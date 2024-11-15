¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
EMEAÃÏ°è¤Î¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°¡×¤¬¿ë¤Ë³«ºÅ¡ª¡¡¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-EUROPE 2024¡×¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«Ëë¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/13450/4721/resize/d13450-4721-9060ab8849c950cea719-0.png ]¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-EUROPE 2024¡×¤Ï¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥×¥³¥ó¸ø¼°¤Î¥Áー¥à¥êー¥°Àï¤Ç¤¹¡£ËÜ¥êー¥°¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦·è¾¡Âç²ñ¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2024¡×½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤Æ6¥Áー¥à¤¬·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-EUROPE 2024¡×¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë3:00¤è¤ê¡ÖCapcom Fighters¡×¤ÎYouTube¡¢Twitch¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-EUROPE 2024¡×¤ÏÁ´ÀáLiveÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅ¸³«¤¹¤ë»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£CAPCOM Fighters ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëhttps://www.youtube.com/@CapcomFighters¢£CAPCOM Fighters ¸ø¼°Twitch¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëhttps://www.twitch.tv/capcomfighters¢£CAPCOM Fighters ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://x.com/CapcomFighters¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-EUROPE 2024¡×½Ð¾ì¥Áー¥à¡¦Áª¼ê°ìÍ÷¢¨¥Áー¥àÌ¾¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¢£AEGIS¡¦KILZYOU¡¦KUSANAGI¡¦MISTER CRIMSON¡¦TAKAMURA[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/13450/4721/resize/d13450-4721-81683ddfd4b9ed0ab7dc-1.png ]¢£GUILD ESPORTS¡¦RAINPRO¡¦IMSTILLDADADDY¡¦SAMOEL¡¦GAMEIN99[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/13450/4721/resize/d13450-4721-94f055146129de8af2d3-2.png ]¢£MOUZ¡¦VALMASTER¡¦ENDINGWALKER¡¦JUICY JOE¡¦PROBLEM X[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/13450/4721/resize/d13450-4721-206089d4494ed87549c3-3.png ]¢£NINJAS IN PYJAMAS¡¦ANGRYBIRD¡¦BIG BIRD¡¦PHENOM¡¦VEGGEY[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/13450/4721/resize/d13450-4721-b4689f9cf636d2cf3184-4.png ]¢£REASON GAMING¡¦BOLTSTRIKE¡¦JOKER JOKEZ¡¦SHIVS¡¦XERNA[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/13450/4721/resize/d13450-4721-cd749ff31a5d2d8db16b-6.png ]¢£WOLVES¡¦AKAINU¡¦ALPHEN¡¦GARNET¡¦SHAKZ[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/13450/4721/resize/d13450-4721-1752828cba7b2adb960f-5.png ]¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-EUROPE 2024¡×³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÁ°È¾ÀáÆüËÜ»þ´Ö11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë～20Æü¡Ê¿å¡Ë³ÆÆü¿¼Ìë3:00¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¸åÈ¾ÀáÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～26Æü¡Ê²Ð¡Ë³ÆÆü¿¼Ìë3:00¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¥×¥ì¥¤¥ª¥ÕÆüËÜ»þ´Ö11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë23:00¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1983Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¥¨¥ó¥¿-¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£ÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥êー¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ÏÂçºå¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£https://www.capcom.co.jp/