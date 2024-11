¡Ö¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¤È²á¤´¤¹¤ª¤¦¤Á»þ´Ö(¥Ïー¥È) SPINNS¸ÂÄê¥ëー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬11·î22Æü(¶â)¤Ë¿·ÅÐ¾ì!

株式会社ヒューマンフォーラム

アパレル事業を展開する株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区代表取締役 会長 : 出路雅明 )が運営するアパレルブランド「SPINNS」は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)の大人気キャラクター「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

今回のコラボは「ROOM series( ルームシリーズ )」と題し、サンリオの人気キャラクターたちと共におしゃれなルームアイテムを企画いたしました。着るだけで気分が上がるような総柄パジャマや、歩くたびにキャラクターの耳がぴょこぴょこ動く遊び心たっぷりのスリッパなど、お部屋を一瞬で可愛く彩る全5種のラインナップです。ご自宅でのくつろぎタイムはもちろん、友達とのお泊まり会やパジャマパーティーなどでも大活躍すること間違いなし。お気に入りのキャラクターと一緒に、特別な時間をさらに盛り上げましょう。

◽アイテム一覧

◽ピックアップアイテム

◽販売の概要

○発売日

11月22日(金)

○発売店舗

SPINNS札幌店 / SPINNS仙台駅前イービーンズ店 / SPINNS SHIBUYA109店 / SPINNS町田ジョルナ店 / SPINNS大宮ARCHE店 / SPINNS横浜ビブレ店 / SPINNSイオンレイクタウンkaze 店 / SPINNSイオンモールむさし村山店 / SPINNS名古屋店 / SPINNSイオンモール土岐店 / SEONGSU. 河原町オーパ店 / SUPER SPINNS神戸三宮オーパ店 / SUPER SPINNS 梅田HEP FIVE店 / SPINNS SHIBUYA109あべの店 / SPINNSイオンモール伊丹店 / SUPER SPINNS 福岡PARCO店 / SPINNSアミュプラザくまもと店 / SPINNSイオンモール福岡店 / SPINNS THE OUTLETS KITAKYUSYU店 / SPINNSゆめタウン久留米店 / SPINNSイオンモール沖縄ライカム店 / SPINNS WEB STORE

◽SPINNS(スピンズ)

「ATTITUDE MAKES STYLE!」(主張がスタイルをつくる!) をコンセプトに常に時代のトレンドに沿いながらも、自分達の主張を大切にした“スタイル提案”をし続ける”スタイルマーケット”。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に 加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な” ユースカルチャー” をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。

公式サイト → https://www.spinns.com/

公式通販 → https://www.spinns.jp/

店舗リスト → https://www.spinns.jp/f/shop

公式 Twitter → https://twitter.com/spinns_com

公式 Instagram→ https://www.instagram.com/spinns_official/

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655254