SBINFT株式会社

SBINFT株式会社(代表取締役社長:高 長徳、以下「当社」)は、ゲーム用NFTやチケットNFTなど、NFTの発行・販売を行う事業者向けに、NFT販売に特化したサービス「SBINFT LAUNCHPAD」の提供を2024年11月15日から開始します。サービス提供開始後は、「コインムスメ」「BOUNTY HUNTERS」「江戸前モンスターズ」「魁 三国志大戦」の4タイトルが、順次NFTの販売を開始します。また、同時にサービスリリース記念として「Pontaポイントがもらえるキャンペーン」を当社にて実施します。

◆SBINFT LAUNCHPADについて

「SBINFT LAUNCHPAD」は、ゲームNFTやチケットNFTなど様々なNFTを発行・販売する事業者のニーズに特化したサービスです。

販売方式や機能が豊富で対応チェーンも多く、標準で4ヵ国5言語にも対応予定のため、国内外向けのあらゆる種類のNFT販売シーンでご利用いただけますが、特にゲームNFTやチケットNFTなどの販売に適しています。

また、NFTの販売事業者は、ユーザーの決済手段を暗号資産とクレジットカードから指定することが可能なため、自社の会計基準に合わせた販売が可能です。

本サービスを利用するNFT販売事業者は、「SBINFT LAUNCHPAD」によるNFTの一次販売と、利用者同士がNFTを売買できる「SBINFT Market」を併用することで、NFTの発行・販売から二次流通までの一貫した流通環境を確保することが可能となります。

ブロックチェーンゲームの市場規模は、2022年から2028年の間CAGR68.2%で成長し、2028年には1045億米ドルに達すると予測されています(※)。当社はWeb3業界において今後より大きく魅力的な市場となるであろうゲームNFTの販売市場に対応すべく、「SBINFT LAUNCHPAD」サービス提供を開始します。

◆ SBINFT LAUNCHPADページ

SBINFT Market上で2024年11月15日から公開予定。

URL:https://launchpad.sbinft.market/NFT/3

◆ SBINFT LAUNCHPADの概要

販売方式 : 通常販売、抽選販売、ホワイトリスト販売

対応機能 : リビール機能、アフィリエイト機能、ガスレスミント機能、発行済みNFT販売機能

初期対応チェーン : Ethereum, Polygon, Avalanche, Oasys L2Verse(Home Verse, TCG Verse,

MCH Verse, SG Verse)

対応言語 : 日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字, 簡体字)

決済方法 : 暗号資産、クレジットカード

対応規格 : ERC721、ERC1155

◆ ローンチパートナー

「SBINFT LAUNCHPAD」では、本サービスの提供開始に際し、以下のゲームタイトルをローンチパートナーとして迎えます。また、各ゲームタイトルは、「SBINFT LAUNCHPAD」を使用したNFTの販売にあたり、様々なキャンペーンを実施する予定です。

1. コインムスメ

【ゲーム概要】

コインムスメは、イーサリアム(Ethereum)、ドージ(Doge)、ポル(POL)などの様々な仮想通貨を擬人化した11人のアイドルキャラクターが登場します。キャラクターNFTを駆使したカードバトルと仮想通貨の相場をリアルタイムで予測するライブレースを通して、コインムスメのプロジェクトトークンであるMusme Coin (MSM)を報酬として獲得できます。

【販売概要】

・販売スケジュール

2024年11月15日

・販売商品・販売数

ムスメガチャチケット特別10枚セット x 300枚

・販売価格

3,300円(税込)

・決済方法

クレジットカード(日本円)

2. BOUNTY HUNTERS

【ゲーム概要】

ハンター (キャラクター) を成長させ、対戦で相手のプレイをお邪魔するギミックを駆使し勝利をつかみ取れ!

人気アニメの限定デジタルフィギュアやトークン、NFTなど多様な景品をご用意!

コントラクトウォレットを実装する事でメール/SNSでもログインが可能。

エコシステムはトークンの価値向上を中心に設計され、持続性を担保。

これまでWeb3への参加が難しかった方へも積極的にアプローチします!

【販売概要】

未定

3. 江戸前モンスターズ

【ゲーム概要】

「江戸前モンスターズ」は「RPG×ハクスラ×寿司販売シミュレーション」をコンセプトとしたブロックチェーンゲーム。

本作では「価値の創出」をテーマに掲げ、「唯一性のあるNFTを作るだけではなく、ユーザー自身がNFTに価値を付加していく」という、ブロックチェーンゲームならではの面白さを提供するゲームとして開発を進めております。

基本的なプレイ感覚は一般的なソーシャルゲームと近いため、web3に慣れていない方でも違和感なく遊ぶことができるゲームになっております。

ブロックチェーンゲームを既に1年以上運営してきたフライペンギンが送る新ゲームにご期待ください。

【販売概要】

・販売スケジュール

未定

・販売商品・販売数

キャラクターNFT(数量未定)

・販売価格

未定

・決済方法

クレジットカード(日本円)

4. 魁 三国志大戦

【ゲーム概要】

『魁 三国志大戦 - Battle of three kingdoms - 』は、アーケード版『三国志大戦』の世界観はそのままに、ゲームシステムに大胆なアレンジを加えた戦略的オートバトルゲームです。

プレイヤーは、中華全土を駆け巡り、仕官を希望する武将を登用しながら戦場に繰り出します。理想の陣容を目指して武将を登用するか、対戦相手の戦術を読んで裏をかくか…… あなたが登用した武将、そして編成したデッキが勝負の運命を分かちます。

【販売概要】

未定

◆ リリース記念キャンペーンについて

「SBINFT LAUNCHPAD」のリリースを記念して、2024年11月15日から販売開始する「コインムスメ」のNFTの購入者全員に、500Pontaポイントをプレゼントいたします。

キャンペーンの詳細は、15日に販売開始される「コインムスメ」の販売ページでご確認ください。

URL:https://launchpad.sbinft.market/NFT/3

その他タイトルの販売時にも、OAS(レイヤー1上のOAS)のプレゼントキャンペーンなどを企画しています。

また、本サービスでNFT販売を行いたい事業者の方も随時募集しております。

【問い合わせ】https://sbinft.co.jp/contact/

当社は、今後もお客様のニーズに応えるサービス提供を通じ、お客様の利便性と満足度向上を図りながら、様々な企業・団体と協業を進めつつ、Web3を牽引するビジネスの創出を目指してまいります。

◆ 「SBINFT Market」について

「SBINFT Market」は、公認されたコンテンツホルダーやNFT販売事業者、個人活動するアーティストが制作したNFTの販売(一次販売)および、利用者同士が保持しているNFTを売買(二次販売)できる、パブリックチェーンのNFT売買プラットフォームサービスです。対応する決済手段は、Ethereum、Polygon、Oasys(各種Verse)、Avalancheおよびクレジットカード(日本円)です。

URL:https://sbinft.market/

【SBINFTについて】

「Be the FIRST. Be the STANDARD.」

NFTを社会へ広げる、その真ん中に。

利便性の向上、コミュニティーの形成、新たな体験の提供。そんなNFTを通した革新的なサービスを、先頭に立って社会へ。そのサービスを誰もが信頼できるプラットフォームで、社会の常識に。ひらかれ、つながった社会の構築を目指して。

<リンク一覧(SBINFT株式会社)>

コーポレートサイト:https://sbinft.co.jp/

SBINFT Market:https://sbinft.market/

SBINFT Mits:https://sbinft-mits.com/top

最新情報:https://sbinft.co.jp/news/

採用情報:https://sbinft.co.jp/careers/

X(旧Twitter):https://twitter.com/sbinft_corp

◆ 会社概要

会社名:SBINFT株式会社

所在地:東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

代表者:高 長徳(こう ちゃんど)

設立:2015年5月

事業内容:

・NFTプロジェクトの運営を通じたロイヤルカスタマーの可視化、育成、獲得が出来るマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」の提供

・承認制による安心安全なコンテンツのみ流通することを目的としたパブリックチェーンによるNFTマーケットプレイス事業「SBINFT Market」の提供

・企業や団体などが、NFTを活用した新たなビジネスモデルの構築を実現するためのNFTコンサルティング事業「NFT Consulting」の提供

・自社ドメイン上で様々なNFTコンテンツのマーケットプレイス構築を実現するWebAPIによるマケプレ構築支援事業「TOKEN CONNECT」の提供

(※)株式会社グローバルインフォメーション「ブロックチェーンゲームの世界市場規模・シェア・産業動向分析レポート」

https://www.gii.co.jp/report/kbv1184315-global-blockchain-gaming-market-size-share.html