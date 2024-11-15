¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µì²£¿Ü²ìÄÃ¼éÉÜ»ÊÎáÄ¹´±´±¼Ë¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
²£¿Ü²ì»Ô11·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËµÚ¤Ó24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµì²£¿Ü²ìÄÃ¼éÉÜ»ÊÎáÄ¹´±´±¼Ë¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î´±¼Ë¤Ï¡ÖÅÄ¸ÍÂæÊ¬Ä£¼Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ìÃÏÊýÁí´ÆÉô¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®28Ç¯¡Ê2016Ç¯¡Ë£´·î¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ°ä»º¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¶áÂå²½°ä»º¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²£¿Ü²ì¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¶áÂå²½°ä»º¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü: https://prtimes.jp/i/128894/240/resize/d128894-240-21854d6b4f121a6c1fa0-0.jpg ]£±¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Îµì²£¿Ü²ìÄÃ¼éÉÜ»ÊÎáÄ¹´±´±¼Ë¡¡°ìÈÌ¸ø³«£²¡¡³«ºÅÆü»þÎáÏÂ£¶Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢24Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ～15»þ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì14»þ30Ê¬¡Ë¢¨´ÑÍ÷ÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡££³¡¡³«ºÅ¾ì½êÅÄ¸ÍÂæÊ¬Ä£¼Ë¡Ê²£¿Ü²ì»ÔÅÄ¸ÍÂæ90¡Ë¢¨²ñ¾ì¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡££´¡¡¼çºÅÅù¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²£¿Ü²ì»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¶¦ºÅ¡§²£¿Ü²ì»Ô¶¨ÎÏ¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ìÃÏÊýÁí´ÆÉô¡¢NPOË¡¿Í¤è¤³¤¹¤«¥·¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¶¨²ñ£µ¡¡³«ºÅÆâÍÆ¡Ê£±¡Ë¥ß¥Ë¥³¥ó¥µー¥È¡ÊÀ¸±éÁÕ¡Ë¤Î³«ºÅÅ¡Æâ¤Ë¤¢¤ëÌó100Ç¯Á°¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤À½¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥³¥ó¥µー¥È¡ÊÀ¸±éÁÕ¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê³ÆÆü11»þ00Ê¬¡¢13»þ00Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³Æ²óÄê°÷¤Ï30Ì¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¡Ê£²¡ËÅ¡Æâ¥ß¥Ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤è¤³¤¹¤«¥·¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ëÅ¡Æâ¥ß¥Ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡Ê30Ê¬´Ö¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê³ÆÆü10»þ15Ê¬¡¢11»þ45Ê¬¡¢12»þ15Ê¬¡¢13»þ45Ê¬¡¢14»þ15Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë£¶¡¡ÅÄ¸ÍÂæÊ¬Ä£¼Ë¤Î³µÍ×µìÆüËÜ³¤·³²£¿Ü²ìÄÃ¼éÉÜ¤Î»ÊÎáÄ¹´±´±¼Ë¤È¤·¤ÆÂçÀµ£²Ç¯¡Ê1913Ç¯¡Ë¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢½ªÀï¤Þ¤Ç¤Ë31¿Í¤ÎÎòÂå»ÊÎáÄ¹´±¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤Ï¡¢ºßÆüÊÆ³¤·³»ÊÎá´±¤Î´±¼Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ìÃÏÊýÁí´ÆÉô¤¬´ÉÍý¤·¡¢Ç¯¤Ë£²²ó°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îû´¤¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¤ÎÍÎÉ÷´Û¤ÈÏÂ¼¼¤ò¹½¤¨¤ëÏÂÉ÷´Û¤«¤é¤Ê¤ë½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë·úÊª¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£¿Ü²ì¤Î³¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÄí±à¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Ê¿À®28Ç¯¡Ê2016Ç¯¡Ë£´·î¤Ë¡ÖÆüËÜ°ä»º¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¶áÂå²½°ä»º¤Ç¤¹¡££·¡¡Ãí°Õ»ö¹à¡Ê£±¡ËÉßÃÏÆâ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥È¥¤¥ì¡Ê¤ª¼êÀö¤¤¡Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê£²¡Ë²ñ¾ì¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê£³¡ËÉßÃÏÆâ¤Ç¤Î°û¿©µÚ¤ÓµÊ±ì¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£¡Ê£´¡Ë¸¤Åù¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê£µ¡Ë¥´¥ß¤Ï³Æ¼«¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡££¸¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè²£¿Ü²ì»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§046-822-8301¡Ë»²¹Í»ñÎÁhttps://prtimes.jp/a/?f=d128894-240-d036b99ed91c3f1acc2750ad7163ea2e.pdf