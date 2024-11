¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¡ØS.T.A.L.K.E.R. 2¡Ù¤Î¿·¥È¥ìー¥éー¡ÈSmoking Barrels¡É¸ø³«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÈë·í¤ò±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð

株式会社セガ

株式会社セガは、GSC Game Worldより2024年11月21日(木)に発売されるPC(Steam/Epic Games Store/Windows) / Xbox Series X|S用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』について、アイテムを紹介する映像“Smoking Barrels”を公開しました。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』“Smoking Barrels”

https://www.youtube.com/watch?v=4Pmuv-FA1KY

本作は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

トレーラー“Smoking Barrels”では、弾薬や装備といったアイテムのマネージメントについて説明しています。武器の修理や改造についても紹介しているので、ご覧ください。

■Steamウィッシュリスト登録キャンペーン実施中

セガ公式Xアカウント( https://x.com/SEGA_OFFICIAL )をフォローし、条件を満たした方の中から抽選で、合計161名に豪華賞品をプレゼントします。実施期間は11月20日(水)23:59まで。応募方法の詳細は特設サイト( https://stalker2.sega.jp/ )をご確認ください。

【製品概要】

商品名:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

対応機種:PC(Steam/Epic Games Store/Windows) / Xbox Series X|S

発売日:2024年11月21日(木) 発売予定

希望小売価格:

通常版 7,227円(税込7,950円)

Deluxe Edition 9,545円(税込10,499円)

Ultimate Edition 13,181円(税込14,499円)

※デジタル版のみ販売

ジャンル:サバイバルホラーFPS

プレイ人数:1人

メーカー:GSC Game World

CERO表記:審査予定

著作権表記:

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

公式サイト:https://www.stalker2.com/ja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。