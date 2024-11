株式会社東京ニュース通信社[画像1: https://prtimes.jp/i/6568/2881/resize/d6568-2881-43cff873176b48ea2b4e-4.jpg ]11/28(木)発売「B.L.T.1月号」の表紙・巻頭に、12/11(水)に37thシングル「歩道橋」をリリースする乃木坂46から、賀喜遥香が登場。賀喜がB.L.T.の表紙にソロで登場するのは、約1年半ぶりの4度目。これまでB.L.T.の表紙を務める際には、夏発売号の表紙を飾ることが多かったが、そんな賀喜を今回は、冬らしい冷たい空気感の中で撮影を敢行。日が暮れた砂浜で佇むモッズコート姿など、これまでにはないクールな“かっきー”を収めていく。また、今の心境を深く語るロングインタビューでは、賀喜が思う“自分らしさ”を告白。アイドルとして第一線を活躍し続けてきた、賀喜の現在地を掘り下げる。[画像2: https://prtimes.jp/i/6568/2881/resize/d6568-2881-b9cf5ee90e4ecd50bfdb-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/6568/2881/resize/d6568-2881-e45bec92d51c0dcdfdbb-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/6568/2881/resize/d6568-2881-115f1a05e9a1edb49407-3.jpg ]中面グラビアに乃木坂46・金川紗耶&五百城茉央も登場!グループでの活躍はもちろん、ソロでは女性誌の専属モデルも務める金川紗耶が登場。そのスタイルやビジュアルからクールな姿を撮影する印象が強い金川だが、今回は彼女の持つ人当たりの良さを切り取るべく、個性的な遊具が揃うアスレチック施設などで撮影。笑っている姿をふんだんに採用し、自然体な彼女を収めていく。毎回テーマを変えて乃木坂46の5期生をソロで撮り下ろす連載「グラビア向上委員会~gravure a la mode~」に五百城茉央が登場。自身が出演する冠番組やグループのYouTubeチャンネルにて、ギターでの弾き語りを披露している五百城を今回は、「オルタナティブ」をテーマに撮影。あえて未経験のベースを持ってもらいながら、ライブハウスやレコードショップなどでロックな姿を切り取る。また、2回目となる46問46答アンケートにも注目してほしい。グループ卒業を間近に控える、櫻坂46・上村莉菜&齋藤冬優花がラストペアグラビア!発売中の10thシングル「I want tomorrow to come」の活動を持って櫻坂46からの卒業を発表した、上村莉菜、齋藤冬優花がペアでグラビアに登場。ノスタルジックな雰囲気漂う廃校をロケーションに、体育館やグラウンド、さらには近くの川辺で一緒に水切りをするなど、飾らない姿の2人を撮影した。さらに、対談インタビューでは、9年間に及ぶ2人のアイドル人生を語り合ってもらう。4thシングルが発売したばかりの僕が見たかった青空より安納蒼衣と工藤唯愛が楽しすぎる遠足へ!!11月13日に4thシングル「好きすぎてUp and down」をリリースした僕が見たかった青空より、安納蒼衣と工藤唯愛がペアで登場。“秋の遠足”をテーマに、大自然の中で食べて、遊んで、楽しい時間を過ごしている2人をカメラに収めた。13歳の逸材! 女優・稲垣来泉がB.L.T.に初登場!NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」、「スカーレット」、「ちむどんどん」の33作品に出演経験があり、11月28日(木)より配信スタートするドラマシリーズと12月20日(金)より公開する映画「【推しの子】」への出演も控える、まだ弱冠13歳の逸材・稲垣来泉がB.L.T.に初登場。8Pに及ぶグラビアページで、その表現力の高さを遺憾なく発揮する。Liella!ソログラビア連続企画には鬼塚夏美役・絵森彩が登場!’22年、’23年と好評だったLiella!ソログラビア企画を今年も実施中。「3年目はもっと近くに!キラキラ輝く11人に最接近!」をテーマに、これまで以上にパーソナルに迫る連載で、第9回目は鬼塚夏美役・絵森彩が登場。商店街で食べ歩きをする姿のほか、室内でまったりしている様子など、その街で一緒に過ごしているようなイメージで撮影を行った。SNSを中心にライブ写真がバズっているアイドル・中川心が水着グラビアで大人な魅力を発揮!ライブ写真が可愛すぎるとSNSを中心に話題を集める、あまいものつめあわせの中川心が水着グラビアでB.L.T.初登場。普段は"イイトコドリ"をはじめとして3グループを兼任して可愛らしい姿でライブに臨んでいる彼女の大人っぽい姿を今回は切り取っていく。「ミスマガジン2021 読者特別賞」を受賞した辻優衣が、温泉宿で美スタイル披露!アイドルユニット963としても活動し、「ミスマガジン2021 読者特別賞」も受賞した辻優衣が水着グラビアで登場。自然豊かな温泉宿をロケーションに、その抜群のスタイルを遺憾無く発揮する。○大好評連載・#ババババンビ「#馬と鹿」・FRUITS ZIPPER「ふるっぱーworld」仲川瑠夏 ・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」小田さくら 横山玲奈 山崎愛生(モーニング娘。’24)・白宮みずほ「らららLife!」・宮沢友 ukka「I & Yuu」・アナウンサー連載「ANA-LOG」瀧口麻衣(日本テレビアナウンサー)・SWEET STEADY「すいすてのいちページ」山内咲奈・結那「結那がいく! リアルYRPG」・声優・アーティスト連載「Real Voice」大西亜玖璃購入者特典、決定!■セブンネットショッピング【特典内容】以下7種類より選んで、ご購入いただけます。1.賀喜遥香(乃木坂46) ポストカードA1枚https://7net.omni7.jp/detail/11075582512.賀喜遥香(乃木坂46) ポストカードB1枚https://7net.omni7.jp/detail/11075582523.賀喜遥香(乃木坂46) ポストカードC1枚https://7net.omni7.jp/detail/11075582534.金川紗耶(乃木坂46) ポストカード1枚https://7net.omni7.jp/detail/11075582545.五百城茉央(乃木坂46) ポストカード1枚https://7net.omni7.jp/detail/11075582556.安納蒼衣×工藤唯愛(僕が見たかった青空) ポストカード1枚https://7net.omni7.jp/detail/11075582567.辻優衣 ポストカード1枚https://7net.omni7.jp/detail/1107558257■ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)【特典内容】上村莉菜×齋藤冬優花(櫻坂46) ポストカード1枚https://www.hmv.co.jp/product/detail/15425744<注意事項>※ 11月14日現在※ 特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。※ 予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。※ 特典付き販売店は、追加になる場合があります。【商品概要】「B.L.T.2025年1月号」●発売日:2024年11月28日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます●特別定価:1,210円●表紙:賀喜遥香(乃木坂46)●別冊付録:賀喜遥香(乃木坂46) 両面超ビッグポスター全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。【関連サイト】■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイトTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイトB.L.T.web<https://bltweb.jp/>■公式インスタグラム@b.l.t.official<https://www.instagram.com/b.l.t.official/>■公式X@BLTTV<https://x.com/BLTTV>■公式YouTubeチャンネルB.L.T.official<https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg>