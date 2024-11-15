¡ÚJPI¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö±§Ãè¶È³¦¤Î³µ¶·¤È¡Ê³ô¡ËSpace Compass¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡É±§ÃèÅý¹ç¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É¹½ÁÛ¤Î¿ÊÄ½¤È²ÝÂê¡×12·î12Æü(ÌÚ)³«ºÅ
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSpace Compass¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Co-CEO¡¡¾¾Æ£¡¡¹À°ìÏº »á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¡Ö±§ÃèÅý¹ç¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¹½ÁÛ¤Î¿ÊÄ½¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17124(https://www.jpi.co.jp/seminar/17124?utm_source=prtimes)
¡Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Í
±§Ãè¶È³¦¤Î³µ¶·¤È¡Ê³ô¡ËSpace Compass¤¬ÌÜ»Ø¤¹
¡Ö±§ÃèÅý¹ç¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¹½ÁÛ¤Î¿ÊÄ½¤È²ÝÂê
～±ÒÀ±¸÷¥Çー¥¿¥ê¥ìー¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¡HAPS¥µー¥Ó¥¹～
¡Ì³«ºÅÆü»þ¡Í
2024Ç¯12·î12Æü(ÌÚ) 09:30 - 11:30
¢¨¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹Ö»Õ¡Í
³ô¼°²ñ¼ÒSpace Compass
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Co-CEO
¾¾Æ£¡¡¹À°ìÏº »á
¡Ì¹ÖµÁ³µÍ×¡Í
2022Ç¯7·î¤ËNTT¤È¥¹¥«¥ÑーJSAT¤¬ÃÏ¾å¡¦ÈóÃÏ¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÅý¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÀßÎ©¤·¡¢±§ÃèÅý¹ç¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¤Î¾¾Æ£¤¬¡¢±§Ãè»º¶È¤Î¸½¾õÅù¤òÐíâ×¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±¹½ÁÛ¤Î¿ÊÄ½¡¢²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ì¹ÖµÁ¹àÌÜ¡Í
1. ±§Ãè»º¶È¤Î¸½¾õ
2. ±§ÃèDC¥µー¥Ó¥¹
3. ±§ÃèRAN¥µー¥Ó¥¹
4. ´ØÏ¢¼Áµ¿±þÅú
5. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ
¢£¿ÍÌ®·ÁÀ®¡¦¿·µ¬¸ÜµÒ³«Âó¡¦¿·»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õ¹Ö¤ÎÊý¤â¡¢²ñ¾ì¤ÎÌ¾»É¸ò´¹½ªÎ»¸å¤Ë¹Ö»Õ¤È¸ÄÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÊýË¡¡Í
²ñ¾ì¼õ¹Ö¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê2½µ´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÎÁ¡Í
1Ì¾¡§33,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2Ì¾°Ê¹ß¡§28,430±ß¡Ê¼ÒÆâ¡¦´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÇÆ±»þ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¡Ë
ÉáÃÊ¸òÎ®¤ÎÌµ¤¤¹Ö»ÕµÚ¤Ó»²²Ã¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17124(https://www.jpi.co.jp/seminar/17124?utm_source=prtimes)
¢¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢¹Ö»Õ¤Ø¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¤ª¼è¤ê¼¡¤®¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¹Ö»Õ¤ä¤´»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ËÂçÊÑ¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê
¢©106-0047ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ5-2-32 ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë
TEL.03-5793-9761¡¡¡¡FAX.03-5793-9767
URL¡¡ https://www.jpi.co.jp
¡ÚJPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡È¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö´±¡×¤È¡ÖÌ±¡×¤È¤ÎÃÎ¤Î·ü¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¹ñ²ÈÀ¯ºö¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉßÞ§²½¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñ²ÈÃÎ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´´Éô¡¦¾åµé´ÉÍý¿¦¤Î»ö¶È¿ë¹Ô¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´»²²Ã¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥ß¥Êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¾À¤µª¡¢Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£