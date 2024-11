¥·¥çー¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡¢5ËçÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØShawn¡Ù¡¡11·î15Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ショーン・メンデスのニュー・アルバム『Shawn』(読み:ショーン)を11月15日(金)に発売します。

グラミー賞ノミネート経験を持つマルチ・プラチナ・シンガーソングライター、ショーン・メンデス。

今作は2022年のツアー中止以降、ここ数年間の旅やそこで得た経験が深く関係しているショーンの5作目となるスタジオ・アルバムです。12曲を収録しており、同日発売される国内盤CDには歌詞の和訳とブックレット、日本限定でアナザージャケットが封入されます。

これまでの彼の作品で最も音楽的に親密であり、正直に綴られた歌詞の今作は、コスタリカのノサラ、ニューヨーク州ラインベックのクラブハウス・スタジオ、ワシントン州のベア・クリーク・スタジオ、ナッシュビルのダークホース・レコーディングス、ニューヨークのエレクトリック・レディなど、様々な場所で2年間かけて制作されました。

先行配信曲「ハートオブゴールド」は、亡くなった大切な幼なじみの思い出にインスパイアされた楽曲で、ショーンがギターを持って歌う姿が印象的なMusic Videoも公開されています。

Shawn Mendes - Heart of Gold (Official Music Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=r7__5jmJ-tA ]

Shawn Mendes - Why Why Why (Official Music Video)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0M1UCYRZAtM ]

ショーン・メンデス ニュー・アルバム『ショーン』

Shawn Mendes / Shawn

2024年11月15日(金)リリース

https://umj.lnk.to/SM_Shawn

ニュー・アルバム『ショーン』 国内盤CD

2024年11月15日(金)リリース

定価:\3,300(本体 \3,000 税率10%)

品番:UICL-1153

1. Who I Am フー・アム・アイ

2. Why Why Why ホワイ・ホワイ・ホワイ

3. That's The Dream ザッツ・ザ・ドリーム

4. Nobody Knows ノーバディ・ノウズ

5. Isn't That Enough イズント・ザット・イナフ

6. Heart Of Gold ハート・オブ・ゴールド

7. Heavy ヘヴィ

8. That'll Be The Day ザット・ウィル・ビー・ザ・ディ

9. In Between イン・ビトウィーン

10. The Mountain ザ・マウンテン

11. Rollin' Right Along ローリン・ライト・アロング

12. Hallelujah ハレルヤ

【アーティストプロフィール】

Shawn Mendes(読み:ショーン・メンデス)

グラミー賞ノミネート、マルチ・プラチナ・シンガーソングライターのショーン・メンデスは、オンタリオ州トロント出身。これまでに4枚のスタジオ・アルバムをリリースし、2024年秋には5枚目のスタジオ・アルバム『ショーン』をリリースする。 最新アルバム『ワンダー』はビルボード200チャートおよび複数の世界市場で1位を獲得し、ショーンにとって4作連続の1位となった。2019年には、カミラ・カベロとのヒット・シングル「セニョリータ」でグラミー賞の「最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞」にノミネートされた経歴を持つ。

2018年、彼はセルフタイトルのプラチナム・アルバムをリリースし、ビルボード200チャートだけでなく、複数の世界市場で初登場1位を獲得した。同アルバムは2018年のアルバム・デビューでトップクラスのベストセラーとなり、ショーンは3作連続で1位を獲得した史上3番目に若いソロ・アーティストとなった。また、ショーンは同アルバムの収録曲で第61回グラミー賞(GRAMMY(R) Awards)のソング・オブ・ザ・イヤーに「イン・マイ・ブラッド」で、ベスト・ポップ・ヴォーカル・アルバムに『ショーン・メンデス』でそれぞれノミネートされた。同年、3xプラチナ・シングルの「イフ・アイ・キャント・ハブ・ユー」がiTunesで1位、ビルボード・ホット100チャートで2位を獲得。「セニョリータ」が1位、「イフ・アイ・キャント・ハブ・ユー」が2位となり、ショーンは男性ソロ・アーティストとして史上初めてトップ40チャートで1位と2位を同時に獲得した。前回のワールドツアーでは、地元トロントのロジャース・センターで行われた史上初のスタジアム公演を数分で完売させた。

2017年4月、ショーンは6xプラチナ・ヒットを記録した 「ゼアズ・ナッシング・ホールディン・ミー・バック」をリリースした。この曲は、8xプラチナ・シングルの 「スティッチズ」に続き、トップ40ラジオとビルボードのポップ・ソング・チャートで2度目の1位を獲得した。 ショーンの全世界でのストリーミング再生回数は620億回以上、ビデオ再生回数は130億回以上に上る。

アーティストとしてだけではなく、ソーシャル・アイコンとしても影響力は絶大で、TIME誌「世界で最も影響力のある100人」、米ビルボード誌「21歳以下の21人」(2017年、2018年)、Forbes誌「30歳以下の30人」)、Spotifyの 「25 アンダー 25」に選ばれ、2018年にはROIインフルエンサー・メディアは、すべてのソーシャルメディア・プラットフォームにおいて、ショーンを「最も影響力のあるアーティスト」第1位、「最も影響力のあるティーン」第1位に認定した。

2019年、ショーンは「ショーン・メンデス財団」を立ち上げ、ショーンのファンたちがそれぞれの人生において活躍の場をもっと増やせるようにと、インスピレーションに満ちた若いリーダーの声やメッセージを広げるための支援をしている。この財団を通して、ショーンは環境保全のため中古の楽器や機材の売り買いを仲介する非営利環境組織「REVERB」や小児患者が入院する病院に協力しポジティブな変化をもたらす活動を行っている「SickKids」などの組織と共に、コミュニティ・サービスにも尽力している。

【アーティスト関連リンク】

日本公式HP: https://www.universal-music.co.jp/shawn-mendes/

公式 Instagram: https://www.instagram.com/shawnmendes/

公式 X: https://twitter.com/shawnmendes

公式 Facebook: https://www.facebook.com/ShawnMendesOfficial/

公式 YouTube: https://www.youtube.com/user/qzMendShawqz