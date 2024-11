¥á¥Ã¥·¥åWi-Fi¥ëー¥¿ー¡ÖWNR-5400XE6P/2S¡×¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥¢¥ïー¥É2024¡×¤ò¼õ¾Þ

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)が製造・販売するメッシュWi-Fiルーター「WNR-5400XE6P/2S(https://www.buffalo.jp/product/detail/wnr-5400xe6p_2s.html)」が、商品比較サービス『マイベスト』(株式会社マイベスト、本社:東京都中央区、代表取締役CEO 吉川 徹)が検証した商品のうち厳選したマストバイ商品と認める「マイベストアワード2024」を受賞しました。

評価コメント

最大通信速度は同スペック帯のなかでトップクラスの700Mbps近くを記録!オンラインゲームも快適に楽しめる高速通信が魅力です。

それだけでなく、電波も広範囲に届くので安定性抜群。3階建ての隅々まで電波が行き渡ります。さらに、ペアリング済みで初期設定が不要な点、コンパクトで設置場所に困りにくい点も忘れてはいけません。手軽に快適なネット環境を実現してくれる最高の商品です!

メッシュWi-FiルーターWNR-5400XE6P/2S

本商品は2.4GHz/5GHz/6GHzの3つの周波数帯を利用できるトライバンドルーターです。Wi-Fi 6E対応で高速通信を実現します。



手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応

本商品はペアリング設定済みなので、開封して電源を入れるとすぐにメッシュWi-Fiを構築できるかんたんな仕様です。初めてメッシュWi-Fiを導入する方だけでなく、機械に苦手意識をお持ちの方にもお手にとっていただきやすいモデルです。Wi-Fiが届かない部屋がある方、家中どこでも快適な通信環境にしたい方におすすめします。



家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応

ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。さらにお子様へ見せたくないサイトも設定可能です。ご家族を守りながらネットをご利用いただけます。



見える場所に置けるすっきりとしたデザイン

背面にケーブルをすっきりと配線できるので、ご家庭の真ん中にも気兼ねなく設置できます。また壁掛けにも対応しています。



古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん

「スマート引っ越し」に対応しているため、今まで利用していた古いバッファローのルーターから本商品に、プロバイダー接続情報を含む設定ほぼ丸ごとを一度に引っ越しできます。新しいルーターの設定が面倒、家じゅうのスマホやタブレットなどの接続設定をやり直したくないといった、買い替えに伴う設定作業のやり直しの負担を軽減します。



スマホアプリでかんたんセットアップ

初期設定時はAirStationアプリの案内に従えば、アプリのみで初期設定が完了できます。本アプリではルーターの設定やセキュリティー・ゲストポートなどの設定も変更できます。

※詳細は商品ページをご確認ください。

マイベストアワード2024

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wnr-5400xe6p_2s.html

株式会社マイベストのビジョンは「ユーザーの生活を豊かにする」です。そのビジョンを達成すべく、「マイベスト」というサービスを運営しています。マイベストは「選ぶ」という領域の課題を解決したいと考えているサービスで、インターネットを使った選択行動がもっと楽しく・もっとカンタンになるような世界を実現したいと考えています。

「マイベストアワード2024では」この1年間で検証した7,591商品の中から「今年、みんなに買ってほしい」50商品を厳選。家電からコスメ・金融まで8,174人と一緒に約2万時間かけて検証したからこそいえる、2024年のマストバイリストです。

関連ページ

WNR-5400XE6P/2S 商品ページ(https://www.buffalo.jp/product/detail/wnr-5400xe6p_2s.html)

マイベストアワード2024(外部サイト)(https://my-best.com/awards/2024)

「WNR-5400XE6P/2S」掲載ページ

「mybest」【徹底比較】メッシュWi-Fiルーターのおすすめ人気ランキング

(外部サイト)(https://my-best.com/12508)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.