¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Û¿·°æ·òÂÀU-18´ÆÆÄ ÂàÇ¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ú¿·°æ ·òÂÀ¡ÊKENTA ARAI¡Ë¡Û
| Ìò¿¦
U-18´ÆÆÄ
| À¸Ç¯·îÆü
1988Ç¯6·î12Æü¡Ê36ºÐ¡Ë
| ½Ð¿È
·²ÇÏ¸©
| »ØÆ³Îò
2011Ç¯～13Ç¯¡§Á°¶¶FC ¥³ー¥Á
2013Ç¯～16Ç¯¡§ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¥³ー¥Á
2017Ç¯～18Ç¯¡§Æ£»ÞMYFC¥³ー¥Á
2019Ç¯¡§¤¤¤ï¤FC¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2020Ç¯～24Ç¯¡§¤¤¤ï¤FC U-18´ÆÆÄ
| ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢¤³¤Î6Ç¯´ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤·¡¢¤¤¤ï¤FC¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿6Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤â¡¢ÂçÁÒ¼ÒÄ¹¡¢ÅÄÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊý¡¹¡¢Áª¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Èº£¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁÒ¼ÒÄ¹¡¢ÅÄÂ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê½Ð°©¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÅö»þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÆóÊý¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ê¤É¤ÏÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Äø¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¤Æ¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤ò±¢¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤FC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤ß¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â¤¤¤ï¤FC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤é¤·¤¯±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ä¹¤¤´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÏ¢Íí¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
Â´ÃÄ¤·¤¿OB¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºßÃÄÀ¸¤ÏÎò»Ë¤ò°ì¤Ä¤Ç¤â¾åÅÉ¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤ª¸ß¤¤ÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¤é¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤ï¤FC¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ï°ìÀ¸¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÄÉÁö¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×