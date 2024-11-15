½é³«ºÅ¡ªÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ªÆÀ¤Ê£±£°Æü´Ö¡¡¤½¤´¤¦¡¦À¾Éð¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×³«ºÅ

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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