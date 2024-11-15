S¡ìYTE¡¢Y¡ìsÉ½»²Æ»¤Ë¤ÆPOP-UP STOR¤ò11·î21Æü(ÌÚ)～11·î25Æü(·î)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó

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³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-2643426027513eb60baf-0.jpg ]¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¼Ò¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖS¡ÇYTE¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò11·î21Æü(ÌÚ)～11·î25Æü(·î)¤Þ¤ÇY¡ÇsÉ½»²Æ»¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¹âµ¡Ç½¤Ê¥¤¥ó¥Êー¥À¥¦¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëTAION¤È¤ÎÂè2ÃÆ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ë²Ã¤¨¡¢2024-25½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£*TAION¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢POP-UP STORE³«ºÅÆü¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢THE SHOP YOHJI YAMAMOTO¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¡¢Ground Y 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https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-7d75384d9c0d038fb4ad-7.jpg ]¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÊÁ 45,100±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ÌµÃÏ 42,900±ß(ÀÇ¹þ)*Î¾¥¢¥¤¥Æ¥à¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤ÏS¡ÇYTE¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥í¥ó¥°MA-1¤òºÎÍÑ¡£¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤ÊÃå¾æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Êー¥À¥¦¥ó¤Îµ¡Ç½À¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¥³ー¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡³Æ2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-429fa32423263632e2d8-2.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-05379990e4e7da87cbb2-8.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-9ca59a0971168c68b8c5-9.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-e6f3b025cf90f69f3a92-10.jpg ]¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÊÁ 38,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ ÌµÃÏ 44,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ÌµÃÏ¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¶»¸µ¤ÈÎ¾Âµ¡¢ÇØÃæ¤ËÂç¤¤¯»É½«¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¶»¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÄØ¡×¡¢¹¬±¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö蘄¡×¤¬¡¢Î¾ÏÓ¤ÈÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÎ¶¡×¤Î¹õ»å¤Î»É½«¤Ç¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡³Æ2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-e5a63ba7b57be42df928-4.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-b7288f6c160cec2410ae-11.jpg ]¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÊÁ 44,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ ÌµÃÏ 41,800±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¥À¥¦¥ó¥¦¥§¥¢¤Î¿¿¿ñ¤È¤Ê¤ë¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò¥ß¥ê¥¿¥êー¥¥ë¥È¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñー¥Ä¤Ë¥À¥¦¥ó¤òµÍ¤á¤¿¸å¤Ë¥À¥¦¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥¦¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥Á¼þÊÕ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥À¥¦¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢ ³°µ¤¤Î¿ÊÆþ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¥À¥¦¥óÆâ¤Î²¹¤Þ¤Ã¤¿¶õµ¤¤ò¤è¤êÆ¨¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤òÃæ¿´¤«¤é¤º¤é¤·¤ÆÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¢Éô¤Ë¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¯ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-309ff7f2a8b6b1134eeb-12.jpg ]¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ì¥¹¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 49,500±ß(ÀÇ¹þ)É½ÃÏ¤ËÙû¿å²Ã¹©¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Î¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êËÉÉ÷À¤ò¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¶»¤Ë¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¸å¤í¹ø¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ù¥¹¥È¡¡³Æ3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-2a72c0525cac8c2793ff-3.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-c3288ed375ed4b591e68-13.jpg ]¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÊÁ 28,600±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ ÌµÃÏ 26,400±ß(ÀÇ¹þ)¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Êー¥À¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢ー¥à¥Ûー¥ë¤Ë¤æ¤È¤ê¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¦¥¿ー¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â±©¿¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤È¼Ð¤á¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇËÉÉ÷À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥ß¥ê¥¿¥êー¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Þ¥Õ¥éー¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-c57955c6bea2b5be754e-14.jpg ]¥Þ¥Õ¥éー¡¡7,700±ß(ÀÇ¹þ)[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-29aae160c46dc64cdccb-15.jpg ]¥Ð¥Ã¥°¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÊÁ 11,000±ß(ÀÇ¹þ) ÌµÃÏ 9,900±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¤Þ¤¿¡¢S¡ÇYTE 2024-25 Autumn Winter Collection¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÂºÌ¥×¥ê¥ó¥È¥³ー¥È¤Ë±úÆÌ´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥çー¥È¥Ö¥ë¥¾¥ó¡¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤¿Look1¤È¡¢¥Ø¥ê¥ó¥Üー¥ó¤Î¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥ó¥«¥éー¥³ー¥È¤ò¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿Look3¤âÅ¹Æ¬¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-1554bfa81a3847024dba-5.jpg ][²èÁü16: https://prtimes.jp/i/34350/708/resize/d34350-708-5fe779d57983c07361e8-6.jpg ]S¡ÇYTE POP-UP STORE at Y¡Çs OMOTESANDO³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î21Æü(ÌÚ)～11·î25Æü(·î)³«ºÅ¾ì½ê¡§Y¡ÇsÉ½»²Æ»½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ12-10 É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÀ¾´Û1F¡¦B1F¡¡ TEL: 03-6455-4302TAION¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢THE SHOP YOHJI YAMAMOTO https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c10/¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¡¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶1-19-15¡¡TEL:06-7662-8038¡Ë¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-6 ¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É1F¡¡TEL:03-6455-5515¡Ë¡¦Ground YÌ¾¸Å²°PARCO (°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-29-1 À¾´Û1F TEL:052-265-5790 )¢§Official Instagram¡§@syte_yohjiyamamotohttps://www.instagram.com/syte_yohjiyamamoto/