¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔTOMAS¡Õ£²¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÆñ´Ø¹»¤Ø¡£´°Á´£±ÂÐ£±¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ÎÅß´ü¹Ö½¬¡£¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/77507/309/resize/d77507-309-e0eb7797f308c899e1bc-0.jpg ]¢£Åß´ü¹Ö½¬¤Î¡Ö¸Ä¿ÍÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡×¤ÇÃ»´ü´Ö¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÀ®²Ì¡£¼åÅÀ¹îÉþ¡¦Ã±¸µÀè¼è¤ê¤Ç2¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÆñ´Ø¹»¤Ø¡ª¡¡TOMAS¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»ÖË¾¹»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸Ä¿ÍÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¡£¹ç³Ê¤«¤éµÕ»»¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤â¤È¤Ë³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇÃ»·ÐÏ©¤Ç¹ç³Ê¤ò¤á¤¶¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á´¥³ー¥¹´°Á´1ÂÐ1¸ÄÊÌ»ØÆ³¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥à¥À¤Ê¤¯ÂÐºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅßµÙ¤ß¤Î´Ö¤Ë¼åÅÀ¹îÉþ¡¦Ã±¸µÀè¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¼õ¸³¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/77507/309/resize/d77507-309-c29a4b0afc8a13595a6c-1.png ]TOMASÅß´ü¹Ö½¬²ñ¡¡³µÍ×¢£URL¡§https://www.tomas.co.jp/event/winter-measure/¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-65-1359¡Ê10:00～20:00/ÅÚÆü½Ë¤â¼õÉÕ¡Ë¢£»þ´Ö³ä¡§¤´´õË¾¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨´°Á´1ÂÐ1»ØÆ³¤Î¤¿¤á¹»¼Ë¤´¤È¤ËÄê°÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/77507/309/resize/d77507-309-d7adeaebea0770e36d5b-2.png ]TOMAS¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤È¤Ï¡¡～¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÌ´¤Î»ÖË¾¹»¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤～TOMAS¤ÏÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤ËÀèÀ¸°ì¿Í¡¢Á´¼¼¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥ÉÉÕ¤¤Î¸ÄÊÌ¥Öー¥¹¤Ç´°Á´¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¾¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤¬ËÜÅö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¥à¥ê¡¦¥à¥À¤Ê¤¯³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢¹Ö»Õ¤¬¡Ö¹ç³ÊµÕ»»¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡×¤òºîÀ®¤·¡¢´°Á´£±ÂÐ£±¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Î¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ´¤Î»ÖË¾¹»¹ç³Ê¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâ¤Õ¤ß¤À¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£TOMAS¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/77507/309/resize/d77507-309-15652d58c8b00e04370c-3.jpg ]²ñ¼Ò³µÍ×¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò»°ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å·Ë·¡¡¿¿É§URL:https://www.riso-kyoikugroup.com/»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖTOMAS¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«£¶¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¹ÊóÃ´Åö¡ÊÂ¼Èø¡¦Ä¹Ìî¡Ë£Ô£Å£Ì¡§03-5996-3701 / E-mail¡§info@mail.tomas.co.jp