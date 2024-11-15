³«Ëë¥ì¥Ýー¥È! Ennova Art Biennale vol.01¡§Â¿¸µÌ¤Íè - ¿ÍÀ¸Åª¿·Å¸Ë¾ Ãæ¹ñ¤ÎEnnova Art Museum¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½é¤Î¹ñºÝÅ¸
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Leandro Erlich ¡ÔHOT AIR BALOON¡Õ 2024
Fabrizio Plessi ¡ÔAqua¡Õ 2024
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Zadok Ben David ¡ÔBlackfield¡Õ 2006-2020
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Miao Xiaochun ¡ÔAi Pyramid¡Õ 2024
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Song Dong ¡ÔA Quarter¡Õ 2021-2024
Liu Wei ¡ÔDimantion¡Õ 2021
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