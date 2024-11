°ËÍ½¶ä¹Ô¤ÈSustech¡¢ÃÏ°èÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÂè1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿°¦É²¡Ö¤À¤ó¤À¤óPARK¡×Å¹¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¼Â¼Á¥¼¥í²½¤ò¼Â¸½

株式会社Sustech

株式会社伊予銀行(愛媛県松山市、取締役頭取:三好賢治/以下、伊予銀行)と株式会社Sustech(東京都港区、代表取締役:丹野裕介・飯田祐一郎/以下、Sustech)は、地域脱炭素化の取り組みの第一号案件として、ネッツトヨタ愛媛株式会社(愛媛県松山市、代表取締役社長:玉置竜/以下、ネッツトヨタ愛媛)の脱炭素化を支援し、同社の基幹店である「だんだんPARK」の温室効果ガス(以下、GHG)排出量の実質ゼロ化実現をご支援致しました。

(左から 愛媛県農林水産部長 久保圭一朗、株式会社伊予銀行 上席執行役員本店営業部長 林光博、ネッツトヨタ愛媛株式会社 代表取締役社長 玉置竜、伊予森林組合 代表理事組合長 松本武文、株式会社Sustech 取締役COO 大橋昭文 (敬称略))

本取り組みにおいてはネッツトヨタ愛媛の基幹店である「だんだんPARK」において、伊予森林組合の森林保全によって創出されたカーボンクレジットを用い、2023年1月12日の開店から1年間のGHG排出量207トン(Scope1およびScope2)を全量オフセットし、四国の自動車ディーラーとしては初となる、カーボンクレジットを活用したGHG排出量の実質ゼロ化を実現致しました。

伊予銀行とSustechの愛媛県内の地域脱炭素化の取組

伊予銀行とSustechは、Sustechが開発運営する脱炭素化支援プラットフォーム「CARBONIX」の活用等、地域脱炭素化に関わるビジネスマッチング契約に基づき、愛媛県内企業・自治体と共に、GHG排出量の算定支援、再エネ・省エネ設備の導入検討、PPAによる再エネ供給、環境価値の活用など、地域脱炭素化を推進するための包括的な取り組みを実施して参りました。

ネッツトヨタ愛媛様には本取り組みの第1号案件として、早期より「CARBONIX」を利用したGHG排出量算定に取り組んで頂いておりましたが、この度、愛媛県内にある伊予森林組合が創出したカーボンクレジットを活用して、同社の基幹店である「だんだんPARK」のGHG排出量の実質ゼロ化を実現いたしました。

今後も、伊予銀行ならびにSustechは両者の強みを掛け合わせて、地域と企業の脱炭素化に取り組んで参ります。

ネッツトヨタ愛媛株式会社について

1968年11月にトヨタオート愛媛株式会社として設立して以来、ご利用いただく全てのお客様に、安全に、そして安心して車に乗っていただくことを第一に、信頼される会社、人、お店づくりをおこなっています。

ネッツトヨタ愛媛では、ハイブリッド車・プラグインハイブリッド車、環境に配慮した車両の販売、燃費の良い運転方法のアドバイスにてCO2の削減、BP(鈑金塗装)に使用する塗料を環境にやさしい水性塗料を使うなど、環境保全に取り組んでいます。

https://www.netz-ehime.co.jp/

だんだんPARKについて[表: https://prtimes.jp/data/corp/92942/table/60_1_0b464bb45c63dee8d025564fb28d8657.jpg ]

https://www.netz-ehime.co.jp/store_list/Store1

株式会社伊予銀行について

1878年(明治11年)に愛媛県最初の銀行として設立され、2023年3月に創業145周年を迎えています。地方銀行No.1の広域ネットワークを有し、これまで構築してきた人とデジタル技術双方の利点を活かしたビジネスモデルである「Digital-Human-Digitalモデル」をさらに深化・進化(しんか)させ、長期ビジョン「新たな価値を創造・提供し続ける企業グループ」の実現に向けて、グループ一体で地域やお客さまの課題解決に取り組んでいます。

https://www.iyobank.co.jp/

株式会社Sustechについて

Sustechは、2021年に創業し、「Design the New Era of Energy ―エネルギーの新しい未来を描く。―」を経営ミッションに掲げ、革新的な分散型電力運用プラットフォーム「ELIC」や脱炭素化支援プラットフォーム「CARBONIX」など、カーボンニュートラル化を実現する包括的なソリューションを提供しています。Sustechは、テクノロジーを活用した、真にインパクトのあるグリーンビジネスの実現を目指します。

https://sustech-inc.co.jp/