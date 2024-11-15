¥·¥çー¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡¢5ËçÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØShawn¡Ù¡¡11·î15Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª

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Shawn Mendes - Heart of Gold (Official Music Video)
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=r7__5jmJ-tA ]
Shawn Mendes - Why Why Why (Official Music Video)
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=0M1UCYRZAtM ]
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Shawn Mendes / Shawn
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1. Who I Am¡¡¥Õー¡¦¥¢¥à¡¦¥¢¥¤
2. Why Why Why¡¡¥Û¥ï¥¤¡¦¥Û¥ï¥¤¡¦¥Û¥ï¥¤
3. That's The Dream ¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¶¡¦¥É¥êー¥à
4. Nobody Knows¡¡¥Îー¥Ð¥Ç¥£¡¦¥Î¥¦¥º
5. Isn't That Enough¡¡¥¤¥º¥ó¥È¡¦¥¶¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ê¥Õ
6. Heart Of Gold¡¡¥Ïー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥´ー¥ë¥É
7. Heavy¡¡¥Ø¥ô¥£
8. That'll Be The Day¡¡¥¶¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥Óー¡¦¥¶¡¦¥Ç¥£
9. In Between¡¡¥¤¥ó¡¦¥Ó¥È¥¦¥£ー¥ó
10. The Mountain¡¡¥¶¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
11. Rollin' Right Along¡¡¥íー¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥°
12. Hallelujah¡¡¥Ï¥ì¥ë¥ä
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