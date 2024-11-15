Á¥¶¶»Ô ÄÅÅÄ¾Â¥Óー¥È¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅÃæ¡ª¡ª ▶︎³ÌÉÕ¤­²´éÚ¤¬¤Ê¤ó¤ÈÌó£±kg660±ß¡ª¡ª Ãº²Ð¾Æ¤­¡ª¡ª½ÐÄ¥¥«¥­¾®²°¡Ö²´éÚÊô¹Ô¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

LH ³ô¼°²ñ¼Ò

[³«ºÅ´ü´Ö] 2024Ç¯11·î8Æü～2025Ç¯3·î30Æü


[ÄêµÙÆü] Ëè½µ ·î¡¦²Ð¡¡¡ÊÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¶È¡¡12/28～1/4¡Ë



¡ã²´éÚÊô¹Ô in BBQDAYSÄÅÅÄ¾Â¥Óー¥È¡ä


¢©274-0825 ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÁ°¸¶À¾£²ÃúÌÜ£±£¹－£± ÄÅÅÄ¾Â¥Óー¥È²°¾å




▶︎Æ°²è¤Ç²´éÚÊô¹Ô¤ò¸«¤ë¢ªhttps://www.youtube.com/shorts/ikGDJLLgOHk






¡Ú1¥ö·î¤Ë£±¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥­¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó5¥È¥ó°Ê¾å¡ª¡ª¡Û


▶︎»°Î¦Ä¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Ê¾Æ¤­²´éÚ¤Ï³ÊÊÌ¡ª¡ª


¡Ö¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë½é¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£






¡ÚÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é13Ç¯¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÉü¶½»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Û


▶︎ÅìËÌ¤Î²´éÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Á´¹ñ100²Õ½ê°Ê¾å¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÄ¥¥«¥­¾®²°¡Ö²´éÚÊô¹Ô¡×


▶︎ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈÎÏ©¤Ë¶ì¤·¤àÅìËÌ¤Î²´éÚ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¤ÎÅìËÌÉü¶½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¡£






¡ÚËÌ³¤Æ»¤«¤é²­Æì¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ËÅìËÌ¤Î²´éÚ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Û


▶︎»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉü¶½È¾¤Ð¡£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æµù¹Á¤Î³èÀ­²½¡¢¿ÌºÒ¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÅìËÌ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤òÁ´¹ñ¤ÇÂ³¤±¤ë¡£


▶︎»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î³ÌÉÕ¤­²´éÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸æÅÂ¾ìÄ¾Á÷¤Î¤ªÆù¤ä¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò¡¢Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤ÆÌ£¤ï¤¦¡£


▶︎²´éÚ¥Õ¥é¥¤¡¢²´éÚ¤´ÈÓ¡¢²´éÚ½Á¡¢²´éÚ°Ê³°¤Ë¤â¥Ý¥Æ¥È¤ä¥³ー¥ó¥Ð¥¿ー¤Ê¤É¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤âË­ÉÙ¡ª






¡Ú²´éÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÈïºÒÃÏµù¹Á¤Î³èÀ­²½¤Ë¡ª¡Û


▶︎ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¸å¡¢É÷É¾Èï³²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬¤Î¼çÍ×»º¶È¤Ç¤â¤¢¤ë²´éÚ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤­¤Ã¤«¤±¡£


▶︎²´éÚ¤ÏÌó1kg660±ß¤È¤¤¤¦¤Û¤Ü¸¶²Á¤Ë¶á¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤É¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬»ºÃÏ¤ËÆþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£






²´éÚÊô¹Ô in BBQDAYSÄÅÅÄ¾Â¥Óー¥È


¢©274-0825 ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÁ°¸¶À¾£²ÃúÌÜ£±£¹－£± ÄÅÅÄ¾Â¥Óー¥È²°¾å



[³«ºÅ´ü´Ö] 2024Ç¯11·î8Æü～2025Ç¯3·î30Æü


[ÄêµÙÆü] Ëè½µ ·î¡¦²Ð¡¡¡ÊÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¶È¡¡12/28～1/4¡Ë


[Ê¿Æü±Ä¶È»þ´Ö] 17:00-21:00¡ÊL.O.20¡§30¡Ë


[ÅÚÆü½ËÆü±Ä¶È»þ´Ö] 11:00-21:00¡ÊL.O.20¡§30¡Ë



HP¡§https://kakibugyo.com/


Instagram¡§https://www.instagram.com/kaki__bugyo/


YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCE3yhdJHkhOQNAGX__K2WsQ