ÁÇºà½Û´Ä¥¹¥­ー¥à¡ÖNO WASTE PROJECT¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥Ã¥È¥óT¥·¥ã¥Ä¡¡¾åÃÒÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ËºÎÍÑ¡¡³ØÆâ¸øÊç¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÊç½¸³«»Ï

1751年創業の繊維商社タキヒヨー株式会社(本社:名古屋市西区、代表取締役 社長執行役員:滝 一夫)が展開する独自の素材循環スキーム「NO WASTE PROJECT(ノー ウエイスト プロジェクト)」から生まれたリサイクルコットン素材「ROOPS(ループス)」を使用したTシャツが上智大学(所在地:東京都千代田区、学長:曄道 佳明)の公式サステナブルTシャツに採用され、学生や教職員によるデザイン公募が11月5日~30日まで実施されます。

当社は、アパレル製品の川上から川下まで一貫したものづくりの担い手として、ファッションにおけるサステナビリティの実現に取り組んでおり、その一環として裁断くずや古着を回収して糸や生地、製品に生まれ変わらせる素材循環スキーム「NO WASTE PROJECT」を展開しております。今回、「NO WASTE PROJECT」の「全て無駄にしない」というコンセプトに、環境問題をはじめとする地球規模の課題に対し、一度立ち止まり、自分事として考えてみる機会を創出したいという上智大学の想いが重なり、採用に至りました。

今回のプロジェクトでは、「自分事」として考えてもらう目的から、上智大学の学部生、大学院生、教職員を対象としたデザイン公募を行います。当社も1次審査員としてデザイン選考に加わり、最優秀に選ばれたデザインが大学公式グッズとしてTシャツに採用され、上智大学内の「パティネスポーツ」で販売予定です。

今後も、企業理念である「夢のある企業」「心の豊かな社会」の実現へ向け産学連携を含めたさまざまな取り組みを通じた価値の共創を目指して参ります。

上智大学公式サステナブルTシャツのデザイン募集について:

https://diversity-sustainability.sophia.ac.jp/information/5626/

■NO WASTE PROJECT(ノー ウエイスト プロジェクト)とは

アパレル製品を作る際にどうしても発生してしまう生地の裁断くずや古着を粉砕して繊維に戻し、再紡績して糸や生地、商品に生まれ変わらせる「全て無駄にしない」をコンセプトに構築された循環システムです。

NO WASTE PROJECT:NO WASTE PROJECT by TAKIHYO | Material & Scheme | TAKIHYO FOR GOOD(タキヒヨー株式会社のサステナブルサイト)(https://takihyo.jp/materials/no-waste-project/)

■サステナブルTシャツデザイン公募のスケジュール

応募受付期間:2024年11月5日~11月30日

1次審査結果発表:2024年12月10日

2次審査(学内投票)実施期間:2024年12月11日~12月17日

最終結果発表:2024年12月17日

販売時期:2025年3月1日~(予定)

