¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ñー¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ by les quatre saisonsÂÔË¾¤Î¥ªー¥×¥ó¡ÛÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤È¶áÎÙ¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð

早くも300組以上の予約!最新グランピング施設の特徴を改めてご紹介

株式会社スティルアン浜名湖を一望する最新グランピング施設/hamanako palm springs by les quatre saisons

日本一美味しいグランピング

カリフォルニアの人気リゾート パームスプリングスを思わせる

自然を生かした世界観でゲストをお迎えします

こだわりのバレルサウナで汗を流すと

湖からの涼しい風が心地よく体を冷やす

風のそよぐ音 満天の星空

燻製小屋から届く食欲を掻き立てる香り

フレンチレストランならではのこだわりの食材選びと

丁寧な仕込みで提供されるBBQは

ワンランク上のグランピング体験として記憶にきざまれることでしょう

キャンピングトレーラーの最高峰「エアストリーム」と

専用サウナなどの特別設備が揃うドームテント型スイート「ルーフトップスイート」から

お好きな客室をお選びいただけます

少人数からでも貸し切りが可能な一棟貸しプランは

ご親族でのご旅行や仲の良いご友人ご家族とのバカンス

社員研修など幅広い用途でご利用可能です

ルーフトップスイート/hamanako palm springs by les quatre saisonsエアストリーム/hamanako palm springs by les quatre saisonsバレルサウナ/hamanako palm springs by les quatre saisons

7月のプレオープン時から大変注目を集めている「浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons」。今回はグランドオープン初日に宿泊利用されたご家族に取材をさせていただきました。

実際の利用者様の声

ご利用者様の声/hamanako palm springsインタビューにご協力いただいたご家族

大阪府在住

青木様ご家族

ご利用日:2024年8月8日(木)~9日(金)

宿泊施設:ルーフトップスイート

お食事:BBQコース(お子様お食事追加)

-ご利用のきっかけは?

浜松在住の友人家族・東京在住の友人夫婦と3家族で旅行を計画していて中間地点としてもちょうどよくグランピングもやってみたいという話が出ていたことから予約しました。浜松の友人がレストランとして利用したことがあったようで、料理がおいしいよとおすすめをしてくれ旅行前からとても楽しみにしていました。それぞれ車で行ったのですが、ICから近かったため迷うことなく到着できました。

-印象的だったことは何ですか?

料理がとにかくおいしかったです。BBQメニューや最初につまめるオードブルも豪華でおいしかったのですが、特に夕食のホワイトカレーや朝食のポトフなど煮込み料理がとてもおいしかったので今度はスタッフの方がおすすめとお話しされていたブイヤベースを楽しみに冬にも来てみたいと思っています。

3家族での利用だったので貸し切りでサウナやカフェスペースなどもゆっくり楽しめました。

グランピングは初めてだったのですが、ホテルや旅館にいるような快適な設備でしたし天気も良く景色もきれいでとてもいい思い出になりました。

夕食/お客様提供写真夕食/お客様提供写真夕食/お客様提供写真朝食/お客様提供写真

-観光や近隣グルメを含め旅程を教えてください!

チェックインまでに時間があったので、近くのカフェで待ち合わせをしました。おいしいジェラートがあり娘もとても喜んで食べていました。

チェックインしてからはサウナを満喫したり薪割り体験をしたりと楽しみ、あっという間に夕食となりました。夕食時は、おいしい食事と一緒に持ち込みの飲み物でとても盛り上がりました。食後はカフェスペースにあったコーヒーメーカーで淹れたコーヒーを楽しみながらファイヤーピットを眺めたり、皆で持ち寄ったボードゲームをしたりとのんびり過ごしました。

2日目は近くの養蜂場で人気のはちみつソフトクリームを食べた後、ウォットという小さな水族館のような施設に行きました。夏休みということもあり小さなお子さん連れのご家族が多く、とても賑わっていました。子供が飽きずにまわれる規模感で、間近で浜名湖の生き物を見ることができとても楽しめました。

最後に以前からずっと行ってみたかった「炭焼きレストランさわやか」に行き念願のげんこつハンバーグを食べ、大満足の浜名湖旅行になりました。

r cafe様/お客様提供写真長坂養蜂場様/お客様提供写真浜名湖体験学習施設ウォット様/お客様提供写真炭焼きレストランさわやか様/お客様提供写真

観光・グルメ

r cafe様(https://riki-pro.jp/rcafe)

長坂養蜂場 三ヶ日本店様(https://www.1183.co.jp/)

浜名湖体験学習施設ウォット様(https://ulotto.entetsuassist-dms.com/)

炭焼きレストランさわやか様(https://www.genkotsu-hb.com/)

近隣の人気スポット

浜松・湖西・浜名湖エリアは観光スポットや人気グルメが盛りだくさん!ぜひ旅の思い出に立ち寄られるのはいかがでしょうか?

ぬくもりの森ぬくもりの森

車で30分

中世ヨーロッパの小さな村に迷い込んだかのような空間。敷地内には、絵本の世界観のような愛らしく魅惑的な小さな建物が点在する。レストランやスイーツ、雑貨、フクロウとの触れ合いも。建築家であった創業者・佐々木茂良氏の想いが詰まったぬくもりの森で、しばし甘美な時を過ごしたい。

Instagram:nukumorino_mori

長坂養蜂場

車で8分

昭和10年(1935)創業。静岡県奥浜名湖の空気と水のきれいな三ヶ日みかんの里にあるはちみつ専門店。ここでしか味わえない「はちみつソフトクリーム」はソフトクリームの中にはちみつが入っているだけでなく仕上げにソフトクリームの上からかける“追いはちみつ”が話題の大人気商品。

Instagram:nagasaka_apiary

長坂養蜂場T-flow.Water Side Community.T-flow.Water Side Community.

車で5分

T-flowは、浜松市浜名区三ヶ日町の浜名湖畔に位置するウォータースポーツショップです。各種ウォータースポーツに精通したウォーターマンから、ウィンドサーフィンやSUP(スタンドアップパドルボード)のレッスンを受けることが出来ます。

Instagram:tflow.watersidecommuity

うなぎパイファクトリー

車で30分

全国にその名を知られる浜松みやげ、うなぎパイの製造工場を見学することができる。うなぎパイを使ったスイーツを楽しめるカフェやお得な商品も並ぶ直売店の存在も、ここを目指す理由になっています。

https://www.unagipai-factory.jp/

うなぎパイファクトリーはままつフラワーパークはままつフラワーパーク

車で20分

園内には3000種類の花。「世界一」を自負する桜とチューリップの庭園をはじめ、どの季節に来園しても美しい花に迎えられる。高低差のある自然の地形を生かした広大な園内を、のんびり歩くのがおすすめです。

https://e-flowerpark.com/

浜名湖近隣にはここではご紹介しきれない魅力あふれる観光スポットが多数存在。大人だけのご旅行であればマリンレジャーを楽しんだり、地酒を楽しむツアーをしたり、お子様もご一緒なら地元民に愛される遊園地や果樹園でのフルーツ狩りを楽しんだりと様々にお楽しみいただけます。

ぜひご予約の際にはおすすめの観光地もスタッフまでお尋ねください。

浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

Address 湖西市横山317-93(浜名湖オーベルジュキャトルセゾン内)

Tel 053‐401‐1515

Mail hgs@styleun.com

シェフ略歴

▶グランシェフ 高橋茂晃

1964年8月17日生 / 静岡県静岡市出身

調理師学校卒業後、国内のホテルやフレンチレストランで経験を積み渡仏

フランス2つ星レストラン"レスカル"をはじめ、プロバンス・ボルドー・アルザス・ブルゴーニュなど複数の地域の星付レストランにて土地に根差したフレンチを学ぶ

その経験が現在の基盤となっている

帰国後は名古屋"フレンチレストランルゥイ"ナゴヤドームオープニングに携わり、33歳で「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」のグランシェフに就任、現在に至る

日本エスコフィエ協会会員

ふじのくに食の都づくり仕事人

