¡Ú½÷»Ò£Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥óÂè4Àá¡Ã11·î16Æü～17Æü »î¹ç¾ðÊó¡Û²ñ¾ì¾ðÊó¡¿¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¿ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ¡Ú½÷»Ò£Æ¥êー¥°2024-2025¡Ûº£¤³¤½ºÇ¹â¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò
11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆü¡Ë ¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥êー¥°¡Ê½÷»Ò£Æ¥êー¥°¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥óÂè15Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âè15Àá¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥µ¥¤¥³¥í¤¬¥Ûー¥à±¿±Ä¤¹¤ëºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë10¥¯¥é¥Ö¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Á´5»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò500±ß¡¿Éô¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÂÐÀï¥«ー¥É¡ÃÁ´5»î¹ç¢¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó Âè15Àá
ÆüÄø¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://w-fleague.jp/score/index_1.html
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://www.saicolo.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥µ¥¤¥³¥í¸ø¼°HP¡Ë
ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://fleague.stores.play.jp/list/schedule
¡ã11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ä
¡Ö¾å°Ì¥êー¥°¡ÃSWH¥ì¥Ç¥£ー¥¹À¾µÜ vs ¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¥é¥¹¡¦¥Ü¥Ëー¥¿¥¹¡×
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¡§15:30
²ñ¾ì¡§¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ
¼Â¶·¡§³¤Ìî ¿ÌÀ
¡Ö²¼°Ì¥êー¥°¡Ã¤µ¤¤¤¿¤Þ¥µ¥¤¥³¥í vs ¥¨¥¹¥Ý¥éー¥ÀËÌ³¤Æ»¥¤¥ë¥Íー¥ô¥§¡×
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¡§18:30
²ñ¾ì¡§¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ
¼Â¶·¡§³¤Ìî ¿ÌÀ
¡ã11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡ä
¡Ö²¼°Ì¥êー¥°¡ÃÎ®·ÐÂç¥á¥Ëー¥ÊÎ¶¥±ºê vs ¥ß¥Í¥ë¥Ð±§Éô¡×
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¡§10:30
²ñ¾ì¡§¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ
¼Â¶·¡§³¤Ìî ¿ÌÀ
¡Ö¾å°Ì¥êー¥°¡Ã¥¢¥ë¥³¿À¸Í vs Ê¡°æ´Ý²¬¥é¥Ã¥¯¡×
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¡§13:00
²ñ¾ì¡§¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ
¼Â¶·¡§³¤Ìî ¿ÌÀ
¡Ö¾å°Ì¥êー¥°¡Ã¥Õ¥¦¥¬¥Éー¥ë¤¹¤ß¤À¥ì¥Ç¥£ー¥¹ vs Î©Àî¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯FC¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡×
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¡§15:30
²ñ¾ì¡§¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ
¼Â¶·¡§³¤Ìî ¿ÌÀ
¢£¸½ºß¤Î½ç°ÌÉ½¢¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó Âè14Àá½ªÎ»¡Ã11·î10Æü»þÅÀ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://w-fleague.jp/score/teamrank.html
¢¨»î¹ç¿ô¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¥·ー¥º¥ó¤Î10»î¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ·×¾å
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/728_1_4f120e8bc2b3bbb61bef3e49ce24fa6c.jpg ]
¢£¥Á¥±¥Ã¥È°ÆÆâ
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä¤µ¤¤¤¿¤Þ¥µ¥¤¥³¥í¸ø¼°HP(https://www.saicolo.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/)
¡ã·ô¼ï¡¿²Á³Ê¡ä
¡Ú¼«Í³ÀÊ¡ÊÅöÆü·ô¡§+100±ß¡Ë¡Û
°ìÈÌ¡§1,200±ß
Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¡§900±ß
¡ã³«¾ì»þ´Ö¡ä
¡Ú11·î16Æü¡Û
14:30 ³«¾ìÍ½Äê
¡Ú11·î17Æü¡Û
9:30 ³«¾ìÍ½Äê
¢¨»ÜÀß1³¬Æþ¸ý¤Îº¸²£¤Ë¤¢¤ë³°³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¡¢2³¬Æþ¸ý¤è¤ê¤´Æþ¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍÎÁ¡Ë¤ÏÂæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤Æ¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨»ÜÀßÆâ¤ÏÅÚÂ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¼ÆâÍú¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µ¥Ýー¥¿ー¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÂÀ¸Ý¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨µÒÀÊ¤Ç¤Î°û¿©¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥´¥ß¤Ï³Æ¼«¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¸å±ç²ñ¡ä
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¸å±ç²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢³ÆÆüÀèÃå30Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµÎÁ¤Ç¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê2³¬Æþ¸ý¤Î¸å±ç²ñ¼õÉÕ¤Ë¤Æ¸å±ç²ñ¤Î²ñ°÷¾Ú¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ä¡Ë¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃåÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü30Ì¾¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥µ¥¤¥³¥í¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¥¢¥¯¥»¥¹
¡Ú²ñ¾ì¡§¥µ¥¤¥Ç¥ó²½³Ø¥¢¥êー¥Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Û
¢©338-0835
ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶èÆ»¾ì4ÃúÌÜ3－1
¡ãÅÅ¼Ö¡ä
¡¦JRµþÉÍÅìËÌÀþ
¡äµþÉÍÅìËÌÀþ¡Ö±ºÏÂ¡×±Ø²¼¼Ö ¹ñºÝ¶½¶È¥Ð¥¹£².¾è¤ê¾ì¤«¤é¡Öºù¶èÌò½ê¡¦Âçµ×ÊÝ¾ô¿å¾ì¡×¹Ô¤¾è¼Ö¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢£³.¾è¤ê¾ì¤«¤é¡Öºù¶èÌò½ê¡×¹Ô¤¾è¼Ö ºù¶èÌò½ê²¼¼Ö ÅÌÊâ1Ê¬¡¡¡Ê¥Ð¥¹¤Î¾è¼Ö»þ´Ö¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
¢¨¡ÖÂçµ×ÊÝ¾ô¿å¾ì¹Ô¤¡×¤Î¾ì¹ç¡¢ºù¶èÌò½ê¤ËÄä¼Ö¤·¤Ê¤¤¾ì¹çÍ¤ê¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö½½ÀÐÅÄ¡×¤Ç²¼¼Ö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡¦JRºëµþÀþ
¡äºëµþÀþ¡ÖÃæ±ºÏÂ¡×±Ø²¼¼Ö ¡ÖÃæ±ºÏÂ¡×±ØÀ¾¸ý ¹ñºÝ¶½¶È¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤«¤é¡Öºù¶èÌò½ê¡×¹Ô¤¾è¼Ö ºù¶èÌò½ê²¼¼Ö ÅÌÊâ1Ê¬
¡¦JRÉðÂ¢ÌîÀþ
¡äÉðÂ¢ÌîÀþ¡ÖÀ¾±ºÏÂ¡×±Ø²¼¼Ö ¡ÖÀ¾±ºÏÂ¡×±Ø¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤«¤é¡Ö»ÔÌ±°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡×¹Ô¤¾è¼Ö ºù¶èÌò½ê²¼¼Ö ÅÌÊâ£±Ê¬
¡ã¼Ö¡ä
¡¦¿·ÂçµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ê¹ñÆ»17¹æÀþ¡Ë
¡äÅìµþÊýÌÌ¤«¤éÂçµÜ¡¦¾åÈøÊýÌÌ¤ËÁö¹Ô¤·¡¢¡ÖÄ®Ã«¸òº¹ÅÀ¡×¤òº¸ÀÞ¡£ ¸©Æ»57¹æÀþ¤òÆ»¤Ê¤ê¤ËÁö¹Ô¤·¡¢¡Öºù¶èÌò½êÁ°¸òº¹ÅÀ¡×¤òº¸ÀÞ¡£
¡ã²ñ¾ìºÂÀÊ¿Þ¡ä
¢£Ä¾¶áÃÂÀ¸Æü¤ÎÁª¼ê
¢¨11/11(·î)～11/22(¶â)
¥ß¥«¥¨¥é ¥«¥ß¥é ¥í¥Ú¥¹¡Ê¥ß¥Í¥ë¥Ð±§Éô¡Ë1995Ç¯11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¾±»Ò ºÌ¡Ê¥Õ¥¦¥¬¥Éー¥ë¤¹¤ß¤À¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Ë1990Ç¯11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¾®ÎÓ Ë¾·î¡ÊÊ¡°æ´Ý²¬¥é¥Ã¥¯¡Ë2001Ç¯11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì
°ËÆ£ ²ÌÊæ¡Ê¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¥é¥¹¡¦¥Ü¥Ëー¥¿¥¹¡Ë1994Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¾¡Ëó Î¤ãÏ¡Ê¥Õ¥¦¥¬¥Éー¥ë¤¹¤ß¤À¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Ë1993Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¥Þ¥ê¥¢ ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥À ¥¢¥ë¥á¥¤¥À ¥À ¥·¥ë¥Ð¡Ê¥ß¥Í¥ë¥Ð±§Éô¡Ë2003Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¢£½ÐÈÇÊª¾ðÊó
¾¦ÉÊ¡§ÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥êー¥°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§²ñ¾ì
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Æ¥êー¥°£Ô£Ö¡×
¨¡¨¡Á´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡õ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¨¡¨¡
²Á³Ê¡§·î³Û2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://fleague.stores.play.jp/
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://www.fleague.jp/news/?p=6305