»½ñ¤ÎÆÉ¤ßÊý¥»¥ß¥Êー¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò2024Ç¯11·î¡¦12·î¤ËÁ´4²ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¥Úー¥¸¢§
https://www.keiri-chuo.com/financial-seminar(https://www.keiri-chuo.com/financial-seminar)
ÀÇÌ³¤Î¥×¥í¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¼çºÅ¤Î¡Ö´ë¶ÈÀ®Ä¹¡õºâÌ³²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·è»»½ñ¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·è»»½ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤ÎÍåÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤Î¸½¾õ¤ä¾Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¾ðÊó¸»¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï·è»»½ñ¤ò½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢·è»»½ñ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆÉ¤ßÊý¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÆ³¤½Ð¤»¤ë´ë¶ÈÀ®Ä¹¤äºâÌ³²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Çä¾å¤äÍø±×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ä·Ð±Ä»ØÉ¸¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤ä²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤¹ÊýË¡¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾õ¶·¤ò²þÁ±¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à :
https://www.keiri-chuo.com/financial-seminar
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¢§Æü»þ
¢¢¡¡11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡14:00～15:00
¢¢¡¡11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡12:00～13:00
¢¢¡¡12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡14:00～15:00
¢¢¡¡12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡14:00～15:00
¢§³«ºÅÊýË¡
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥»¥ß¥Êー¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢ÅöÆü¤ÎÇÛ¿®ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢§¼õ¹ÖÎÁ
ÌµÎÁ
¢§Äê°÷
³Æ²ó¡§20Ì¾¤Þ¤Ç
¢§¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü ·è»»½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¼Ò¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÊýË¡
¡ü Çä¾å¤äÍø±×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Î²þÁ±ÊýË¡
¡ü ·è»»½ñ¤ò¸µ¤Ë¼¡¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü ºâÌ³²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ð±Ä»ØÉ¸¤Î¸«Êý¤È³èÍÑÊýË¡
¢§¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://www.keiri-chuo.com/financial-seminar(https://www.keiri-chuo.com/financial-seminar)
ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍÃæ±û²ñ·×¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍÃæ±û²ñ·×¼Ò¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸Ä¿ÍÌä¤ï¤º¡¢ÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Ò¤¿¤à¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊý¡¹¤ò¡¢ºâÌ³¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È30Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç4µòÅÀ¡¢70Ì¾°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀÇÍý»Î¸ÜÌä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢·ÐÍý¡¦Ï«Ì³¶ÈÌ³¤Î·ÐÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍÃæ±û²ñ·×¼Ò
½êºßÃÏ ¡§¢©441-8044°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÆî¾®ÃÓÄ®67ÈÖÃÏ3¡ÊË¶¶¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
ÂåÉ½¡§ÀÇÍý»Î¡¡Åû°æ¾´±Ñ ¡ÊÅì³¤ÀÇÍý»Î²ñ½êÂ°¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÀÇÍý»Î¸ÜÌä¡¢·ÐÍýÂå¹Ô¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¡¦ÁÏ¶È»Ù±ç¡¢·Ð±Ä»Ù±ç¡ÊMAS´Æºº¡Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×Æ³Æþ»Ù±ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦À¸Á°ÂÐºö¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²èºöÄê»Ù±ç
HP ¡§https://www.chuo-tax.jp/
Ãæ±û·ÐÍýLABO¡§https://www.keiri-chuo.com/
¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍÃæ±û²ñ·×¼Ò
¼èÄùÌò¡¡Æ£°æ ÂîÌï¡Ê¤Õ¤¸¤¤¤¿¤¯¤ä¡Ë
¥áー¥ë¡§https://www.keiri-chuo.com/page-42/page-45/
¤ªÅÅÏÃ¡§0120-47-3533
·ÐÍýÂå¹Ô¤ÎÆÃ²½¥µ¥¤¥È¤ò±¿ÍÑÃæ
Ãæ±û·ÐÍýLABO¡Êhttps://www.keiri-chuo.com/¡Ë
¢§¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://www.keiri-chuo.com/financial-seminar